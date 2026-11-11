Đúng hôm nay - 11/11, công bố tin vui tới toàn bộ người dân Việt Nam

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/11, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Như vậy, ngày 24/11 tới đây sẽ là dịp đầu tiên chính sách được áp dụng sau khi văn bản chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, Điều 1 Thông tư 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm cho các tổ chức, cá nhân tại những địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của 10 thông tư về phí tham quan do Bộ Tài chính ban hành.

Nhân ngày Văn hóa Việt Nam, miễn phí vé nhiều bảo tàng, điểm tham quan cho người dân (Ảnh Báo Chính phủ)

Theo đó, danh sách các địa điểm được miễn phí bao gồm nhiều bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh đó, di tích lịch sử Dinh Độc Lập, một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng tại TP.HCM, cũng nằm trong danh sách được miễn phí.

Không chỉ các bảo tàng và di tích lịch sử, chính sách còn áp dụng tại 4 vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Đây đều là những điểm đến gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng và các hoạt động tìm hiểu đa dạng sinh học.

Đáng chú ý, theo Thông tư, phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Vì vậy, hai địa điểm này không mặc nhiên được miễn phí theo chính sách mới.

Như vậy, người dân cần lưu ý việc miễn phí chỉ áp dụng tại những địa điểm thuộc phạm vi quy định, không đồng nghĩa tất cả bảo tàng, di tích hay khu du lịch trên cả nước đều miễn phí trong ngày 24/11.

Việc miễn phí vé khiến người dân có thêm cơ hội trải nghiệm các không gian đậm văn hóa dân tộc (Ảnh Wikipedia)

Ngoài ra, quy định miễn phí tham quan không đồng nghĩa các dịch vụ bổ sung như gửi xe, thuê hướng dẫn viên hoặc những hoạt động trải nghiệm có thu phí cũng được miễn. Người dân nên kiểm tra thông báo cụ thể của từng địa điểm trước khi lên kế hoạch tham quan.

Người lao động còn được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày đặc biệt

Bên cạnh chính sách miễn phí tham quan, ngày 24/11 còn mang đến một quyền lợi đáng chú ý khác. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 24/4/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, chính thức xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Điều 2 của Nghị quyết quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Như vậy, từ năm 2026, ngày 24/11 trở thành một ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo chính sách mới. Năm nay, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để công chức, viên chức có thể nghỉ liên tục 4 ngày, từ 21/11 đến hết 24/11/2026. Tuy nhiên, đây là phương án đề xuất, không đồng nghĩa tất cả người lao động trên cả nước đều được nghỉ 4 ngày. Lịch nghỉ cụ thể cần căn cứ thông báo chính thức của cơ quan có thẩm quyền và đơn vị sử dụng lao động.

Việc kết hợp ngày nghỉ hưởng nguyên lương với chính sách miễn phí tham quan được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình dành thời gian cùng nhau khám phá bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm văn hóa, thiên nhiên.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Chính phủ





Vì sao ngày 24/11 được lựa chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam?

Ngày 24/11 mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử văn hóa nước nhà. Cách đây tròn 80 năm, vào ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập và đang xây dựng nền văn hóa mới.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, các hoạt động được định hướng tổ chức thành chuỗi sự kiện từ ngày 18/11 đến 24/11, lấy người dân làm trung tâm, khuyến khích cộng đồng tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội được tổ chức vào đúng ngày 24/11/1946 (Ảnh TL)

Đặc biệt, các cơ sở văn hóa, bảo tàng, di tích và danh lam thắng cảnh được vận động thực hiện miễn, giảm phí tham quan trong tuần lễ hoạt động.

Với những quy định mới, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh các giá trị truyền thống mà còn đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân.

Trong đó, chính sách miễn phí tham quan hằng năm được kỳ vọng sẽ giúp văn hóa, lịch sử và di sản đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo thêm cơ hội để mỗi người dân tìm hiểu và khám phá những giá trị đặc sắc của đất nước.