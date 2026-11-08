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Cao Thái Sơn chụp ảnh cùng 1 người đàn ông, Nguyễn Văn Chung nói thẳng

| | Lifestyle

Cao Thái Sơn khiến Nguyễn Văn Chung và NSƯT Việt Hoàn lên tiếng.

Cao Thái Sơn chụp ảnh cùng 1 người đàn ông, Nguyễn Văn Chung nói thẳng- Ảnh 1.

Mới đây, ca sĩ Cao Thái Sơn đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng một người đàn ông lạ mặt trên một du thuyền.

Anh còn hỏi đùa: "Xin hỏi mọi người, đẹp trai mà độc thân có phải là một dạng lãng phí... không?".

Cao Thái Sơn chụp ảnh cùng 1 người đàn ông, Nguyễn Văn Chung nói thẳng- Ảnh 2.

Bức ảnh lập tức gây xôn xao và thu hút nhiều quan tâm, bình luận từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả.

Trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi trả lời thẳng câu hỏi của Cao Thái Sơn một cách hài hước: "Không, tại có ai xài đâu mà phí". Trong khi đó NSƯT Việt Hoàn thì nhắn nhủ đàn em: "Quá là lãng phí! Tìm người của mình luôn đi em ạ!".

Đáp lại bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Cao Thái Sơn cũng hóm hỉnh cho biết, từ ngày có tuổi anh "giữ mình" hơn trước. Còn với đàn anh Việt Hoàn, nam ca sĩ hẹn ngày hội ngộ.

Được biết, Cao Thái Sơn tuy kín tiếng về chuyện tình cảm nhưng lại công khai có một con trai nhỏ tên Cao Thái Minh. Sự xuất hiện của em bé đánh dấu bước ngoặt lớn, giúp anh sống có trách nhiệm hơn và kiên nhẫn hơn trong cuộc sống.

Cao Thái Sơn chụp ảnh cùng 1 người đàn ông, Nguyễn Văn Chung nói thẳng- Ảnh 3.

Anh giữ kín danh tính và thông tin cá nhân của mẹ con trai nhằm đảm bảo sự riêng tư cho tổ ấm gia đình. Cao Thái Sơn khẳng định mình không làm bố đơn thân mà cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà để chăm sóc con.

Anh tiết lộ mẹ của con trai là người xinh đẹp, thông minh và có nhiều quan điểm sống tương đồng với anh. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian ở nhà hơn để học cách thay tã, bế ẵm và thức khuya canh sữa cho con.

Mẹ ruột và người thân trong gia đình anh cũng luôn đồng hành, hỗ trợ anh trong việc chăm sóc em bé. Sự ra đời của bé Thái Minh mang lại niềm hạnh phúc lớn cho đại gia đình, đặc biệt là mẹ ruột ngoài 80 tuổi của anh.

Cao Thái Sơn luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực trở thành một người bố tốt để làm tấm gương cho con. Anh ưu tiên cân bằng giữa công việc nghệ thuật và thời gian dành cho tổ ấm nhỏ của mình.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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