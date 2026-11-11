Buổi tối của Cường Đô la trong căn biệt thự

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc tập thể dục cùng con trai tại nhà, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cường Đô la chia sẻ khoảnh khắc tập thể dục cùng con trai (Ảnh chụp màn hình)

Kèm theo video, anh viết: "Thể dục buổi tối trước khi ngủ". Trong đoạn clip, hai bố con cùng thực hiện nhiều động tác vận động ngay tại phòng khách. Anh tập các động tác cúi người, kéo giãn cơ, ngồi xổm làm mẫu để con trai thực hiện theo.

Đây không phải lần đầu Cường Đô la chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh đưa con đi học, đón con trở về nhà, vui chơi hay tham gia các hoạt động cùng gia đình.

Cường Đô la thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cùng các con trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Như hồi tháng 10 vừa qua, Cường Đô la chia sẻ hình ảnh đưa hai con Suchin và Sutin đến trường trước khi bắt đầu ngày làm việc. Anh cũng đăng tải khoảnh khắc tham gia họp phụ huynh cho cả hai, kèm dòng trạng thái: "Dành nguyên ngày để họp phụ huynh cho 2 cục vàng của baba".

Không chỉ với hai con nhỏ, nam doanh nhân còn duy trì sự đồng hành với Subeo trong những hoạt động tại trường. Tháng 9/2026, Cường Đô la cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuất hiện tại buổi họp phụ huynh đầu năm của Subeo. Hình ảnh ba người cùng có mặt bên con trai thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Cường Đô la công khai xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong hoạt động liên quan đến con trai. Sau khi không còn gắn bó tình cảm, cả hai vẫn duy trì sự phối hợp trong việc chăm sóc, đồng hành cùng Subeo.

Cường Đô la xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong hoạt động liên quan đến con trai (Ảnh: FBNV)

Theo đó, Cường Đô la kết hôn với cựu người mẫu Đàm Thu Trang vào tháng 7/2019. Cặp đôi có 2 con chung là con gái Suchin, sinh năm 2020 và con trai Sutin, sinh năm 2023. Ngoài ra, nam doanh nhân còn có 1 người con riêng tên Subeo.

Cường Đô la kết hôn với Đàm Thu Trang năm 2019 (Ảnh: FBNV)

Sau khi lập gia đình, Cường Đô la nhiều lần cho thấy sự quan tâm dành cho vai trò làm cha. Anh thường chia sẻ hình ảnh đưa các con đi chơi, ăn uống, tham gia hoạt động ngoại khóa và dành thời gian vui đùa cùng các bé.

Trong một bài phỏng vấn, Đàm Thu Trang từng tiết lộ chồng gần như dành phần lớn thời gian ngoài công việc cho các con.