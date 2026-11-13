Nữ ca sĩ SN 1990 là Thiếu tá, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội bất ngờ tái xuất

Trong sự nghiệp ca hát, Lương Nguyệt Anh đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong và ngoài nước, cùng những ca khúc được cô thể hiện thành công và gắn bó với tên tuổi của mình. Trong số đó có ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Từ lâu, Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ dự định thực hiện MV ca khúc này nhằm tri ân ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi cô đang công tác và để tôn vinh nghề giáo và những người thầy, người cô đã, đang tận tụy theo đuổi sự nghiệp "trồng người".

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Lương Nguyệt Anh quyết định thực hiện MV như một dấu ấn trong hành trình âm nhạc cũng như sự nghiệp giảng dạy của mình.

MV “Bài ca người giáo viên nhân dân” của Lương Nguyệt Anh khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc mặc áo lính, luôn tận tụy chăm lo, dìu dắt học trò. Đó là người thầy dạy các em những điều trong cuộc sống, hướng các em đến chân trời tri thức, uốn nắn từng nốt nhạc, từng hơi thở để các em có thể phát huy tài năng, dùng lời ca, tiếng hát làm đẹp hơn cho cuộc đời. Trong vai trò ấy, người giảng viên giống như người mẹ bên đàn con thơ.

Tuy nhiên, qua MV, Lương Nguyệt Anh cũng mang đến một góc nhìn khác về mối quan hệ giữa cô và học trò: sự gắn bó khăng khít, vừa là thầy, vừa là bạn. Trên hành trình làm nghề, học trò không chỉ là những người được thầy cô dìu dắt mà còn đồng hành, tiếp thêm cho người giáo viên nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết cống hiến.

Là một người giáo viên mặc áo lính, MV của Lương Nguyệt Anh có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh người giáo viên trong đời thường và hình ảnh người giáo viên trong màu áo quân đội. Bối cảnh MV được đạo diễn Anh Quân lựa chọn với ý tưởng tạo nên sự hòa quyện mềm mại giữa thiên nhiên tươi đẹp, sinh động và những không gian mang đậm tinh thần quân đội. Qua đó, MV góp phần bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi thế hệ trẻ đang học tập trong môi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ đó, tiếng hát của các em không chỉ chuyển tải vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu mà còn thấm đẫm thông điệp về trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Lương Nguyệt Anh cho biết, ra mắt MV "Bài ca người giáo viên nhân dân" cô muốn dành tặng chính mình, hai thiên thần nhỏ và gia đình - những người luôn đồng hành, hết lòng ủng hộ và động viên cô trên con đường sự nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là món quà cô gửi tới các đồng nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lương Nguyệt Anh mong muốn thông qua MV, khán giả sẽ có dịp nhìn thấy nhiều hơn hình ảnh những người giảng viên thanh nhạc mặc áo lính như cô và các đồng nghiệp thân thương.

“Chúng tôi cũng như tất cả những người làm nghề giáo, luôn mang trong mình niềm tự hào và tâm huyết với sứ mệnh chăm lo, dạy dỗ học trò nên người. Với những giảng viên thanh nhạc, sứ mệnh ấy còn là trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng, truyền lửa đam mê và đồng hành cùng các em trên con đường sự nghiệp âm nhạc. Đặc biệt, với chúng tôi - những giảng viên, nghệ sĩ khoác trên mình màu áo lính, trách nhiệm ấy càng trở nên thiêng liêng và mang ý thức kỷ luật của một ‘quân lệnh’. Chúng tôi luôn xác định dạy dỗ học trò trưởng thành cũng chính là nhiệm vụ mà mình phải nỗ lực hoàn thành”, Lương Nguyệt Anh tâm huyết chia sẻ về hình ảnh người giảng viên nghệ thuật mặc áo lính.

Lương Nguyệt Anh cũng cho biết, đối với cô, sự nghiệp âm nhạc và sự nghiệp của người thầy luôn được đặt ngang bằng nhau, chưa bao giờ có sự thiên lệch. Ở cả hai lĩnh vực, cô đều không ngừng phấn đấu và cống hiến.

Trong âm nhạc, Lương Nguyệt Anh tích cực ra mắt sản phẩm, thực hiện liveshow, phát huy khả năng sáng tác và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn. Trong vai trò giảng viên nghệ thuật mặc áo lính, cô cũng đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Năm 2026, Lương Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cô trong công tác chuyên môn, cũng như trên cương vị một người chiến sĩ ở mặt trận văn hóa. Nhiều năm liền, Lương Nguyệt Anh cũng được khen thưởng danh hiệu Giảng viên dạy giỏi của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.