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Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng mới ra thông báo đặc biệt

| | Lifestyle

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng mới ra thông báo đặc biệt

Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo miễn phí vé vào cổng đến hết năm 2026, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động vui chơi, biểu diễn và ẩm thực kéo dài từ ngày 20/11 đến 24/11.

Theo thông báo từ Khu du lịch Đại Nam, chương trình được triển khai nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đáng chú ý, khu du lịch tiếp tục áp dụng chính sách miễn phí vé vào cổng đến hết năm 2026. Bên cạnh đó, từ ngày 20/11 đến 24/11, giáo viên được miễn phí vé tham quan biển, vườn thú và xe lửa khi mang theo thẻ giáo viên để nhận vé.

Trong chuỗi hoạt động dịp này, Đại Nam tổ chức nhiều chương trình biểu diễn và vui chơi phục vụ du khách. Cụ thể, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên và nhảy sạp diễn ra vào các ngày 21, 22 và 24/11 tại phố đi bộ và khu trò chơi.

Màn trình diễn flyboard (ván bay nước) và ca nô nước được tổ chức từ ngày 21/11 đến 24/11, trong khung giờ khoảng 12h-13h tại khu vực biển.

Về hoạt động ẩm thực, phố đi bộ Đại Nam sẽ phục vụ hơn 200 món ăn trong 4 ngày, từ 21/11 đến 24/11.

Ngoài ra, du khách có thể theo dõi các cuộc đua chó Greyhound vào lúc 10h và 14h trong các ngày 21, 22, 23 và 24/11 tại khu vực vườn thú. Riêng ngày 24/11, chương trình đua ngựa cũng được tổ chức với hai khung giờ tương tự là 10h và 14h.

Với chính sách miễn phí vé cổng cùng chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày, Khu du lịch Đại Nam kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn vui chơi, giải trí cho người dân và du khách trong dịp tháng 11.

Lê Anh

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