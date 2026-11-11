Mâm cơm nhà Mạnh Trường và Lan Phương

Nguyễn Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình, ghi dấu ấn qua loạt phim giờ vàng và thường được nhắc đến với hình tượng nam thần lịch lãm trên màn ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống gia đình của nam diễn viên cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, nhiều khoảnh khắc đời thường do anh và vợ - Phạm Lan Phương chia sẻ, trong đó có các mâm cơm nhà được chuẩn bị chỉn chu, luôn khiến khán giả thích thú.

Mạnh Trường và Lan Phương

Nhìn vào những bữa ăn của gia đình Mạnh Trường, dễ nhận thấy Lan Phương dành nhiều sự chăm chút cho chuyện ăn uống.

Các bữa cơm thường ngày có những món quen thuộc như thịt kho tàu, cá rán giòn, tôm rim mặn ngọt hay thịt bò xào rau cần. Cùng với món mặn là những đĩa rau xanh như ngọn su su xào tỏi, rau muống luộc, cùng bát canh sấu chua thanh được nấu từ chính phần nước luộc rau. Không cần nguyên liệu đắt đỏ hay cách chế biến phức tạp, những món ăn này vẫn tạo nên một mâm cơm đủ vị, đậm chất gia đình miền Bắc.

Những ngày muốn đổi khẩu vị, Lan Phương chuyển sang những món ngon cầu kỳ hơn như bún thang, bún đậu, bún giả cầy, lẩu hải sản,... Mỗi bữa ăn nhà Mạnh Trường thường mang đến một lựa chọn khác nhau, không bị bó hẹp trong những món quen thuộc hàng ngày.

Thỉnh thoảng, Lan Phương còn trổ tài bếp núc, làm các món Âu hiện đại như bò bít tết sốt tiêu xanh. Các món được bày ra đĩa riêng, phối hợp màu sắc bắt mắt, tạo cảm giác chỉn chu như một bữa tiệc nhỏ tại nhà.

Những mâm cơm nhà Mạnh Trường

Vợ Mạnh Trường cũng chú ý đến chuyện bày biện bàn ăn và sắp xếp món ăn. Dù thực đơn là những món dân dã hay các món ăn cầu kỳ, cô vẫn luôn đặt bình hoa tươi và sắp đặt đồ ăn, bát đũa gọn gàng, đẹp mắt.

Mạnh Trường (tên đầy đủ Nguyễn Mạnh Trường, sinh năm 1985) xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh dần khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình nhờ chiều cao 1,82m, gương mặt điển trai và phong thái lịch lãm, lối diễn xuất nổi bật. Anh góp mặt trong loạt tác phẩm quen thuộc như Tình Yêu Và Tham Vọng, Hồ Sơ Cá Sấu, Hương Vị Tình Thân, Đừng Nói Khi Yêu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Không Thời Gian, Lằn Ranh,... và cách đây không lâu là Bước Chân Vào Đời.

Ở đời thường, Mạnh Trường có cuộc hôn nhân bền chặt với vợ - Phạm Lan Phương. Cả hai quen nhau từ thời học sinh, kết hôn năm 2008 và hiện có 3 người con là Chíp, Bon và Bi. Chuyện tình kéo dài gần hai thập kỷ cùng những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ thường xuyên khiến tổ ấm của nam diễn viên nhận được nhiều thiện cảm. Vợ chồng anh cũng sở hữu căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng khoảng 600m² tại Hòa Bình.

Một số mâm cơm ngon lành của gia đình Mạnh Trường:

Các món ăn kèm bún được gia đình ưa thích

Lan Phương cũng nấu nhiều loại mì, phở,.. khác nhau

Món bún thang được chia sẻ từ lúc còn là nguyên liệu đến khi thành những bát bún thơm ngon

Hội yêu bếp xem và tham khảo cho mâm cơm nhà mình nhé!

Món chè khúc bạch được bày biện đẹp mắt

(Ảnh: FBNV)