Lần đầu gặp gỡ của Đàm Thu Trang và Cường Đô La

Đàm Thu Trang và Cường Đô La là một trong những cặp vợ chồng có hôn nhân bền vững. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thời gian đầu tìm hiểu, vợ chồng nam doanh nhân khá kín tiếng, hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm để tránh những bàn tán không cần thiết. Mãi đến khi chính thức về chung một nhà, cả hai mới cởi mở hơn khi kể về cơ duyên gặp gỡ.

Theo chia sẻ của Đàm Thu Trang, lần đầu cô và Cường Đô La gặp nhau là tại một quán cà phê. Sau cuộc gặp tình cờ ấy, nam doanh nhân đã chủ động nhắn tin làm quen với người đẹp. Mối quan hệ dần phát triển và chỉ sau khoảng một tháng hẹn hò, Cường Đô La đã có một gợi ý khá đặc biệt dành cho bạn gái là thử lái siêu xe của mình. Đàm Thu Trang cho biết cô khá hào hứng với tốc độ và những trải nghiệm liên quan đến xe cộ. Từ đó, cả hai có thêm nhiều sở thích chung, thường xuyên cùng nhau đi du lịch, khám phá những cung đường và lưu lại các khoảnh khắc vui vẻ.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang lần đầu gặp nhau ở một quán cafe

Sau khi Cường Đô La chủ động trò chuyện, cả hai phát hiện ra có nhiều sở thích chung

Khi nhắc về ông xã, Đàm Thu Trang từng dành nhiều lời khen cho tính cách của anh. Theo người đẹp, Cường Đô La là người đàn ông ngọt ngào, ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ. Tuy nhiên, anh cũng có những nét tính cách rất đời thường như thích đùa dai và nói nhiều. Đặc biệt, Đàm Thu Trang còn tiết lộ chồng rất sợ ma.

Về phần mình, Đàm Thu Trang tự nhận là cô gái lạc quan, yêu đời, biết chăm sóc người khác, nấu ăn ngon và đôi khi thích bắt nạt chồng. Những chia sẻ hài hước này phần nào cho thấy sự thoải mái, gần gũi trong cách cả hai tương tác với nhau.

Trải qua thời gian tìm hiểu kín tiếng, Đàm Thu Trang và Cường Đô La quyết định công khai mối quan hệ

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà và một đám cưới hoành tráng ở TP.HCM vào năm 2019. Từ đó đến nay, gia đình nhỏ của họ có thêm hai thành viên là Suchin và Sutin. Trên mạng xã hội, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc, vui chơi cùng các con.

Cả hai nhận nhiều lời chúc phúc trong đám cưới cách đây 7 năm

Hôn nhân của Cường Đô La

Hiện tại, gia đình Cường Đô La sinh sống trong một căn biệt thự bề thế tại khu vực Quận 7, TP.HCM. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại, kết hợp giữa sự sang trọng và không gian sinh hoạt ấm cúng. Nam doanh nhân nhiều lần chia sẻ những góc trong căn biệt thự, từ phòng khách, khu vực vui chơi của các con đến gara rộng lớn dành cho bộ sưu tập xe.

Đáng chú ý, gara ô tô luôn là một trong những không gian được Cường Đô La yêu thích khoe trên trang cá nhân. Nam doanh nhân vốn nổi tiếng với niềm đam mê siêu xe, sở hữu nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu đắt đỏ. Bộ sưu tập này cũng khiến anh trở thành một trong những gương mặt có thú chơi xe nổi bật tại Việt Nam.

Cường Đô La từng gây chú ý khi tham gia hành trình siêu xe Gumball 3000, một trong những sự kiện quy tụ nhiều mẫu xe đắt tiền và giới chơi xe trên thế giới. Theo thông tin được chia sẻ, riêng chi phí đăng ký tham gia hành trình của anh lên tới khoảng 2,5 tỷ đồng. Chiếc Ferrari SF90 Spider được sử dụng trong hành trình cũng có giá trị ước tính hơn 50 tỷ đồng. Không chỉ có những chiếc xe đắt đỏ, không gian sống của gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La còn được chăm chút kỹ lưỡng, vừa thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại vừa tạo cảm giác gần gũi cho các thành viên. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Cường Đô La vẫn thường xuyên dành thời gian bên vợ con.

Vợ chồng Cường Đô La sống trong biệt thự bề thế

Trong khi đó, Đàm Thu Trang cũng được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh người phụ nữ khéo léo, chăm sóc gia đình chu đáo. Cường Đô La từng khóc khi nói về vợ: "Cảm ơn vợ đã lo lắng, cho ba (Cường Đô La - PV), cho Subeo, Suchin, Sutin. Và sau tất cả, dù có như thế nào chăng nữa, chỉ cần mình cần đồng vợ đồng chồng thì gì cũng làm được".

Cả hai đầu tư tiền tỷ cho các nhóc tỳ học trường quốc tế

Cường Đô La được khen là "ông bố quốc dân" khi luôn dành thời gian cho các con

Ảnh: FBNV