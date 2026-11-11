Nữ nghệ sĩ đình đám rời Pháp về Việt Nam sống, ở nhà 6 tầng trung tâm TP.HCM, thu 100 triệu/tháng

Từ cô gái nghèo trở thành "Hoa khôi cải lương"

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, năm 14 tuổi, bà xin theo các đoàn cổ nhạc để kiếm sống và được thầy đờn Ba Cứ chỉ dạy.

Năm 1961, bà về gánh Hoa Sen của danh ca Bảy Cao, gây chú ý với vai Huyền trong vở cải lương Nhà chợ một đêm mưa. Một năm sau, nữ nghệ sĩ chuyển sang gánh Phương Nam, tiếp tục ghi dấu ấn qua các vai Xuân Hoa trong Đông về lạng xác hoa và Phương Loan trong Nửa kiếp oan thù.

Mộng Tuyền thời trẻ

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1963, khi Mộng Tuyền được bà bầu Thơ mời về đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Tại đây, bà nổi tiếng với vai sơn nữ Mộng Tuyền trong vở Mùa xuân còn mãi. Cái tên của nhân vật cũng trở thành nghệ danh gắn bó với bà suốt sự nghiệp.

Khi mới 16 tuổi, Mộng Tuyền đã giành Huy chương vàng Giải Thanh Tâm, một trong những giải thưởng danh giá của sân khấu cải lương, với vai vũ nữ Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử. Thành tích này giúp bà nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón.

Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga qua đời, Mộng Tuyền trở thành một trong những trụ cột của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Bà có khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ đào mùi, đào lẳng đến đào độc. Không chỉ thành công với cải lương, nữ nghệ sĩ còn sở hữu giọng hát truyền cảm, thể hiện được cả cổ nhạc lẫn tân nhạc.

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "hoa khôi cải lương" một thời

Giai đoạn 1967-1968, bà được mệnh danh là "Nữ hoàng trẻ của làng đĩa nhựa" nhờ những bản tân cổ giao duyên được đông đảo công chúng yêu thích.

Không dừng lại ở sân khấu, Mộng Tuyền còn có sự nghiệp điện ảnh đáng nể. Bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, bà nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên màn ảnh miền Nam. Năm 1972, nữ nghệ sĩ giành giải Ảnh hậu với vai chính trong phim Gánh hàng hoa của đạo diễn Lê Mộng Hoàng.

Sau đó, bà tiếp tục được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam nhờ vai bác sĩ Mai Trâm trong phim Tình yêu của em. Ngoài ra, vai Vân trong vở Bóng tối và ánh sáng cũng mang về cho bà Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc.

Mộng Tuyền và tài tử Hùng Cường trong phim Còn gì cho nhau

Với nhan sắc nổi bật và tài năng ở cả hai lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, Mộng Tuyền được xếp vào nhóm "Tứ đại mỹ nhân" Sài Gòn xưa bên cạnh Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kiều Chinh. Bà cũng được nhắc đến trong nhóm những "Kỳ nữ" tài danh của nghệ thuật miền Nam.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mộng Tuyền bất ngờ rời Việt Nam sang Pháp tìm người em thất lạc. Bà mất khoảng 3 năm tìm kiếm nhưng không có kết quả. Quyết định này cũng khiến sự nghiệp nghệ thuật đang rực rỡ của bà bị gián đoạn.

Ba lần đổ vỡ hôn nhân, tuổi U80 sống độc thân trong nhà 6 tầng ở TP.HCM

Nếu sự nghiệp nghệ thuật của Mộng Tuyền từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, thì đường tình duyên của bà lại không mấy suôn sẻ.

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng Mộng Tuyền lại lận đận tình duyên

Nữ nghệ sĩ trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra khi bà còn trẻ. Thời điểm đó, Mộng Tuyền chưa có nguồn thu nhập lớn dù đã bắt đầu được chú ý trong giới nghệ thuật. Bà quyết định kết hôn với một người đàn ông giàu có để có điều kiện chăm lo cho gia đình đông anh chị em.

Sính lễ khi ấy là chiếc cặp Samsonite chứa 10 triệu đồng, trong bối cảnh giá vàng năm 1968 chỉ khoảng 8000 đồng một cây. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau 2 năm chung sống với nhiều khổ sở, hai người quyết định chia tay.

Năm 1980, Mộng Tuyền kết hôn lần thứ hai. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 20 năm nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Sau đó, bà tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân thứ ba khi đã không còn trẻ. Đáng tiếc, mối quan hệ này cũng kết thúc khi nữ nghệ sĩ phát hiện người bạn đời có quan hệ tình cảm với bạn của mình.

Nhiều năm qua bà lựa chọn sống một mình

Sau ba lần đổ vỡ, Mộng Tuyền không còn mặn mà với chuyện kết hôn. Bà cũng không có con cái. Ở tuổi gần 80, nữ nghệ sĩ chọn sống một mình, dành thời gian cho bản thân, bạn bè và những hoạt động nghệ thuật yêu thích.

Sau nhiều năm định cư ở Pháp, bà quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Theo nữ nghệ sĩ, bà cảm thấy hổ thẹn vì đã rời quê hương khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao. Bởi vậy, bà muốn trở về gần gũi khán giả, tiếp tục ca hát và xem đó như một cách trả ơn nghề nghiệp, trả ơn những người từng yêu thương mình.

Hiện tại, Mộng Tuyền sống trong căn nhà 6 tầng nằm ở con hẻm đường Cao Thắng, khu vực trung tâm TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 4x15m, kết cấu một trệt, 5 lầu và sân thượng. Bà mua căn nhà này vào năm 2011 với giá khoảng 10,1 tỷ đồng.

Dù sở hữu cơ ngơi nhiều tầng, Mộng Tuyền không sử dụng toàn bộ diện tích để sinh hoạt. Bà chỉ giữ lại một phần làm nơi ở, các tầng còn lại cho thuê kinh doanh. Căn phòng riêng của nữ nghệ sĩ rộng khoảng 24m2, được bài trí với tông màu hồng yêu thích. Trong nhà còn có những kỷ vật, huy chương và hình ảnh ghi dấu thời kỳ hoàng kim của bà.

Năm 2024, Mộng Tuyền tiết lộ tổng thu nhập hằng tháng của bà từng đạt gần 100 triệu đồng, chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê bất động sản và tiền lãi tiết kiệm ngân hàng. Nhờ vậy, nữ nghệ sĩ không phải chịu áp lực kinh tế khi bước vào tuổi xế chiều.

Tuy có điều kiện kinh tế khá giả, Mộng Tuyền lại nổi tiếng với lối sống giản dị, tiết kiệm. Bà từng chia sẻ tiền ăn mỗi ngày chỉ khoảng vài chục nghìn đồng. Nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên ra khu chợ gần nhà trò chuyện với tiểu thương, người bán vé số và những người lao động nghèo. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, bà sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng.

Ở tuổi gần 80, Mộng Tuyền vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật. Dù đã hơn 20 năm vắng bóng trên những sân khấu lớn, bà vẫn nhận lời thu âm, hát tại các hội quán và tham gia chương trình thiện nguyện.