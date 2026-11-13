Nữ ca sĩ trẻ tuyên bố thẳng: "Tôi không bán rẻ, đánh đổi bản thân"

Mới đây, chương trình Ẩn số tỏa sáng đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ trẻ Huỳnh Trúc. Tại chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ về bản thân và con đường âm nhạc.

Cô nói: "Hành trình của tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những đêm tập luyện kéo dài, giọng hát mệt mỏi và áp lực bài vở khiến chính tôi phải hoài nghi về khả năng chịu đựng của minh.

Huỳnh Trúc đạt giải nhất tại chương trình "Ẩn số tỏa sáng"

Tuy nhiên, tình yêu dành cho âm nhạc, niềm tự hào khi được đứng trên sân khấu lớn cùng sự động viên từ gia đình và khán giả đã giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn. Đã đi đến đây rồi thì không được phép dừng lại. Tôi quyết không dừng lại.

Tôi nhận thấy rõ, rõ hào quang luôn đi cùng trách nhiệm và áp lực. Tôi không xem danh hiệu là thành công đến quá nhanh, bởi đó là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua những sân khấu thực tế.

Tôi muốn được khán giả nhìn nhận là một nghệ sĩ trẻ sống hết mình với nghề, luôn tôn trọng công chúng bằng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu. Với tôi, giải nhất không phải đích đến để dừng lại mà là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới đòi hỏi sự chuyên nghiệp và bản lĩnh cao hơn.

Tôi biết thừa môi trường showbiz này đầy rẫy cám dỗ. Nhưng tôi xác định giọng hát và âm nhạc là cốt lõi trên con đường mình lựa chọn. Những cơ hội không xuất phát từ giá trị nghệ thuật thực sự sẽ không phải điều tôi ưu tiên theo đuổi.

Tôi thà đi chậm hơn một chút, tự bước đi trên đôi chân của mình bằng năng lực và sự kiên trì. Tôi quyết không bán rẻ, đánh đổi bản thân vì bất kỳ lối tắt nào.

Hiện tại, tôi chọn tập trung vào công việc thay vì mất thời gian giải thích. Tôi tin rằng nền tảng chuyên môn được đào tạo bài bản, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tình yêu thương của khán giả mới là điểm tựa vững chắc nhất. Những sản phẩm âm nhạc chất lượng cùng thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục.

Dù ý thức rằng đời sống cá nhân có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn mong muốn giữ lại một khoảng riêng tư cho gia đình và những người thân yêu.

Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua âm nhạc và những đóng góp trên sân khấu, thay vì những câu chuyện bên ngoài công việc. Với tôi, sự chân thành trong cảm xúc nghệ thuật hoàn toàn có thể song hành cùng hình ảnh lịch thiệp, chỉn chu và chuyên nghiệp.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, tôi tiếp tục trở về với hình ảnh một sinh viên, một người con trong gia đình và tiếp tục hành trình học tập, rèn luyện. Tiếng vỗ tay chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, còn sự học và rèn luyện là chuyện cả đời".