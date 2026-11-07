Nữ ca sĩ SN 1978 ở Mỹ nói về quan hệ với Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã tâm sự đầy tình cảm về đàn anh Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời khoe clip cô đang hát thì Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu khiến cô xúc động.



Cô chia sẻ: "Anh luôn biết cách tạo cho tôi những bất ngờ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Và đêm diễn tháng 10 vừa rồi, anh lại một lần nữa khiến tôi thật sự xúc động. Tôi không hề nghĩ anh sẽ xuất hiện trong đêm nhạc của tôi như thế.

Cuộc sống cứ cuốn anh em tôi theo bao nhiêu công việc, đôi khi chẳng có nhiều thời gian gặp nhau. Nhưng lạ lắm, cứ gặp là mọi cảm xúc lại ùa về, tình anh em vẫn luôn gắn kết và đong đầy như thế.

Cảm ơn anh thật nhiều, không chỉ vì sự bất ngờ ấy, cåm ơn anh đã chắp cánh cho Vùng trời bình yên của tôi bay cao hơn, đến gần hơn với trái tim khán giả hơn nữa.

Thương và trân quý anh của em thật nhiều. Mãi yêu anh".

Chia sẻ của Hồng Ngọc nhận được nhiều quan tâm, ủng hộ từ khán giả và bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều người bày tỏ sự khen ngợi giữa tình đồng nghiệp bền chặt của hai ca sĩ, dù sau nhiều năm và nhiều biến cố vấn luôn giữa được mối quan hệ thân thiết, gắn bó tốt đẹp.

Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ: "Mãi mãi và mãi mãi yêu thương bé Ngọc! Một mình bé Ngọc!".

Một người bạn của Hồng Ngọc chia sẻ: "Xem clip này, anh lại nhớ live show Trái tim hát của em Hưng. Khi nhạc Vùng trời bình yên vang lên, giọng Ngọc cất lên, những dải lụa trắng treo kín sân khấu từ từ buông xuống nhường chỗ cho em hát.

Quá lãng mạn và ý nghĩa, khi những mảnh lụa chắn lối đó buông xuống cũng như mọi muộn phiền trôi qua, mọi trắc trở cuộc đời rơi đi, chỉ còn lại Vùng trời bình yên. Ở đó có Hưng và Ngọc. Hai đứa em của anh! Và thực tế đã chứng minh sự bình yên đó đến tận hôm nay".

Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc sở hữu mối quan hệ tri kỷ, anh em vô cùng thân thiết trong làng giải trí Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ qua. Bắt đầu gắn bó từ những năm đầu thập niên 2000, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn coi Hồng Ngọc như em gái ruột, đồng thời hết lòng yêu thương và chăm sóc các con của cô.

Trên sân khấu âm nhạc, họ là cặp bài trùng ăn ý nổi tiếng với nhiều bản song ca ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Vùng trời bình yên hay Đường xa ướt mưa. Không chỉ đồng hành cùng nhau qua nhiều chương trình, tour diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước, họ còn luôn xuất hiện, chia sẻ và làm chỗ dựa tinh thần cho đối phương trong những thăng trầm của đời sống riêng tư lẫn sự nghiệp.