Mối duyên hơn 20 năm của Tuấn Hưng và Duy Mạnh

Những ngày đầu tháng 11/2026, mối quan hệ giữa Tuấn Hưng và Duy Mạnh tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả quan tâm sau một màn giao lưu trên sân khấu. Trong lúc biểu diễn ca khúc Hãy về đây bên anh cùng một nữ khán giả, Duy Mạnh giới thiệu cô gái là "bạn gái cũ của anh Hưng".

Khi nam ca sĩ và nữ khán giả hát câu "Giờ anh đang ở đâu hãy về đây bên em", Duy Mạnh đứng bên nói "Anh đang ở bên Mỹ.”

Clip ghi lại khoảnh khắc Duy Mạnh đối đáp cùng fan nữ trên sân khấu

Câu nói nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Duy Mạnh đang nhắc đến Tuấn Hưng theo cách kém duyên, nhất là khi đồng nghiệp hiện sống tại Mỹ cùng gia đình.

Tuấn Hưng sau đó cũng chia sẻ lại đoạn video, kèm dòng trạng thái: "Bám chặt vào đu theo bằng mọi cách cho anh...".

Sự việc một lần nữa khiến công chúng nhớ đến mối quan hệ nhiều thăng trầm giữa hai giọng ca từng có thời gian thân thiết, cùng tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong âm nhạc Việt.

Tuấn Hưng đáp trả trên trang Facebook cá nhân

Từ hai bản hit đến hơn một thập kỷ bất hòa

Mối duyên giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng bắt đầu từ khoảng năm 2005-2006. Khi ấy, Duy Mạnh đã nổi tiếng với những ca khúc tự sáng tác, còn Tuấn Hưng đang xây dựng sự nghiệp solo sau thời gian hoạt động trong nhóm nhạc Quả Dưa Hấu.

Trong giai đoạn này, Duy Mạnh viết tặng Tuấn Hưng hai ca khúc Dĩ vãng cuộc tình và Biết tìm đâu. Cả hai nhanh chóng trở thành những bài hát được khán giả yêu thích, góp phần tạo nên dấu ấn của Tuấn Hưng trên con đường ca hát riêng. Hai nghệ sĩ cũng thường xuyên kết hợp biểu diễn, lưu diễn cùng nhau và duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Tuy nhiên, tình cảm giữa họ bắt đầu rạn nứt từ năm 2010, sau những bình luận qua lại trên mạng xã hội.

Tuấn Hưng và Duy Mạnh từng có một thời thân thiết

Đến năm 2012, mâu thuẫn tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm khi Tuấn Hưng có phát biểu rằng anh và Duy Mạnh chưa từng thực sự là bạn bè thân thiết. Duy Mạnh không hài lòng, nhắc lại việc từng sáng tác và tặng đàn em những ca khúc được yêu thích. Tuấn Hưng sau đó lên tiếng giải thích, khẳng định luôn ghi nhận sự giúp đỡ của đàn anh.

Năm 2016, quan hệ giữa hai người tiếp tục căng thẳng, liên quan đến ca khúc Hãy về đây bên anh. Duy Mạnh ám chỉ Tuấn Hưng biểu diễn tác phẩm mà chưa xin phép tác giả, trong khi Tuấn Hưng tuyên bố sẽ không sử dụng các sáng tác của đàn anh nữa. Những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội khiến mâu thuẫn kéo dài, dù trước đó cả hai từng có quãng thời gian gắn bó trong công việc.

Sau nhiều năm không giao tiếp, bước ngoặt xuất hiện vào năm 2023. Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, Tuấn Hưng cho biết anh là người chủ động gọi điện cho Duy Mạnh để hóa giải hiểu lầm sau khoảng 10 năm xa cách. Nam ca sĩ nói mình biết ơn đàn anh vì những sáng tác từng giúp anh có thêm khán giả, đồng thời không muốn những khúc mắc cũ tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Cả hai tái hợp trong liveshow Anh em kết đoàn năm 2024

Đáp lại thiện chí ấy, Duy Mạnh sáng tác ca khúc Thì đừng giận nhau nữa nhé dành tặng Tuấn Hưng. Người em sau đó thu âm và biểu diễn tác phẩm trong liveshow Câu chuyện tình yêu vào tháng 2/2023. Món quà âm nhạc từng được xem như dấu hiệu cho thấy hai nghệ sĩ đã tìm được tiếng nói chung sau nhiều năm bất hòa.

Tháng 9/2024, cả hai một lần nữa khiến khán giả bất ngờ khi cùng xuất hiện trong liveshow Anh em kết đoàn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc, nay thuộc Phú Thọ). Chương trình diễn ra tối 21/9, hướng đến mục đích gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3.

Ý tưởng về đêm nhạc bắt nguồn từ lời thách đố của Tuấn Hưng dành cho Duy Mạnh: cùng đứng trên sân khấu để làm từ thiện. Sau đó, ban tổ chức chi khoảng 3 tỷ đồng để mời hai nghệ sĩ tham gia chương trình, số tiền được quyên góp vào quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điểm nhấn của đêm diễn là khoảnh khắc Duy Mạnh và Tuấn Hưng ôm nhau, cùng thể hiện Dĩ vãng cuộc tình và Biết tìm đâu sau 14 năm không biểu diễn chung. Những ca khúc từng gắn với giai đoạn đầu sự nghiệp của Tuấn Hưng một lần nữa vang lên trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Trên sân khấu, Tuấn Hưng nói về mối quan hệ giữa hai người bằng câu ví von: "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Anh cũng nhắc đến những hiểu lầm, sự cạnh tranh về độ nổi tiếng và khoảng cách địa lý từng khiến tình cảm đồng nghiệp bị ảnh hưởng. Duy Mạnh cũng có những màn đối đáp hài hước với đàn em, tạo nên không khí gần gũi.

Đêm nhạc không chỉ đánh dấu sự tái hợp sau nhiều năm mà còn cho thấy âm nhạc và hoạt động thiện nguyện có thể trở thành cầu nối để hai nghệ sĩ gác lại những bất đồng.

Những lời nhắn gửi sau màn tái hợp

Tháng 8/2026, Tuấn Hưng xác nhận đưa vợ và ba con sang Mỹ sinh sống, học tập. Nam ca sĩ cho biết quyết định này không đồng nghĩa từ bỏ sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam. Sự thay đổi về nơi sinh sống khiến những tương tác giữa anh và Duy Mạnh tiếp tục được khán giả chú ý.

Ngày 14/10/2026, Duy Mạnh đăng tải đoạn video kỷ niệm đêm diễn Anh em kết đoàn năm 2024, kèm lời nhắn gửi đàn em: "Tại sao yêu nhau không ở lại với nhau?". Anh viết rằng lần trở lại Tam Đảo biểu diễn một mình khiến bản thân cảm thấy lẻ loi, cô đơn và nhớ những kỷ niệm từng có với Tuấn Hưng. Dòng trạng thái vừa có nét tình cảm, vừa mang phong cách trêu đùa quen thuộc của nam ca sĩ.

Duy Mạnh và Tuấn Hưng ôm nhau thân tình tại liveshow Anh em kết đoàn năm 2024

Chưa đầy một tháng sau, màn giao lưu trên sân khấu hôm 6/11 lại khiến hai cái tên được nhắc đến cùng nhau. Duy Mạnh nói đó chỉ là lời đùa ngẫu hứng, trong khi phản ứng của Tuấn Hưng cho thấy câu chuyện vẫn chưa thực sự khép lại trong mắt công chúng.

Hơn 20 năm, mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã đi qua nhiều cung bậc: từ những ngày cùng tạo nên các bản hit, những năm tháng bất hòa, cuộc gọi làm lành, món quà âm nhạc đến cái ôm trên sân khấu thiện nguyện. Có lúc họ dành cho nhau những lời khó nghe, cũng có lúc công khai thể hiện sự trân trọng.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện này luôn thu hút sự quan tâm không chỉ nằm ở những lần giận hờn hay đối đáp trên mạng xã hội, mà còn ở dấu ấn âm nhạc mà cả hai từng cùng tạo nên.