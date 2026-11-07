Cơm nhà của Cristiano Ronaldo

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu ở đỉnh cao, và nhiều người tin chế độ ăn là một nửa bí quyết. Hiếm khi anh tự đăng ảnh bữa ăn, nhưng Georgina Rodríguez thỉnh thoảng lại hé lộ những mâm cơm của gia đình trên trang cá nhân.

Dịp sinh nhật tuổi 41 hồi tháng 2, Georgina đăng ảnh kèm dòng chú thích “birthday meal”. Món trong ảnh được mô tả là paella nhẹ với bông cải xanh, măng tây và vài quả cam ăn kèm. Ngày sinh nhật mà trên bàn ăn không có sự xuất hiện nổi bật của bánh kem hay đồ ngọt. Điều đó khiến nhiều người nhận xét anh khó phá vỡ kỷ luật ăn uống của mình.

Những bữa còn lại phần lớn là tiệc gia đình. Hồi tháng 6, trong sinh nhật tuổi 16 của Cristiano Jr., ngôi nhà có paella, tiệc hồ bơi và một tháp bánh donut thay cho bánh kem truyền thống. Cuối tháng 10, Georgina lại chia sẻ bàn tiệc Halloween với mạng nhện, bí ngô và những chiếc xúc xích tạo hình ngón tay. Đây là những mâm cơm của cả gia đình nên chưa rõ Ronaldo ăn món nào.

Để biết thực đơn thường ngày, phải nhìn qua lời kể của đầu bếp riêng cũ Giorgio Barone, người từng nấu cho anh thời còn ở Juventus. Bữa sáng của Ronaldo gồm bơ, cà phê và trứng, tuyệt đối không đường. Bữa trưa thường là thịt gà, cá và rau. Một bữa tối “chuẩn Ronaldo” theo lời đầu bếp rất đơn giản: cá hồi hoặc cá tuyết nạc, rau chân vịt, chanh, dầu ô liu nguyên chất và gạo đen. Các nguồn khác nhắc thêm cá kiếm, cá ngừ, trứng, ô liu, cà chua, thịt bê và thịt bò. Anh thích món nhà nấu, nêm nếm nhẹ bằng dầu ô liu và chanh, thỉnh thoảng ăn cả gan. Giữa các bữa chính, anh thường ăn nhẹ với bánh mì bơ và trái cây tươi.

Điểm đáng chú ý là cách ăn, không chỉ món ăn. Mỗi ngày anh chia thành 5–6 bữa nhỏ, cách nhau vài giờ để giữ năng lượng ổn định. Anh không đếm calo hay protein, ăn nhiều hay ít tùy cường độ tập luyện. Bữa tối được dùng sớm để ngủ ngon hơn. Đầu bếp cho biết anh không cần chuyên gia dinh dưỡng vì tự biết cơ thể cần gì. Về đồ uống, nước lọc là chính. Anh gần như không đụng đến rượu và nước ngọt. Một nguồn báo chí còn nhắc chuyện anh từng đẩy chai Coca-Cola ra khỏi bàn họp báo ở Euro 2020 để khuyên mọi người uống nước.

Danh sách những thứ anh không đụng đến cũng dài không kém: không đường, kể cả trong cà phê, không đồ ăn nhanh, ngay cả dịp lễ, và không nước ngọt có ga. Anh cũng tránh gạo trắng vì nhiều tinh bột và, theo đầu bếp, không uống sữa.

Thế nhưng Ronaldo cũng có món “yêu thích” rất đời thường. Theo mẹ anh, bà Dolores Aveiro, món cá anh thích nhất là bacalhau à brás, món Bồ Đào Nha làm từ cá tuyết muối, khoai tây và trứng. Dù vậy, vẫn có tin cho rằng pizza là món anh hay ăn khi “xả hơi”, dù đầu bếp cũ khẳng định anh không có ngày ăn tự do.

Có điều khá thú vị: dù ăn uống chặt chẽ như vậy, anh lại không phải người vào bếp. Georgina từng cho biết Ronaldo không nấu ăn ở nhà, sau buổi tập sáng anh xứng đáng được ăn một bữa nóng đã chuẩn bị sẵn. Thỉnh thoảng chính Georgina xuống bếp nấu cho anh và các con rồi đăng ảnh lên Instagram story. Những dịp đi ăn ngoài, cặp đôi từng chọn nhà hàng Nhật Clap ở Riyadh, nổi tiếng với sushi.

Nguồn tham khảo: Geo News, Goal, Gulf New