Diễn viên đình đám SN 1960 trúng số liên tiếp 2 lần

Trần Ngọc Liên từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), được khán giả nhớ đến qua vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 1983.

Sau khi hai lần trúng số độc đắc với tổng giá trị hơn 100 triệu NDT, nữ diễn viên lại có những lựa chọn khác xa hình dung của công chúng: ít xuất hiện trước truyền thông, thường xuyên đến vùng núi làm thiện nguyện và sống độc thân ở tuổi ngoài 60.

Từ ngôi sao TVB đến Tiểu Long Nữ kinh điển

Sinh năm 1960, Trần Ngọc Liên bước chân vào ngành giải trí từ khá sớm. Năm 1977, sau khi tham gia lớp đào tạo diễn viên của TVB, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sở hữu gương mặt thanh tú và vẻ đẹp trong trẻo, nữ diễn viên nhanh chóng được các nhà làm phim chú ý.

Trong những năm tiếp theo, cô góp mặt ở nhiều tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Thần điêu đại hiệp, Sở Lưu Hương và Thập Tam Thái Bảo. Trong đó, vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 1983 trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp. Hình tượng nhân vật thanh thoát, thoát tục qua diễn xuất của Trần Ngọc Liên được đông đảo khán giả yêu mến, đưa cô trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của TVB.

Tên tuổi nữ diễn viên cũng gắn với những câu chuyện tình cảm cùng các tài tử nổi tiếng như Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa. Tuy nhiên, cuộc sống của cô sau ánh hào quang lại đi theo một hướng riêng.

Hơn 383 tỷ đồng sau hai lần trúng số được sử dụng ra sao?

Theo truyền thông Trung Quốc, Trần Ngọc Liên từng hai lần trúng giải độc đắc, với tổng số tiền hơn 100 triệu NDT, tương đương khoảng 383 tỷ đồng. Khoản tiền lớn này có thể mở ra cho nữ diễn viên một cuộc sống sung túc, nhưng những gì cô lựa chọn lại không xoay quanh hàng hiệu, biệt thự hay các thú vui xa xỉ.

Thay vì thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang trọng, Trần Ngọc Liên được cho là dành nhiều thời gian đến các vùng núi xa xôi để tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô hướng sự quan tâm đến những cộng đồng còn nhiều khó khăn, trực tiếp hỗ trợ người dân tại các khu vực hẻo lánh.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của nữ diễn viên diễn ra sau trận động đất Vấn Xuyên năm 2008 ở Tứ Xuyên. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, cô mua một chiếc xe địa hình để có thể di chuyển đến những nơi khó tiếp cận, tham gia công tác cứu trợ.

Trần Ngọc Liên ở lại khu vực Bắc Xuyên, Miên Dương hơn hai tháng. Trong thời gian này, cô cùng các tình nguyện viên vận chuyển hàng cứu trợ, hỗ trợ người dân và tham gia tái thiết trường học, bản làng.

Chuyện đời tư gây chú ý và cuộc sống bình lặng hiện tại

Nếu sự nghiệp và tài sản của Trần Ngọc Liên từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, chuyện tình cảm của cô lại trải qua không ít trắc trở.

Năm 1978, khi cùng tham gia bộ phim Ông trùm, Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát nảy sinh tình cảm. Khi ấy, nữ diễn viên mới 18 tuổi, còn tài tử họ Châu đã là gương mặt nổi tiếng. Cô từng xem ông là mối tình đầu và nhiều lần nhắc về quãng thời gian bên nhau bằng những lời trìu mến. "Tình cảm giữa hai người thực sự thuần khiết", cô từng chia sẻ.

Mối quan hệ kéo dài khoảng 5 năm. Trần Ngọc Liên thậm chí từng nghĩ đến việc rời showbiz để kết hôn và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, những khác biệt trong tính cách cùng việc không nhận được sự đồng thuận từ mẹ Châu Nhuận Phát khiến chuyện tình không thể đi đến kết quả như mong muốn. Cả hai cuối cùng chia tay, khép lại mối tình từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sau đó, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Trần Siêu Vũ, người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc tại Mỹ. Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm rồi cũng tan vỡ. Trần Ngọc Liên từng thừa nhận khi ấy bản thân còn quá ngây thơ, chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định kết hôn.

Về sau, cô còn được cho là có mối quan hệ tình cảm kéo dài 11 năm với nữ đạo diễn Thái Mỹ Thi. Bên cạnh đó, Lưu Đức Hoa cũng từng dành tình cảm cho Trần Ngọc Liên sau thời gian hợp tác trong Thần điêu đại hiệp.

Sau nhiều biến động trong chuyện tình cảm, Trần Ngọc Liên dần rời xa sự hào nhoáng của làng giải trí. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho việc tu tập và các hoạt động thiện nguyện, đồng thời lựa chọn cuộc sống độc thân. Ở tuổi ngoài 60, cô không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng như thời kỳ đỉnh cao.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)