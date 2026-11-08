Nam NSƯT nhận lương hưu 12,2 triệu đồng/tháng, có bạn gái kém 18 tuổi, vừa thông báo lập di chúc ở tuổi 65

“Táo Giao thông” sau khi nghỉ hưu

NSƯT Chí Trung (SN 1961) là một trong những diễn viên thuộc khóa đầu tiên được đào tạo và trưởng thành từ Nhà hát Tuổi Trẻ, cùng thế hệ với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Lan Hương, NSƯT Minh Hằng, NSND Lê Khanh.

Trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn sân khấu và truyền hình. Ông từng tham gia các chương trình được đông đảo khán giả yêu thích như Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, đặc biệt nổi tiếng với hình tượng Táo Giao thông trong chương trình Táo Quân.

Trên màn ảnh nhỏ, ông góp mặt trong các bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Thông gia ngõ hẹp, Độc đạo… Chí Trung cũng từng đảm nhận nhiều vai diễn đáng chú ý trong lĩnh vực chính kịch như Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn Sứt trong Lời thề thứ 9.

Tháng 6/2017, NSƯT Chí Trung được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ. Sau gần 5 năm đảm nhiệm vị trí này, đến tháng 5/2022, ông nghỉ hưu theo chế độ.

NSƯT Chí Trung chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu (Ảnh: FBNV)

Trong một chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ tiết lộ mức lương hưu hiện tại là 12,2 triệu đồng/tháng. Ông cho biết khoản tiền này về cơ bản đủ trang trải cuộc sống thường ngày, nhưng chưa đủ để thoải mái đi chơi hay du lịch.

"Vậy thì mưu sinh như thế nào? Ai mời đi diễn thì tôi đi. Ai mời đi quay thì tôi thi. Ai mời đi thu đài thì tôi đi. Ai mời quảng cáo thì tôi quay, miễn là đảm bảo tuân thủ pháp luật. Tóm lại là tôi vẫn phải mưu sinh, nhưng ở mức độ nhẹ hơn, cũng chỉ để được bình yên thôi", Chí Trung chia sẻ.

NSƯT Chí Trung trong phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng tháng 5/2026

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của NSƯT Chí Trung và bạn gái Ý Lan cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Bạn gái nam nghệ sĩ tên thật là Trần Ngọc Lan, sinh năm 1979, hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và từng đạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân năm 2017. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đồng hành bên nhau trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước.

NSƯT Chí Trung và bạn gái (Ảnh: FBNV)

Thông báo “lập di chúc” gây chú ý

Cuối tháng 10/2026, NSƯT Chí Trung tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện lập di chúc ở tuổi 65. Ý tưởng này xuất phát từ câu hỏi của một khán giả về việc ông đã chuẩn bị tài sản để lại cho các con hay chưa.

Nam nghệ sĩ cho biết, ở độ tuổi này, bản thân thường xuyên đi đây đi đó, di chuyển bằng máy bay nên cũng nghĩ đến việc chuẩn bị trước cho những tình huống trong tương lai.

Khi nhìn lại tài sản sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Chí Trung thẳng thắn cho biết mình không có nhà đất giá trị lớn để lại cho hai người con là Minh Trung và Huyền Trang.

“Di chúc của tôi là không có nhà, không có đất, chỉ có nhân cách để lại cho con…”, nam nghệ sĩ nói.

Đáng chú ý, khi đề cập đến khoản tiền tiết kiệm tích góp được, nam nghệ sĩ khẳng định không có ý định chia cho các con. Ông muốn giữ lại số tiền này để chủ động trang trải chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe và thuê người hỗ trợ khi tuổi cao, sức yếu.

“Vậy thì bố còn gì để lại? Bố để lại cho các con một chút thành công trong nghệ thuật, cái này không chuyển khoản được. Bố để lại cho các con lòng tự trọng, cái này cũng chẳng cầm cố được. Bố để lại nhân cách của một con người cả đời cố sống đàng hoàng, làm gì cũng muốn ngẩng đầu mà làm, cứ thẳng mình mà sống, không bao giờ nịnh bợ ai. Cái này càng không thể sang tên”, NSƯT Chí Trung bộc bạch.

NSƯT Chí Trung quan niệm tiền bạc dù nhiều cũng có thể tiêu hết, nhà cửa dù đẹp cũng có ngày thay đổi, nhưng cách một người sống và đối xử với mọi người mới là điều còn lại lâu dài. Nam nghệ sĩ mong muốn tài sản lớn nhất để lại cho các con không phải là tiền bạc, mà là cái tên Chí Trung để các con có thể tự hào.