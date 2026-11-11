Hình ảnh khó tin của NSND Công Lý

Mới đây, trang Facebook của Gia đình Công Lý chia sẻ đoạn clip hậu trường phim Cha tôi, người ở lại cùng dòng trạng thái: “Thương Công Lý quá đây này!”. Trong phân cảnh được đăng tải, nam nghệ sĩ xuất hiện với mái tóc bạc, dáng vẻ già nua, vào vai một người đàn ông lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân vật bất ngờ bị một nhóm người tìm đến tận nhà để đòi nợ. Những người này liên tục lớn tiếng, gây sức ép và buộc ông phải ký giấy xác nhận khoản nợ. Trước tình huống căng thẳng, người đàn ông tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi và gần như không có cơ hội giải thích.

Khi nhóm đòi nợ tiếp tục gây sức ép, nhân vật Quyên xuất hiện để can thiệp. Cô tuyên bố sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ khoản nợ 500 triệu đồng, thậm chí khẳng định có thể trả “luôn và ngay”.

Trong phim, NSND Công Lý đảm nhận vai ông nội của Việt (Thái Vũ), đồng thời là bố của nhân vật Huấn (Minh Tiệp). Dù chỉ là vai phụ, nam nghệ sĩ vẫn thu hút sự chú ý với tạo hình một người ông lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và những phân cảnh giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, dưới bài đăng của gia đình, bà xã Ngọc Hà còn để lại bình luận dí dỏm: “Ở nhà vợ mà quát là dỗi không ăn cơm liền”. Chia sẻ này mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng.

Với khán giả truyền hình phía Bắc, NSND Công Lý vốn là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Đặc biệt, vai Bắc Đẩu mà anh đảm nhận qua nhiều mùa Táo quân đã trở thành một trong những hình tượng được khán giả nhớ đến. Năm 2019, nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng về tình trạng sức khỏe. Sự việc khiến anh phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật để điều trị và phục hồi. Phải mất một thời gian, nam nghệ sĩ mới từng bước trở lại với phim truyền hình, đảm nhận những vai diễn có thời lượng xuất hiện phù hợp hơn.

(Tổng hợp)