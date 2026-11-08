Hoa hậu Mai Phương chung khung hình với Thanh Thủy

Sau đăng quang, Mai Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho công việc và gia đình. Cô từng chia sẻ niềm vui khi sống cùng thành phố với bố mẹ, thuận tiện để con cháu qua lại, chăm sóc ông bà. Người đẹp cũng cho biết công việc phù hợp với tính cách và những kiến thức đã học tại Anh.