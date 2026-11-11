Cơm nhà 30.000 đồng của NSND Công Lý

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý ít tham gia diễn xuất cũng như xuất hiện trên sóng truyền hình. Song, cuộc sống thường ngày của nam nghệ sĩ lại được chia sẻ nhiều hơn thông qua những cập nhật từ vợ kém 15 tuổi - Ngọc Hà. Bên cạnh những tương tác hay câu chuyện hôn nhân của hai vợ chồng, mâm cơm gia đình NSND Công Lý cũng là chủ đề được netizen quan tâm.

Trên kênh TikTok cá nhân, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những clip vào bếp, tự tay chuẩn bị các món ăn cho gia đình. Trong đó, những mâm cơm bình dị, không quá cầu kỳ nhưng được chăm chút cẩn thận luôn nhận được sự quan tâm của người xem. Một trong số đó là bữa cơm có chi phí khoảng 30.000 đồng với hai món quen thuộc: canh ngao chua và trứng tráng.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý thường chia sẻ những clip vào bếp, nấu ăn cho chồng

Trong clip, Ngọc Hà cho biết canh ngao chua là món ăn khá đơn giản, không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ngao được sơ chế, nấu thành món canh có vị chua thanh, ăn cùng cơm nóng rất hợp vị. Bên cạnh đó, cô làm thêm một đĩa trứng tráng để bữa cơm có thêm món ăn kèm. Các nguyên liệu đều quen thuộc, dễ tìm và có giá thành bình dân.

Dù chỉ có hai món chính, mâm cơm vẫn được chuẩn bị gọn gàng, tươm tất. Một bữa ăn không quá cầu kỳ, không mất nhiều công sức nhưng vẫn có canh, có món mặn, đủ để hai vợ chồng cùng thưởng thức. Với mức chi phí khoảng 30.000 đồng, bữa cơm của gia đình NSND Công Lý cũng khiến nhiều người thích thú bởi sự giản dị, gần gũi.

Mâm cơm 30.000 đồng với 2 món là canh ngao chua, trứng rán

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngọc Hà chia sẻ những bữa ăn tự tay chuẩn bị cho NSND Công Lý. Từ sau khi chồng gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021, cô dành nhiều sự quan tâm đến chế độ ăn uống, thường xuyên tìm hiểu và thay đổi thực đơn để phù hợp với tình trạng sức khỏe của anh.

Ngọc Hà từng chia sẻ nhiều mâm cơm với các món đa dạng như cơm kim chi thịt bò cháy tỏi, bò kho, miến hải sản, cơm trộn rau củ... Ngoài những món ăn thường ngày, cô còn tự tay làm xôi cốm, bánh bông lan và thử nghiệm nhiều công thức mới để thay đổi khẩu vị cho chồng.

Ngọc Hà từng tâm sự trong các đoạn clip: “Em là một người vợ mà cũng bận lo đi kiếm tiền nhưng em cho rằng dù có bận cỡ nào thì cũng phải lo bữa ăn thật chu đáo cho anh Lý”.

Vợ NSND Công Lý thay đổi thực đơn liên tục để vừa đa dạng món, vừa phù hợp với sức khỏe

Cô ưu tiên các món chế biến đơn giản, nhanh gọn nhưng vẫn hấp dẫn

Ngọc Hà còn tự học các công thức làm bánh, xôi cốm hay các món tráng miệng cho chồng

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn năm 2021, sau khoảng 5 năm hẹn hò. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, phải điều trị và phục hồi trong thời gian dài. Ngọc Hà cũng trở thành người đồng hành, chăm sóc chồng trong suốt quãng thời gian khó khăn này.

Trong những cập nhật trên mạng xã hội, cô không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt đến những lần đưa chồng đi khám, điều trị. Dù công việc cá nhân khá bận rộn, Ngọc Hà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc gia đình.

Về phía NSND Công Lý, khi sức khỏe dần ổn định hơn, anh cũng tìm lại niềm vui trong những sinh hoạt thường ngày. Nam nghệ sĩ từng xuất hiện trong những khoảnh khắc vào bếp phụ vợ một số việc nhỏ. Anh cũng dần trở lại với công việc nghệ thuật qua một số dự án phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Tổng hợp/ Ảnh: TikTok nhân vật