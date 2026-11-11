Shin Min Ah có hóa thân thành hoàng hậu ngoài 40 thì cũng vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi: Tiết lộ bí quyết lên cơ rất nhanh, chồng Kim Woo Bin cũng phải ghen tỵ

Shin Min Ah đang trở thành cái tên được nhiều người quan tâm trong bộ phim "Hoàng hậu tái hôn". Bất chấp tuổi 42, nữ diễn viên vẫn trẻ đẹp như mới đôi mươi và khiến nhiều người chú ý. Trong chương trình truyền hình Hàn Quốc You Quiz on the Block phát sóng ngày 28/10/2026, Shin Min Ah từng chia sẻ về thói quen vận động và chế độ ăn uống hiện tại. Khi được hỏi về việc tập luyện, nữ diễn viên cho biết cơ thể mình phản ứng khá nhanh với các bài tập sức mạnh.

Trong chương trình truyền hình Hàn Quốc You Quiz on the Block phát sóng ngày 28/10/2026, Shin Min Ah từng chia sẻ về thói quen vận động và chế độ ăn uống hiện tại.

"Tôi tập luyện sức mạnh thì cơ thể phát triển cơ bắp rất rõ. Đó cũng là điểm khiến chồng tôi ghen tị. Chỉ cần tập vài ngày, cơ bắp đã lộ ra ngay", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, Shin Min Ah cũng nói thêm rằng cơ thể cô có cả mỡ lẫn cơ nên đôi khi trông khá đầy đặn. Hiện tại, nữ diễn viên lựa chọn những hoạt động phù hợp với bản thân, chú trọng giãn cơ và đi bộ thay vì cố gắng tập luyện quá sức.

Chia sẻ này khiến nhiều người tò mò: Vì sao có người tập luyện một thời gian ngắn đã thấy cơ bắp rõ rệt, trong khi người khác phải kiên trì rất lâu? Và phụ nữ có thực sự cần tập để tăng cơ, đặc biệt khi bước sang tuổi 40?

Tạo hình của Shin Min Ah trong bộ phim "Hoàng hậu tái hôn".

Vì sao có người tập vài ngày đã thấy cơ bắp rõ hơn người khác?

Khả năng phát triển cơ bắp không giống nhau ở tất cả mọi người. Yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến cấu trúc cơ thể, thành phần sợi cơ, đặc điểm hình thể và khả năng đáp ứng với tập luyện.

Bên cạnh đó, kết quả tập luyện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nền tảng thể lực trước đó, cường độ và tần suất vận động, chế độ dinh dưỡng, thời gian nghỉ ngơi và mức độ phục hồi.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Anh (làm việc tại Hà Nội), một người vốn có nền tảng cơ bắp tốt, ít mỡ dưới da hoặc đã quen với vận động có thể nhận thấy sự thay đổi về hình thể sớm hơn người ít vận động.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc cơ bắp trông rõ hơn và việc khối lượng cơ thực sự tăng lên. Sau một buổi tập, cơ có thể trông căng và đầy đặn hơn do lưu lượng máu đến cơ tăng. Những thay đổi ban đầu về cảm giác săn chắc hoặc hình dáng không đồng nghĩa cơ đã phát triển đáng kể chỉ sau vài ngày.

Nhan sắc trẻ mãi không già của Shin Min Ah.

Theo huấn luyện viên, quá trình tăng cơ thực sự cần thời gian, sự lặp lại của các kích thích tập luyện phù hợp và dinh dưỡng đầy đủ. Vì vậy, không nên lấy tốc độ phát triển cơ bắp của một người nổi tiếng làm tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả tập luyện của bản thân.

Vì sao phụ nữ ngoài 40 càng nên quan tâm đến việc tập tăng cơ?

Nhiều phụ nữ vẫn có tâm lý e ngại tập tạ hoặc tập sức mạnh vì sợ cơ thể trở nên thô, vai và bắp tay to, mất đi vẻ mềm mại. Trên thực tế, tập luyện sức mạnh không đồng nghĩa với việc ai cũng sẽ có cơ bắp cuồn cuộn.

Đối với phụ nữ, duy trì khối cơ là một phần quan trọng của quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể có xu hướng giảm dần khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Quá trình này có thể diễn ra rõ hơn ở giai đoạn trung niên và cao tuổi, đặc biệt nếu một người ít vận động, ăn uống thiếu chất hoặc mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến cơ thể.

Việc suy giảm cơ bắp không chỉ tác động đến vóc dáng mà còn ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, đi lại và thực hiện các hoạt động thường ngày. Ở người lớn tuổi, tình trạng mất cơ nghiêm trọng còn có thể dẫn đến sarcopenia (thiểu cơ), làm tăng nguy cơ té ngã và suy giảm khả năng tự chăm sóc bản thân.

Shin Min Ah khiến chồng mình cũng ghen tỵ vì khả năng tăng cơ.

Tập luyện sức mạnh đúng cách giúp kích thích cơ bắp, duy trì sức mạnh và hỗ trợ bảo vệ chức năng vận động. Đây cũng là lý do phụ nữ không nên chỉ tập trung vào mục tiêu giảm cân mà bỏ qua việc duy trì khối cơ.

Ngoài ra, các bài tập kháng lực còn có lợi cho sức khỏe xương. Khi cơ bắp co và kéo lên hệ xương trong quá trình vận động, cơ thể nhận được những kích thích cơ học có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương.

Phụ nữ nên tập thế nào để cơ thể săn chắc mà không quá sức?

Không cần bắt đầu bằng những bài tập nặng hay lịch tập dày đặc. Điều quan trọng là lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng và duy trì đều đặn.

Một số bài tập sức mạnh có thể bắt đầu tại nhà gồm squat, chống đẩy dựa tường, nâng hông, tập với dây kháng lực hoặc sử dụng tạ nhẹ. Những động tác này giúp các nhóm cơ lớn ở chân, hông, lưng, ngực và tay được vận động.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên thực hiện các hoạt động tăng cường sức mạnh cơ bắp ở mức độ trung bình hoặc cao, tác động đến các nhóm cơ chính, ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

Bên cạnh tập sức mạnh, đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc các hoạt động aerobic cũng rất cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch và thể lực tổng thể. WHO khuyến nghị người trưởng thành nên có ít nhất 150-300 phút hoạt động thể chất aerobic cường độ trung bình mỗi tuần, hoặc 75-150 phút ở cường độ mạnh.

Dinh dưỡng cũng đóng vai trò không thể thiếu. Cơ thể cần được cung cấp đủ năng lượng, protein và các dưỡng chất cần thiết để phục hồi sau vận động. Phụ nữ không nên vừa tập luyện tăng cơ vừa ăn kiêng quá mức, bởi điều này có thể khiến cơ thể thiếu nguyên liệu để duy trì và phát triển cơ bắp.

Với người mới bắt đầu, người có bệnh lý nền hoặc gặp vấn đề về xương khớp, nên lựa chọn bài tập phù hợp và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết.

Câu chuyện của Shin Min Ah có thể khiến nhiều người chú ý đến khả năng phát triển cơ bắp, nhưng điều đáng học hỏi hơn cả không phải là việc cơ thể lên cơ nhanh đến đâu. Đó là ý thức điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động phù hợp và chăm sóc sức khỏe khi tuổi tác ngày càng tăng. Bởi ở bất kỳ độ tuổi nào, một cơ thể khỏe mạnh, có sức mạnh và khả năng vận động tốt cũng đáng được ưu tiên hơn một con số cân nặng hay vóc dáng thật gầy.

(Ảnh: Internet)