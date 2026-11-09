Nam NSƯT SN 1961 là giám đốc nghỉ hưu nói thẳng: "Nuốt nước mắt thay cơm"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống của mình trên trang cá nhân.

Anh nói: "Lúc nhọc nhằn không ai thấy, tới khi hưởng trái ngọt cả nước hay. Nghe qua thì tưởng lời khen nhưng nghĩ kỹ tôi lại cay cay nơi khóe mắt.

Mồ hôi đổ xuống thì lặng lẽ, lưng áo ướt đẫm không ai thèm hỏi, tới khi có thành quả, trái ngọt thì cả thiên hạ bu vào nếm, khen, bàn tán, thậm chí họ còn tới nhận họ nhận hàng.

Nhọc nhằn là những đêm mất ngủ, là những lần tôi nuốt nước mắt thay cơm. Đến khi trái ngọt xuất hiện thì nào là báo chí hay, mạng xã hội hay, họ hàng xa gần hay, người quen cũng biết, người từng chê cũng hiểu chuyện.

Gian truân thì là chuyện riêng nhưng hễ thành công thì thành chuyện chung. Xã hội này là thế.

Nhưng cũng may, cuộc đời này vẫn còn công bằng ở chỗ, ai đổ mồ hôi thì mới biết mồ hôi mặn hay nhạt còn chuyện cả nước hay thì kệ. Họ hay được thành quả còn tôi hay được bản lĩnh.

Đã bản lĩnh rồi thì trái ngọt sớm muộn cũng lại ra, chỉ có điều mồ hôi vẫn là của tôi còn tiếng vỗ tay tôi coi như âm thanh phụ họa".

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quản lý và rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ vào giữa năm 2022, NSƯT Chí Trung bước sang một chặng đường mới với tâm thế thư thái và bình yên. Khác với áp lực điều hành công việc bận rộn trước đây, cuộc sống nghỉ hưu của nam nghệ sĩ diễn ra thong dong, tập trung chăm sóc bản thân và theo đuổi sở thích cá nhân.

Hằng ngày, anh tích cực rèn luyện thể thao, giữ tinh thần phong độ ở tuổi ngoài 60. Thỉnh thoảng, anh vẫn tham gia đóng phim, làm quảng cáo hay làm các video chia sẻ trải nghiệm đời sống và ẩm thực.

Bên cạnh đó, anh dành nhiều thời gian đi du lịch trong và ngoài nước cùng bạn gái kém 18 tuổi. Sự chủ động về tài chính giúp anh tận hưởng niềm vui giản dị, tự tại. Anh chọn cách "lặng lẽ đi cạnh dòng đời", buông bỏ những lo toan không đáng để sống thanh thản. Nghệ sĩ Chí Trung trân trọng ký ức tươi đẹp và coi sự bình yên trong tâm trí là phần thưởng quý giá.