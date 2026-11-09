Hoa hậu từng làm kiến trúc sư, nay tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, đạt điểm bảo vệ luận văn cao nhất Hội đồng

Lê Hoàng Phương chính thức hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), đánh dấu thêm một cột mốc trên hành trình học tập và phát triển bản thân của nàng hậu. Đặc biệt, bài luận văn tốt nghiệp của cô đạt điểm cao nhất Hội đồng ở cả phần đánh giá luận văn và phần bảo vệ, mang đến niềm vui và sự tự hào sau một chặng đường dài nỗ lực.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Lê Hoàng Phương cho biết đây là một trong những thử thách đáng nhớ, bởi cô vừa phải đảm đương nhiều vai trò trong công việc, vừa duy trì việc học tập. Xuất phát điểm là một kiến trúc sư, sau đó được công chúng biết đến rộng rãi với danh hiệu Hoa hậu, Phương tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật đến kinh doanh. Mỗi hành trình đều mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải không ngừng học hỏi và thích nghi.

Đặc biệt, việc chuyển hướng từ chuyên ngành Kiến trúc sang Quản trị Kinh doanh cũng là một thử thách không nhỏ. Với lịch trình công việc dày đặc, Phương phải chủ động sắp xếp thời gian, tranh thủ từng khoảng trống trong ngày để hoàn thành bài tập, nghiên cứu. Có những đêm thức khuya, những giai đoạn áp lực vì phải cân bằng giữa công việc và học tập, nhưng cô luôn giữ vững mục tiêu đã đặt ra.

Chia sẻ về thành quả này, Lê Hoàng Phương xúc động cho biết: “Thật sự đến bây giờ Phương vẫn còn cảm thấy rất vui và tự hào khi chính thức hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đặc biệt, khi biết bài bảo vệ luận văn của mình đạt điểm cao nhất Hội đồng, Phương cảm thấy những nỗ lực trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.

Vì vừa học vừa làm, lại chuyển từ chuyên ngành Kiến trúc sang Quản trị Kinh doanh nên hành trình này cũng có không ít áp lực và thử thách. Có những lúc Phương phải tranh thủ từng khoảng thời gian trống để học và hoàn thành bài tập. Vì vậy, kết quả hôm nay thật sự rất ý nghĩa với Phương.

Phương nghĩ điều khiến mình tự hào nhất không chỉ là điểm số hay tấm bằng Thạc sĩ, mà là việc bản thân đã kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây cũng là một động lực rất lớn để Phương tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân và tự tin hơn trên những chặng đường sắp tới”.

Đối với Lê Hoàng Phương, tấm bằng Thạc sĩ không đơn thuần là một danh hiệu học thuật, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, tính kỷ luật và tinh thần nghiêm túc với những mục tiêu đã lựa chọn. Thành quả này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi cô đã có thể vượt qua những giới hạn về thời gian, áp lực công việc và sự khác biệt giữa hai lĩnh vực chuyên môn để hoàn thành hành trình học tập.

Nhân dịp này, Phương gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, gia đình cùng những người thân yêu đã luôn động viên, đồng hành và tạo điều kiện để cô có thể hoàn thành chương trình học. Đồng thời, cô cũng dành lời cảm ơn đến chính mình vì đã không từ bỏ, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Với Lê Hoàng Phương, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ được thể hiện qua diện mạo hay những danh hiệu sở hữu, mà còn nằm ở tri thức, bản lĩnh và khát vọng không ngừng phát triển bản thân. Cô tin rằng việc tốt nghiệp hôm nay không phải là điểm kết thúc của hành trình học tập, mà chính là khởi đầu cho những mục tiêu mới, những cơ hội mới và những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Thông qua cột mốc này, Lê Hoàng Phương mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần học tập suốt đời: Dù ở bất kỳ độ tuổi, vị trí hay lĩnh vực nào, mỗi người đều có thể bắt đầu một hành trình mới, miễn là đủ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện chính mình.