Hoa hậu Việt mang 2 dòng máu Việt - Anh, có bố là chuyên gia từng gắn bó hơn 20 năm với Nike: 10 năm sống ở Mỹ, tuổi 26 miệt mài xây cầu khắp miền Tây

Mang hai dòng máu Việt - Anh, có bố là chuyên gia từng làm việc hơn 20 năm với Nike, Hoa hậu Emoura Phạm từng có khoảng 10 năm sinh sống và học tập tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam.

Mới đây, Hoa hậu Emoura Phạm thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại công trình cầu dân sinh thứ 19 ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Trong trang phục áo dài xanh, người đẹp xuất hiện bên cây cầu đang được xây dựng giữa khung cảnh sông nước miền Tây.

Người đẹp xuất hiện bên cây cầu đang được xây dựng giữa khung cảnh sông nước miền Tây.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu viết: "Cây cầu thứ 19 nằm ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Một chiếc cầu nhỏ nhưng đối với Emoura là một niềm tự hào và hạnh phúc to lớn". Cô cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người để tiếp tục hành trình thiện nguyện này.

Ở tuổi 26, khi vừa đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 và giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss Grand International 2026, Emoura vẫn tiếp tục cùng gia đình trong dự án hướng đến mục tiêu xây dựng 100 cây cầu dân sinh tại những địa phương khó khăn.

Theo những thông tin được chia sẻ về dự án, gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu trước khi người đẹp đăng quang. Tháng 8/2026, cây cầu Ông Loh số 19 được khởi công tại ấp Cây Cách, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình cũng tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho công trình thứ 20 tại xã Tập Ngãi.

Gia đình cũng tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho công trình thứ 20 tại xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Đây không phải hoạt động thiện nguyện mới được khởi xướng sau khi cô trở thành hoa hậu. Dự án được gia đình Emoura duy trì từ năm 2018, xuất phát từ mong muốn cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, đặc biệt là trẻ em ở những khu vực còn nhiều khó khăn. Thay vì chỉ dừng lại ở những hoạt động trao quà, gia đình lựa chọn đầu tư vào các công trình có giá trị sử dụng lâu dài.

Emoura Phạm tên khai sinh là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là bà Phạm Thị Phương Hà, người Việt Nam, và bố là ông Richard Turner, người Anh gốc Nam Phi.

Theo những thông tin được giới thiệu về gia đình, bố của Emoura là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất giày dép, từng có hơn 20 năm gắn bó với tập đoàn Nike. Ông hiện sinh sống và làm việc tại Thái Lan.

Trong khi đó, mẹ của Emoura là người trực tiếp nuôi dạy hai con sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bố mẹ cô chia tay khi Emoura mới 6 tuổi, thời điểm gia đình đang sinh sống tại Thái Lan. Sau đó, mẹ đưa hai anh em trở về Việt Nam, còn bố ở lại nước ngoài và lập gia đình riêng. Dù không sống cùng nhau, Emoura và bố vẫn giữ liên lạc.

Thay vì chỉ dừng lại ở những hoạt động trao quà, gia đình lựa chọn đầu tư vào các công trình có giá trị sử dụng lâu dài.

Trong các chia sẻ về gia đình, người đẹp nhiều lần nhắc đến sự hy sinh và đồng hành của mẹ. Sau khi trở về Việt Nam, ba mẹ con từng trải qua giai đoạn phải thích nghi với cuộc sống mới. Mẹ vừa kinh doanh để trang trải cuộc sống, vừa chăm lo việc học và định hướng cho hai con.

Emoura xem sự kiên cường, chăm chỉ của mẹ là một trong những ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách của mình. Cô cũng cho biết mẹ không áp đặt con cái mà thường đưa ra lời khuyên, tôn trọng lựa chọn của các con trong học tập và công việc.

10 năm ở Mỹ, trở về Việt Nam tìm lại kết nối với cội nguồn

Trước khi được biết đến rộng rãi tại các đấu trường nhan sắc, Emoura có quá trình học tập trong môi trường quốc tế. Cô từng theo học tại British International School (BIS) và The American School (TAS) ở TP.HCM. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học tại Irvine Valley College, bang California.

Khoảng 10 năm sinh sống và học tập ở Mỹ giúp Emoura có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, đồng thời tiếp cận môi trường giáo dục và nghệ thuật quốc tế. Cô cũng từng được đào tạo về diễn xuất, lĩnh vực mà bản thân quan tâm và theo đuổi trước khi bước vào các cuộc thi sắc đẹp.

Nàng hậu có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về quê hương.

Đầu năm 2025, Emoura quyết định trở về Việt Nam. Đây không chỉ là lựa chọn để phát triển sự nghiệp nghệ thuật mà còn là hành trình tìm hiểu sâu hơn về nguồn cội của mình. Tuy nhiên, việc sống lâu năm trong môi trường sử dụng tiếng Anh khiến cô gặp không ít khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Việt.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, người đẹp từng chia sẻ việc dành thời gian mỗi ngày để luyện nói tiếng Việt, từ đọc thành tiếng đến nghe nhạc và tập phát âm. Với cô, việc sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ cũng là cách để kết nối gần hơn với gia đình và văn hóa Việt Nam.

Trở về nước, Emoura thử sức tại Vietnam's Next Top Model 2025, sau đó tham gia các sàn diễn thời trang và tiếp tục trau dồi kỹ năng nghệ thuật. Tháng 7/2026, cô vượt qua 29 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Đến tháng 10/2026, Emoura tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Grand International và giành danh hiệu Á hậu 4. Thành tích này giúp tên tuổi của người đẹp được chú ý rộng rãi hơn, đồng thời đưa câu chuyện về hành trình thiện nguyện của cô đến gần với công chúng.

Tại Miss Grand Vietnam 2026, dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh là một trong những câu chuyện giúp Emoura tạo dấu ấn. Người đẹp từng giới thiệu hoạt động này trong phần thi English Grand Chat và lọt Top 5.

Khi bước ra đấu trường quốc tế, cô tiếp tục sử dụng hình ảnh cây cầu như một thông điệp xuyên suốt. Với Emoura, cây cầu không chỉ đơn thuần kết nối hai bờ sông mà còn tượng trưng cho sự kết nối giữa con người, văn hóa và những cộng đồng khác biệt.

Tháng 7/2026, cô vượt qua 29 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Hành trình của Emoura vì thế có một điểm giao khá đặc biệt. Cô từng lớn lên giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Anh, có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về quê hương. Giờ đây, người đẹp lại chọn những cây cầu ở miền Tây làm một phần câu chuyện mà mình muốn kể với bạn bè quốc tế.

Mục tiêu 100 cây cầu vẫn còn một chặng đường dài. Nhưng với Emoura Phạm, mỗi công trình hoàn thành đều mang lại niềm vui và sự tự hào riêng. Như lời nàng hậu chia sẻ, có thể đó chỉ là một cây cầu nhỏ trên bản đồ, nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn lao đối với những người góp sức xây dựng và cả cộng đồng được thụ hưởng.

Tổng hợp, ảnh: FBNV

Minh Ngọc