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Kỳ Duyên đăng ảnh cưới báo tin vui

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Kỳ Duyên vừa đăng bức ảnh trong tạo hình cô dâu.

Tối 7/11, Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh chụp cùng Quốc Anh và Lan Ngọc tại buổi cinetour của Chị Chị Em Em 3 , kèm dòng trạng thái: "Bộ phim điện ảnh thứ 2 của em - Chị Chị Em Em 3 cán mốc 100 tỉ rồi". Trong ảnh, nàng hậu và Quốc Anh cùng diện trang phục cưới màu đỏ nổi bật, tạo dáng bên cạnh đàn chị. Khoảnh khắc khiến nhiều người thích thú bởi trông chẳng khác nào một bức ảnh cưới thực thụ. Thực tế, đây là tạo hình của hai diễn viên tại sự kiện giao lưu với khán giả, đồng thời cũng gắn với phân cảnh đám cưới của Thị Mầu và Văn Tài ở cuối phim. Nhân dịp tác phẩm chạm mốc doanh thu đáng nhớ, Kỳ Duyên chọn chính khoảnh khắc này để thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Kỳ Duyên đăng ảnh cưới báo tin vui- Ảnh 1.

Kỳ Duyên báo tin vui lúc nửa đêm (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Chị Chị Em Em 3 chính thức cán mốc 100 tỷ đồng vào tối 7/11, sau 8 ngày khởi chiếu. Ra rạp từ ngày 30/10, bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật tại phòng vé Việt. Tác phẩm từng ghi nhận gần 80 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu và vượt 90 tỷ đồng sau một tuần. Có thời điểm, phim duy trì hơn 5.000 suất chiếu mỗi ngày, cho thấy sức hút đáng kể đối với khán giả. Thành tích trăm tỷ lần này càng đáng chú ý khi bộ phim đồng thời trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và cách xây dựng nhân vật.

Kỳ Duyên đăng ảnh cưới báo tin vui- Ảnh 2.
Kỳ Duyên và Quốc Anh trong tạo hình đám cưới (Ảnh: NSX)

Với riêng Kỳ Duyên, đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thử sức với điện ảnh. Trước khi tham gia Chị Chị Em Em 3, nàng hậu từng có màn chạm ngõ màn ảnh rộng bằng vai Karen trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim ra mắt dịp Tết 2025, đạt doanh thu khoảng 332 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách của điện ảnh Việt năm đó. Như vậy, chỉ với hai dự án điện ảnh đầu tiên, Kỳ Duyên đã liên tiếp góp mặt trong những bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng. Đây là thành tích thương mại không nhỏ đối với một hoa hậu mới bắt đầu thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, vốn không phải sân chơi sở trường của cô trước đó.

Kỳ Duyên đăng ảnh cưới báo tin vui- Ảnh 3.

Kỳ Duyên trong Bộ Tứ Bảo Thủ (Ảnh: NSX)

Ở Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, một tiểu thư xuất thân giàu có, xinh đẹp và chuẩn bị kết hôn với công tử Văn Tài (Quốc Anh). Tưởng chừng sẽ có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, cuộc sống của Thị Mầu lại bị đảo lộn khi người chị họ Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) trở về sau 15 năm xa quê. Liễu vốn có mối tình dang dở với Văn Tài, nay lại bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm bí mật với anh dù đã có chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn). Trong khi đó, Thị Nương (Chi Pu), em nuôi của Tài, cũng dành tình cảm cho người đàn ông này.

Lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, bộ phim khai thác mạng lưới tình cảm chồng chéo giữa ba người phụ nữ và hai người đàn ông, nơi tình yêu, lòng ghen tuông, những toan tính và danh dự liên tục va chạm. Những biến cố nối tiếp nhau đẩy các nhân vật vào một cuộc chiến tình cảm khó lường, tạo nên câu chuyện mang màu sắc tâm lý, drama và nhiều phân đoạn táo bạo. Đám cưới của Thị Mầu và Văn Tài cũng là một chi tiết gắn với mạch truyện, khiến hình ảnh cưới mà Kỳ Duyên và Quốc Anh tái hiện tại cinetour càng trở nên thú vị.

Kỳ Duyên đăng ảnh cưới báo tin vui- Ảnh 4.

(Ảnh: NSX)

Từ một nàng hậu quen thuộc với sàn diễn thời trang và các cuộc thi sắc đẹp, Kỳ Duyên đang từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Dù diễn xuất vẫn là hành trình cần thêm thời gian để trau dồi, hai bộ phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ cho thấy cô đang có một khởi đầu thuận lợi ở địa hạt mới.

Theo LỆ AN

Đời sống & Pháp luật

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