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Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ

| | Lifestyle

Tổ ấm "nhân đôi hạnh phúc" của Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang.

Không chỉ nhận được lời chúc phúc khi chuẩn bị đón thành viên mới, Mai Hà Trang – bà xã tiền đạo Hà Đức Chinh còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ, đằm thắm trong những tháng ngày mang bầu lần thứ hai.

Xuất hiện trong những khung hình dưới ánh nắng thu nhẹ nhàng, bà xã của tiền đạo Hà Đức Chinh ghi điểm tuyệt đối nhờ nụ cười tươi tắn, đường nét gương mặt thanh tú cùng làn da căng mịn tự nhiên. Dù chọn cho mình những trang phục dáng suông, chất liệu tơ mỏng hay áo thun dài tay thoải mái để khéo léo che đi vòng hai lùm lùm, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn không giấu nổi vẻ mềm mại và quyến rũ rất riêng. Sự tinh tế trong cách phối phụ kiện đơn giản như băng đô cài tóc hay túi xách thời trang càng tôn lên thần thái trẻ trung, chỉn chu của người đẹp quê Bắc Ninh. Nhiều người hâm mộ nhận xét, nét đằm thắm cùng niềm hạnh phúc làm mẹ đã giúp nhan sắc của Mai Hà Trang ngày càng "thăng hạng" rực rỡ.

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 1.

Nhan sắc ngọt ngào của Hà Trang dù đang mang bầu

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 2.

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 3.

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 4.

Đằng sau sắc vóc gây thương nhớ ấy là một câu chuyện tình yêu bền chặt, không drama và tràn ngập sự thấu hiểu giữa nàng hot girl Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với chân sút Phú Thọ. Rộ tin đồn hẹn hò từ cuối năm 2018, cặp đôi lựa chọn đồng hành một cách bình lặng trước khi chính thức công khai vào giữa năm 2019. Đến tháng 5/2022, cả hai chính thức về chung một nhà bằng đám cưới rộn ràng, đánh dấu bước ngoặt mới cho hành trình 4 năm gắn bó.

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 5.

Đức Chinh và Hà Trang có cuộc sống bình yên

Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Mai Hà Trang luôn được khen ngợi bởi sự khéo léo và đảm đang. Cô không ngần ngại vào bếp nấu ăn bằng bếp củi giản dị mỗi khi về quê chồng, thường xuyên chuẩn bị đồ ăn tiếp tế cho Đức Chinh mỗi dịp hội quân đội tuyển Việt Nam (thời HLV Park Hang-seo) và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh trong sự nghiệp. Tháng 7/2024, cặp đôi vỡ òa chào đón con trai đầu lòng tên Phin. Đến nay, sự xuất hiện của thiên thần nhỏ thứ hai tiếp tục đắp bồi cho tổ ấm nhỏ thêm trọn vẹn với cuộc sống hôn nhân bình yên, ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 6.

Hà Trang mang bầu nhưng vẫn dữ trọn đường nét đẹp trên gương mặt

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 7.

Vợ Hà Đức Chinh khoe vòng 2 lùm lùm nhưng visual ngọt ngào tựa nàng thơ- Ảnh 8.

Ảnh: FBNV

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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