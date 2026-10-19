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Đại tá, NSND Tự Long nhắn nhủ Tuấn Hưng

| | Lifestyle

Lời nhắn nhủ của NSND Tự Long cho thấy sự quan tâm, tình cảm mà anh dành cho đàn em Tuấn Hưng.

Sau khi chia sẻ chuyện đưa vợ và 3 con sang Mỹ sinh sống vào tháng 8/2026, Tuấn Hưng bất ngờ "ở ẩn" không cập nhật thông tin gì trên fanpage có 4,6 triệu người theo dõi cũng như trang cá nhân trong hơn một tháng qua.

Tuy nhiên, trong khoảng 24 giờ mới đây, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải nhiều trạng thái mới trên fanpage, thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên cạnh tâm thư dài chia sẻ về hoàn cảnh gia đình từ thuở nhỏ, hành trình nỗ lực vươn lên để trở thành ca sĩ có chỗ đứng trong làng nhạc Việt... Tuấn Hưng còn cập nhật hình ảnh mới nhất của bản thân sau thời gian sang Mỹ sinh sống.

Đáng chú ý, dưới một bài đăng của Tuấn Hưng, Đại tá - NSND Tự Long đã để lại lời nhắn nhủ dành cho đàn em: "Giữ sức khỏe em nhé". Lời hỏi thăm ngắn gọn của nam nghệ sĩ cho thấy sự quan tâm, tình cảm mà anh dành cho Tuấn Hưng dù cách xa nửa vòng trái đất.

NSND Tự Long động viên đàn em.

Tuấn Hưng và NSND Tự Long trở nên thân thiết hơn sau khi cùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gaiTrong quá trình tập luyện, hai nghệ sĩ từng xảy ra tranh cãi vì chưa thực sự hiểu tính cách của nhau. Sự thẳng thắn, đôi khi lớn tiếng của Tự Long khiến Tuấn Hưng tự ái, trong khi nam nghệ sĩ hài hước gọi đàn em là "thánh dỗi".

Tuy nhiên, bằng cách lựa chọn đối thoại thẳng thắn, cả hai dần hóa giải những hiểu lầm và trở nên thấu hiểu nhau hơn. Trên sân khấu, họ kết hợp ăn ý, tạo nên những tiết mục ấn tượng cùng nhiều màn tung hứng hài hước. Ngoài đời, hai nghệ sĩ cũng dành cho nhau sự trân trọng.

Tự Long từng khẳng định tình cảm dành cho đàn em, trong khi Tuấn Hưng cũng bày tỏ sự kính trọng với đàn anh, thậm chí gọi anh là một "thế lực" đáng nể. Những tương tác giữa hai nghệ sĩ cho thấy mối quan hệ thân thiết vẫn được duy trì sau chương trình.

Theo Xi Xi

Phụ Nữ Mới

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