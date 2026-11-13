Hoa hậu Kỳ Duyên bị lừa

Ngày 13/11, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 30. Đáng nói, thay vì chỉ đăng ảnh và gửi lời cảm ơn, nàng hậu lại hài hước kể chuyện bị hội bạn thân đồng loạt nói dối để giữ bí mật về buổi tiệc. "Sinh nhật năm nay vui hơn bao giờ hết! Bởi vì bị bất ngờ, bị lừa, không biết gì hết, những con người này đã lừa tui!", cô viết.

Kỳ Duyên cho biết cô được đưa xuống biển Phan Thiết và ban đầu tưởng rằng chuyến đi chỉ có hai người. Những người bạn còn lại lần lượt đưa ra đủ lý do vắng mặt: người về quê, người đi Mỹ, người đi lướt ván ở vịnh, người bận livestream. Thế nhưng, tất cả chỉ là màn đánh lạc hướng để khiến cô không nghi ngờ về kế hoạch tổ chức sinh nhật.

Phát hiện mình bị cả hội “qua mặt”, nàng hậu vừa bất ngờ vừa hài hước trách yêu bạn bè, thậm chí đùa rằng muốn tặng mỗi người một viên đạn. Ngay sau đó, Kỳ Duyên bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian tạo bất ngờ cho mình.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, người đẹp xuất hiện với chiếc mũ sinh nhật, vui vẻ tạo dáng bên bánh kem và những người bạn thân thiết. Bữa tiệc được trang trí với tông màu sáng, bóng bay cùng dòng chữ Happy Birthday.

Hoa hậu Kỳ Duyên được bí mật tổ chức sinh nhật ở Phan Thiết. Ảnh: FBNV

Tưởng bạn bè đều bận công việc, không thể góp mặt trong ngày sinh nhật, Hoa hậu Kỳ Duyên không ngờ tất cả chỉ là màn đánh lạc hướng để chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cô tại Phan Thiết. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Kỳ Duyên có hội bạn thân nổi tiếng trong showbiz Việt, trong đó có Diệp Lâm Anh và Lucie Nguyễn. Cả ba đã duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi gặp gỡ, chuyến du lịch và các dịp đặc biệt. Dù mỗi người đều có cuộc sống và công việc riêng, họ vẫn dành thời gian đồng hành, ủng hộ nhau.

Trong đó, tình bạn giữa Kỳ Duyên và Diệp Lâm Anh từng nhận được nhiều sự quan tâm. Nàng hậu tiết lộ cả hai ban đầu không quá thân thiết, nhưng sau khi cùng trải qua một câu chuyện, họ dần thấu hiểu và gắn bó hơn. Kỳ Duyên từng nhận xét Diệp Lâm Anh là người chân thành, thẳng thắn và có nhiều điểm tương đồng với mình. Chính sự đồng điệu trong tính cách đã giúp hai người duy trì tình bạn bền chặt qua nhiều năm.

Hội bạn thường xuyên góp mặt trong những cột mốc quan trọng của nhau. Năm 2023, Kỳ Duyên cùng nhóm bạn từng bí mật tổ chức sinh nhật cho Diệp Lâm Anh. Khi Lucie Nguyễn sinh con, Kỳ Duyên và Diệp Lâm Anh cũng đến thăm, chia sẻ niềm vui với bạn thân. Những lần hội ngộ này cho thấy sự gắn bó của nhóm mỹ nhân Vbiz không chỉ trên mạng xã hội mà còn trong cuộc sống đời thường.

Hoa hậu Kỳ Duyên có hội bạn thân nổi tiếng trong showbiz Việt, trong đó có Diệp Lâm Anh và Lucie Nguyễn. Ảnh: FBNV

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi, sau đó phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Sở hữu chiều cao 1,76m, gương mặt sắc sảo cùng phong cách cá tính, cô nhanh chóng trở thành cái tên được công chúng chú ý. Tuy nhiên, những năm đầu sau đăng quang, người đẹp cũng trải qua không ít ồn ào và tranh cãi.

Sau những thăng trầm, Kỳ Duyên dần xây dựng lại hình ảnh và khẳng định vị trí trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Cô thường xuyên đảm nhận vị trí vedette trên sàn diễn, đồng thời góp mặt trong nhiều chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018 và The Face Vietnam 2023 với vai trò huấn luyện viên.

Tháng 9/2024, Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, sở hữu hai vương miện Hoa hậu sau một thập kỷ. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe tại Mexico và lọt Top 30 chung cuộc. Bước sang tuổi 30 vào tháng 11/2026, Kỳ Duyên đã có hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, ghi dấu ấn với hình ảnh ngày càng trưởng thành, độc lập và cá tính.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi, sau đó phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Ảnh: FBNV