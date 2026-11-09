Bảo Anh hối hả chạy show về TP.HCM làm 1 điều đặc biệt vì mỹ nam 2k3 kém 11 tuổi

Chiều 8/11, fan meeting HYOLOGRAM - HYO MINI FANMEETING 2026 chính thức diễn ra tại Nhà hát C30 Hòa Bình (TP.HCM). Đây là dịp để HYO gặp gỡ người hâm mộ sau hành trình tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi, đồng thời có thêm thời gian trò chuyện, giao lưu và gửi lời cảm ơn đến những khán giả luôn theo dõi, ủng hộ mình.

Dàn sao tại fan meeting của HYO

Bên cạnh sự góp mặt đông đảo của người hâm mộ, sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Ali Hoàng Dương, Song Luân, Cody Nam Võ, Hoàng Duyên, Sơn.K và Bảo Anh. Dàn khách mời khiến buổi fan meeting thêm rộn ràng, cũng phần nào cho thấy tình cảm và sự gắn kết giữa HYO với những đồng nghiệp trong nghề.

Bảo Anh tiết lộ chạy từ Bình Dương về TP.HCM để ủng hộ HYO

Đáng chú ý, Bảo Anh là một trong những khách mời thu hút sự chú ý khi xuất hiện muộn tại sự kiện. Nữ ca sĩ tiết lộ hôm nay có lịch diễn tại Bình Dương, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ di chuyển về TP.HCM để kịp có mặt và ủng hộ HYO. Việc không ngại lịch trình bận rộn để đến chung vui với đàn em khiến nhiều người thích thú, nhất là khi cả hai vốn đã có mối quan hệ thân thiết.

Việc Bảo Anh không ngại lịch trình bận rộn để đến chung vui với đàn em khiến nhiều người thích thú, nhất là khi cả hai vốn đã có mối quan hệ thân thiết

Trước đó, Bảo Anh và HYO từng có dịp kết hợp trong ca khúc Níu Kéo Mãi Không Phải Cách, phát hành ngày 25/6/2026. Đây là màn song ca đầu tiên của cả hai, cũng là cơ hội để giọng ca sinh năm 2003 làm việc cùng một đàn chị giàu kinh nghiệm. Trong quá trình hợp tác, Bảo Anh dành nhiều thiện cảm cho HYO, ấn tượng với giọng hát, sự nỗ lực và tình yêu âm nhạc của đàn em. Nữ ca sĩ cũng mong muốn có thể tiếp thêm động lực, giúp HYO tự tin hơn trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Không khí fan meeting tiếp tục được đẩy lên cao trào với loạt tiết mục âm nhạc được HYO chuẩn bị dành riêng cho người hâm mộ. Từ những màn trình diễn khoe giọng hát đến các sân khấu sôi động, nam ca sĩ có dịp phô diễn nhiều khía cạnh trong màu sắc âm nhạc của mình. Đặc biệt, sự góp mặt của các khách mời cũng mang đến những màn kết hợp ngẫu hứng, khiến chương trình liên tục có những khoảnh khắc bất ngờ.

HYO cùng các khách mời trình diễn Giải Cứu Thế Giới phiên bản Vinahouse

Một trong những tiết mục được mong chờ nhất là Giải Cứu Thế Giới phiên bản Vinahouse. Đây là ca khúc gắn với một dấu ấn đáng nhớ của HYO tại Tinh Hà Say Hi, khi nam ca sĩ cùng các đồng đội mang đến màu sắc trình diễn kết hợp giữa âm nhạc điện tử và những chất liệu văn hóa Việt Nam. Lần này, ca khúc được làm mới với bản phối Vinahouse bắt tai, HYO cùng dàn khách mời thoải mái nhảy múa và khuấy động sân khấu.

Các khách mời cùng HYO khuấy động sân khấu

Đáng chú ý, màn trình diễn còn trở thành dịp để các nghệ sĩ trêu chọc nhau. Sau khi chứng kiến HYO cùng mọi người thực hiện vũ đạo, Song Luân hài hước nhận xét màn nhảy lần này chưa thể vượt qua tiết mục Doraemon trước đó của nam ca sĩ. Màn đối đáp khiến khán giả bật cười, đồng thời tạo nên bầu không khí gần gũi giữa những người đồng nghiệp thân thiết.

HYO tên thật là Phùng Trọng Hiếu, sinh năm 2003, quê Hà Nội. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời theo học ngành Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long. Không chỉ có nền tảng thanh nhạc, HYO còn có khả năng chơi guitar, piano, trống, bên cạnh các kỹ năng sáng tác, rap và trình diễn. Anh hiện hoạt động dưới sự quản lý của DreamS Entertainment.

HYO tên thật là Phùng Trọng Hiếu, sinh năm 2003, quê Hà Nội

HYO bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến khi trở thành một trong 24 nghệ sĩ tham gia Tinh Hà Say Hi 2026. Ngay từ màn chào sân, anh đã tạo thiện cảm với hình ảnh chàng trai ôm guitar, tự thể hiện sáng tác On The Track. Sự mộc mạc trong cách trình diễn, chất giọng trầm ấm cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp HYO có được dấu ấn riêng giữa dàn nghệ sĩ nhiều màu sắc.

HYO là gương mặt trẻ nổi bật tại Tinh Hà Say Hi

Xuyên suốt chương trình, nam ca sĩ liên tục thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Từ hình ảnh lịch lãm, năng động trong Dancing My Way đến những giai điệu tình cảm của Mưa Vội Phóng và MRT, HYO cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận âm nhạc. Dù phải dừng chân sau Live Stage 4 với Giải Cứu Thế Giới, hành trình tại chương trình vẫn giúp anh có thêm lượng khán giả yêu mến và cơ hội được công chúng biết đến rộng rãi hơn.

Sau dấu ấn tại Tinh Hà Say Hi, HYO đang chuẩn bị cho một bước tiến mới trong sự nghiệp khi được xác nhận là thành viên của HIGHWAY - nhóm nhạc mới gồm 5 thành viên trực thuộc DreamS Entertainment. Trong đội hình này, nam ca sĩ đảm nhận vai trò trưởng nhóm (leader).

HYO đang chuẩn bị cho một bước tiến mới trong sự nghiệp khi được xác nhận là thành viên của nhóm nhạc mới mang tên - HIGHWAY

Việc tiếp tục thử sức trong mô hình hoạt động nhóm được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội để HYO phát huy khả năng âm nhạc, đồng thời đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng. Fan meeting HYOLOGRAM cũng vì thế trở thành dịp đặc biệt, khi người hâm mộ có cơ hội đồng hành và chứng kiến những bước chuyển mình tiếp theo của nam ca sĩ.