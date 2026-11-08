Hoa hậu Mai Phương chung khung hình với Thanh Thủy
Khoảnh khắc Mai Phương chung khung hình Thanh Thủy, Hà Trúc Linh tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 gợi lại hành trình của ba thế hệ người đẹp.
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