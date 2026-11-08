Tình hình nam danh ca 89 tuổi từ Mỹ về nước chia tay lần cuối

Mới đây, NSND Thanh Điền đã tới thăm đàn anh là danh ca Minh Cảnh vừa từ Mỹ về nước.

Danh ca Minh Cảnh hiện đã 89 tuổi và sức khỏe đang khá yếu. Được biết, vì tuổi cao sức yếu nên có lẽ đây sẽ là lần về nước biểu diễn cuối cùng của danh ca Minh Cảnh do di chuyển đường xa khó khăn.

Chính vì thế mà các đồng nghiệp đã quyết định đứng ra tổ chức một đêm liveshow cuối cùng để danh ca Minh Cảnh chia tay khán giả trong nước sau hơn nửa thế kỷ ca hát.

Lúc NSND Thanh Điền tới thăm, danh ca Minh Cảnh khá yếu và chỉ nằm một chỗ, khó ngồi dậy để tiếp đàn em. NSND Thanh Điền phải nói: "Cứ để cho anh Minh Cảnh nằm cho khỏe. Tôi qua trò chuyện với anh cho anh vui".

Tuy nằm một chỗ nhưng danh ca Minh Cảnh vẫn rất minh mẫn, nhớ rõ từng kỷ niệm năm xưa, từ thời đi chung đoàn Kim Chung với Thanh Điền. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ với nhau.

NSND Thanh Điền nói với đàn anh: "Anh em mình sống đến ngày hôm nay cũng nhờ cải lương. Chúng mình đi hát nhiều lần gặp nạn nhưng đều thoát hết là nhờ Tổ nghề che chở".

NSND Thanh Điền cũng nói thêm với khán giả theo dõi kênh mạng xã hội của mình: "Nãy giờ ngồi nói chuyện với anh Minh Cảnh, tôi thấy anh vẫn còn tỉnh táo, thông minh và vẫn còn khỏe, trí óc vẫn minh mẫn".

Minh Cảnh là một trong những danh ca thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương miền Nam. Ông từng nổi tiếng với nhiều vở diễn, bản thu âm ăn khách và có thời gian dài hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Minh Cảnh cũng từng kết hợp ăn ý với NSND Lệ Thủy, tạo nên một cặp song ca được đông đảo khán giả yêu mến.

Hiện định cư tại Mỹ, nam danh ca thỉnh thoảng vẫn trở về Việt Nam biểu diễn. Dù tuổi cao, ông vẫn cố gắng duy trì giọng hát để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, sức khỏe thời gian gần đây suy giảm đáng kể khiến ông lo ngại sẽ không còn đủ điều kiện đi lại, di chuyển để biểu diễn. Vì vậy, Minh Cảnh mong muốn thực hiện một liveshow cuối cùng tại quê nhà, như lời tri ân và lời chia tay gửi đến khán giả.

Là một đàn em thân thiết, NSND Thanh Điền cũng kêu gọi khán giả tới mua vé ủng hộ danh ca Minh Cảnh trong liveshow cuối cùng này.