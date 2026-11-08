Mối quan hệ giữa Quách Ngọc Ngoan và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam

Tối 7/11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại TP Hải Phòng đã khép lại và tìm ra Top 3 chung cuộc. Bên cạnh màn đăng quang của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, nhiều khán giả không khỏi chú ý đến vị trí Á hậu 1 của Trần Xuân Khánh Linh.

Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, đến từ TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,69 m cùng số đo ba vòng 83-60-88 cm. Khánh Linh hiện theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Trước đó, cô từng là thủ khoa năm học 2023-2024, giữ vị trí Chủ tịch Hội học sinh tại trường trung học quốc tế APU và có 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối.

Đặc biệt, Khánh Linh từng nhận học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Trong quá trình học tập, cô cũng đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi học thuật, nổi bật là hai Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp còn gây chú ý khi là thí sinh duy nhất trả lời song ngữ ở phần thi ứng xử, đồng thời nhận giải phụ Đại sứ nhân ái.

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh sở hữu profile học vấn "không phải dạng vừa"

Bên cạnh nhan sắc, thành tích học tập nổi bật và phần thể hiện tại cuộc thi, thông tin về gia thế của người đẹp cũng nhận được sự quan tâm. Khánh Linh có mối quan hệ họ hàng với diễn viên Quách Ngọc Ngoan, gọi nam diễn viên là cậu. Đáng chú ý, trong suốt hành trình dự thi, cô từng nhận được những lời động viên trực tiếp từ người cậu nổi tiếng.

Trước đó, khi Khánh Linh lọt vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026, nam diễn viên đã gửi video động viên cô. Quách Ngọc Ngoan khuyên cháu gái hãy tự tin, giữ tinh thần thoải mái và kiên trì theo đuổi đam mê. Những lời nhắn nhủ này cho thấy sự ủng hộ của nam diễn viên dành cho lựa chọn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật của Khánh Linh.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Khánh Linh cũng nhắc đến tính cách của người cậu nổi tiếng. Cô nhận xét Quách Ngọc Ngoan là người ấm áp, hòa đồng và được mẹ cùng các thành viên trong gia đình yêu quý. Những lời động viên từ cậu cũng là nguồn khích lệ tinh thần đối với cô trong quá trình tham gia cuộc thi.

Quách Ngọc Ngoan là cậu của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, ở phần trình diễn Trang phục Dạ hội cùng top 15, người đẹp 20 tuổi gặp sự cố khi bất ngờ vấp ngã bởi chiếc váy đuôi cá có thiết kế cầu kỳ. Tuy nhiên, Khánh Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn. Bên cạnh danh hiệu Á hậu 1, cô còn nhận giải thưởng phụ Đại sứ nhân ái.

Tại phần thi Ứng xử dành cho top 5, Khánh Linh trở thành thí sinh duy nhất lựa chọn trả lời song ngữ. Khi nhận được câu hỏi: "Theo bạn, một người yêu Hải Phòng có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ?", Khánh Linh trả lời: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Hải Phòng không phải là quê hương của em, nhưng hai tháng vừa rồi được sống chung với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, em đã được nhìn thấy vẻ đẹp thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng, lịch sử nơi đây, được thể hiện qua tên Hải tần phòng thủ.

Với sự sáp nhập của Hải Dương, em tin Hải Phòng sẽ xây dựng quê hương mạnh mẽ hơn nữa. Theo em được biết, trong 5 năm liên tiếp Hải Phòng đã có sự phát triển vượt bậc. Em hy vọng có dịp trở lại mảnh đất này nhiều lần hơn nữa, đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp của Hải Phòng đến bạn bè trong nước và quốc tế".

Nhan sắc đời thường của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026

Khánh Linh thạo nhiều ngoại ngữ

Cô từng dự thi Miss World Vietnam nhưng không đạt kết quả như mong đợi

Trần Xuân Khánh Linh năm nay mới 20 tuổi

Ảnh: FBNV