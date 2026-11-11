Sự hết thời của 6 ca sĩ kiếm 150 tỷ đồng/năm: Hủy 4 show liên tiếp, bán không nổi 829 vé

Những thông tin liên quan đến Kep1er đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trên các diễn đàn Kpop. Đặc biệt, mới đây, hình ảnh tại fan-con RSVP: Respond Our Code tổ chức ở Hàn Quốc bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Cụ thể, trong hai ngày 7 và 8/11/2026, Kep1er tổ chức fan-con tại Yonsei University Centennial Memorial Hall Concert Hall (Seoul, Hàn Quốc). Đây là hội trường có sức chứa khoảng 829 chỗ ngồi. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là bức ảnh chụp chung giữa 6 thành viên và khán giả được đăng tải trên mạng xã hội sau chương trình.

Hình ảnh khán đài trống huơ trống hoác trong 2 đêm fancon mới đây của Kep1er

Hình ảnh cho thấy nhiều khu vực ghế ngồi, đặc biệt ở hai bên khán phòng và tầng ban công, vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, trong đó một bài đăng thu hút hơn 3 triệu lượt xem, kéo theo hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước tình trạng khán phòng của nhóm.

Bên dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh khán phòng thưa khách. Nhiều người cho rằng đây là sự tương phản khó tin nếu đặt cạnh thời kỳ Kep1er còn hoạt động sôi nổi, liên tục tổ chức concert và fan meeting với lượng người hâm mộ đông đảo. Không ít ý kiến thậm chí đặt câu hỏi về sức hút hiện tại của nhóm khi một hội trường có sức chứa chưa đến 1.000 chỗ ngồi cũng xuất hiện nhiều vị trí bỏ trống. Sự việc càng khiến công chúng chú ý bởi Kep1er từng là một trong những nhóm nữ tân binh nổi bật năm 2022, sở hữu lượng fan quốc tế đáng kể cùng nhiều thành tích thương mại tại Nhật Bản.

Kep1er từng có rất nhiều đêm diễn thành công phủ kín khán giả

Kep1er là nhóm nhạc nữ được thành lập thông qua chương trình sống còn Girls Planet 999 do đài Mnet sản xuất. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 3/1/2022 với 9 thành viên gồm Choi Yujin, Mashiro, Xiaoting, Chaehyun, Dayeon, Hikaru, Bahiyyih, Yeseo và Youngeun. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Kep1er đã nhận được sự chú ý lớn nhờ hiệu ứng từ chương trình tuyển chọn cùng ca khúc debut WA DA DA.

Sản phẩm đầu tay FIRST IMPACT ghi nhận 150.153 bản bán ra chỉ trong ngày đầu tiên, trở thành album debut của nhóm nữ có doanh số ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo tại thời điểm đó. Thành tích này giúp Kep1er nhanh chóng được xếp vào nhóm những tân binh nữ nổi bật nhất năm 2022.

Kep1er là nhóm nhạc nữ được thành lập thông qua chương trình sống còn Girls Planet 999 do đài Mnet sản xuất.

Không chỉ tạo dấu ấn tại Hàn Quốc, Kep1er còn nhanh chóng mở rộng hoạt động sang Nhật Bản và đạt được thành tích thương mại đáng kể. Theo bảng xếp hạng doanh thu tân binh Oricon năm 2022, nhóm đứng vị trí số 1 với tổng doanh thu âm nhạc ước tính 880 triệu yen, tương đương khoảng 150 tỷ đồng. Đây là thành tích đặc biệt đáng chú ý bởi Kep1er trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên kể từ IZ*ONE năm 2019 dẫn đầu hạng mục này.

Cùng năm, ca khúc WA DA DA đạt chứng nhận Gold của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ), trong khi nhóm liên tục mở rộng hoạt động quảng bá, phát hành sản phẩm và tổ chức các chương trình dành cho người hâm mộ tại thị trường này.

Kep1er từng có thời kỳ vô cùng thành công khi tổng doanh thu vào năm 2022 tại Nhật âm nhạc ước tính mang về 880 triệu yen, tương đương khoảng 150 tỷ đồng

Tuy nhiên, hành trình duy trì sức hút của Kep1er không kéo dài thuận lợi như giai đoạn đầu. Sau khi kết thúc thời hạn hoạt động dự án ban đầu, nhóm đứng trước bước ngoặt quan trọng khi chỉ có 7 thành viên đồng ý tiếp tục hoạt động. Mashiro và Yeseo kết thúc hành trình cùng Kep1er vào tháng 7/2024, đưa đội hình xuống còn 7 người. Đến tháng 3/2026, Youngeun cũng chính thức rời nhóm sau thời gian tạm ngưng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Kep1er hiện tiếp tục hoạt động với 6 thành viên gồm Yujin, Xiaoting, Chaehyun, Dayeon, Hikaru và Bahiyyih.

Kep1er hiện tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên

Những thay đổi về đội hình diễn ra cùng thời điểm các chỉ số thương mại của nhóm có dấu hiệu đi xuống. Mini album CRACK CODE phát hành ngày 31/3/2026 chỉ đạt 77.115 bản trong tuần đầu trên Hanteo, giảm 129.454 bản, tương đương 62,6% so với album debut FIRST IMPACT từng bán được 206.569 bản trong cùng khoảng thời gian. Nếu đặt cạnh thành tích 287.109 bản của DOUBLAST năm 2022, mức sụt giảm còn lên tới hơn 73%. Đây là khoảng cách đáng kể so với thời kỳ Kep1er mới ra mắt và liên tục thiết lập những cột mốc doanh số ấn tượng.

Đáng chú ý, tháng 4/2026, Kep1er bất ngờ thông báo hủy 4/6 buổi fan meeting Kep1arcade dự kiến tổ chức tại Nhật Bản trong tháng 5. Ban đầu, nhóm lên kế hoạch gặp gỡ người hâm mộ tại Osaka, Tokyo và Aichi với tổng cộng 6 buổi diễn. Tuy nhiên, chỉ hai buổi cuối tuần tại Osaka ngày 16/5 và Tokyo ngày 17/5 được giữ lại, trong khi 4 buổi còn lại vào các ngày 15, 19, 20 và 22/5 bị hủy.

Doanh số album của nhóm liên tục giảm sút và đầu năm nay đã hủy 4/6 fan meeting dự kiến tổ chức tại Nhật

Phía công ty giải thích quyết định xuất phát từ một số tình huống bất khả kháng và cho biết việc hủy chương trình được thực hiện theo yêu cầu của đơn vị tổ chức. Dù không xác nhận nguyên nhân liên quan đến doanh số bán vé, sự việc vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng duy trì sức hút của Kep1er tại Nhật Bản - thị trường từng mang lại doanh thu nổi bật cho nhóm.

Từ một tân binh từng phá kỷ lục doanh số debut, đứng đầu bảng xếp hạng Oricon và sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đáng kể, Kep1er hiện phải đối diện với nhiều thách thức trong việc giữ vững vị thế. Hình ảnh khán phòng thưa khách tại fan-con mới nhất ở Seoul càng khiến sự tương phản giữa thời kỳ đỉnh cao và tình hình hiện tại của nhóm trở nên rõ nét hơn.

Ảnh: X