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Tuyển Việt Nam tổn thất lớn, mất Minh Hoàng - Khoa Ngô trước trận quyết định ngôi vô địch

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U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của 4 cầu thủ, trong đó có hai gương mặt Việt kiều Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng, ở trận đấu cuối cùng tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore tối 12/11, U23 Việt Nam nhận tin không vui về lực lượng khi 4 cầu thủ phải chia tay đội tuyển để trở về CLB chủ quản. Danh sách này gồm hai cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng cùng tiền vệ Đức Phú và trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Theo kế hoạch, cả 4 cầu thủ sẽ trở lại CLB Công an TPHCM từ ngày 13/11 để chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo ở cấp độ CLB. Đội bóng ngành Công an đang hướng tới cuộc tiếp đón Buriram United tại lượt trận thứ hai bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27, dự kiến diễn ra ngày 18/11 trên sân Bình Dương.

Tuyển Việt Nam tổn thất lớn, mất Minh Hoàng - Khoa Ngô trước trận quyết định ngôi vô địch- Ảnh 1.

Minh Hoàng hay Khoa Ngô là những tổn thất đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

Việc phải chia tay 4 gương mặt khiến HLV Đinh Hồng Vinh gặp thêm khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với U23 Qatar. Đáng chú ý, sự thiếu hụt nhân sự tập trung ở hàng công, nơi Khoa Ngô được xem là một phương án đáng chú ý.

Ở trận thắng U23 Singapore, tiền đạo Việt kiều Australia được tung vào sân trong hiệp hai và nhanh chóng tạo dấu ấn bằng lối chơi năng nổ. Phút 61, Khoa Ngô có cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Dù không thể lập công, màn trình diễn này vẫn cho thấy những phẩm chất đáng kỳ vọng của chân sút trẻ.

Sau khi Khoa Ngô rời đội, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ còn ba tiền đạo trong danh sách gồm Minh Tâm, Gia Bảo và Hoàng Anh. Đây là tổn thất đáng kể khi U23 Việt Nam chuẩn bị đối đầu Qatar, đội bóng đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai.

Hiện tại, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng trước Thái Lan (3-0) và Singapore (1-0). Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần thêm một trận hòa trước Qatar là chắc chắn giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku. Dù không có lực lượng mạnh nhất, đội bóng áo đỏ vẫn hướng tới mục tiêu khép lại giải đấu bằng thành tích bất bại.

Theo Đoàn Dự

Đời sống & Pháp luật

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