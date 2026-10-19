99.000 khán giả đi xem 4 concert/1 đêm ở TP.HCM

Cuối tuần qua, TP.HCM trải qua một trong những cuối tuần sôi động khi hàng loạt lễ hội và sự kiện âm nhạc diễn ra liên tiếp. Đáng chú ý, tối thứ Bảy 17/10, có tới 4 concert đồng thời tổ chức, thu hút tổng cộng khoảng 99.000 lượt khán giả theo các số liệu ước tính. Từ những sân khấu quy mô hàng chục nghìn người đến đêm nhạc của nghệ sĩ quốc tế, âm nhạc gần như trở thành tâm điểm của thành phố trong một đêm.

40 nghìn người đội mưa, tạo biển fanchant cùng 24 Anh Trai của Tinh Hà Say Hi

Đón hơn 40.000 khán giả tại Vạn Phúc City tối 17/10, Tinh Hà Say Hi là một trong những tâm điểm lớn nhất của thị trường concert TP.HCM cuối tuần qua. Bất chấp cơn mưa kéo dài trước giờ diễn, hàng chục nghìn người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để gặp lại 24 Anh Trai trên sân khấu. Đêm nhạc gồm 22 tiết mục, đưa những ca khúc từng phủ sóng khắp nền tảng âm nhạc và mạng xã hội nhiều tháng qua lên sân khấu trực tiếp lần đầu tiên.

Đón hơn 40.000 khán giả tại Vạn Phúc City tối 17/10, Tinh Hà Say Hi là một trong những tâm điểm lớn nhất của thị trường concert TP.HCM cuối tuần qua

Ngay từ màn mở đầu Together We Shine, 24 nghệ sĩ đã cùng xuất hiện, kết hợp ca hát và vũ đạo để khuấy động bầu không khí. Tinh Hà Say Hi mang đến một đêm nhạc ngập tràn những bản hit quen thuộc bước ra từ chương trình như Secret, Chờ Chút..., Laviem, MVP - Mưa Vội Phóng, 50 Cuộc Gọi Nhỡ... Loạt ca khúc từng phủ sóng các nền tảng nghe nhìn được tái hiện trên sân khấu lớn, kéo theo những màn fanchant đồng thanh từ hàng chục nghìn khán giả.

Siêu hit Secret với fanchant cực lớn

Đặc biệt, Secret là một trong những điểm nhấn khó bỏ qua. Ca khúc do đội Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Cody Nam Võ và CONGB thể hiện từng giành giải The Hit Icon tại chương trình, ghi nhận tổng cộng 2,7 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên các nền tảng. Riêng phiên bản performance trên YouTube đã đạt 20 triệu lượt xem. Khi giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian concert, hàng nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Hình ảnh hàng chục nghìn người cùng cổ vũ, hòa giọng theo những giai điệu quen thuộc cho thấy Tinh Hà Say Hi đã vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình trở thành điểm hẹn giải trí thu hút nhiều nhóm khán giả

Không chỉ có âm nhạc, concert còn thu hút nhờ dàn nghệ sĩ trẻ với màu sắc và cá tính trình diễn đa dạng. Khán giả đến với đêm diễn không chỉ có fan nữ hay fan nam mà còn gồm nhiều bạn trẻ và các gia đình đưa con nhỏ đi xem. Hình ảnh hàng chục nghìn người cùng cổ vũ, hòa giọng theo những giai điệu quen thuộc cho thấy Tinh Hà Say Hi đã vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế, trở thành điểm hẹn giải trí thu hút nhiều nhóm khán giả.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Sân khấu nâng cấp và quy mô hoành tráng gần 50 nghìn người

Nếu Tinh Hà Say Hi ghi điểm bằng dàn nghệ sĩ trẻ cùng những màn fanchant đồng thanh, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lại mang đến một bữa tiệc sân khấu quy mô lớn với loạt tiết mục được đầu tư công phu. Khoảng 50.000 khán giả có mặt tại concert tối 17/10 được chứng kiến những tiết mục từng để lại dấu ấn trong chương trình được đưa trở lại sân khấu ngoài trời, tạo nên không gian trình diễn hoành tráng giữa biển người.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lại mang đến một bữa tiệc sân khấu quy mô lớn thu hút 50 000 khán giả

Điểm đáng chú ý nằm ở cách các Anh Tài khai thác không gian sân khấu với nhiều lớp trình diễn khác nhau. Từ những màn đu dây trên cao, di chuyển giữa các khu vực biểu diễn đến hệ thống ánh sáng và hiệu ứng thị giác, từng tiết mục được xây dựng như một màn trình diễn riêng biệt thay vì chỉ đơn thuần tái hiện bản phối quen thuộc.

Các tiết mục trình diễn được dàn dựng công phu

Không chỉ đầu tư vào dàn dựng, trang phục cũng là một phần tạo nên diện mạo của đêm nhạc. Các Anh Tài xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau, từ phong cách cá tính, mạnh mẽ đến những bộ trang phục cầu kỳ phù. Sự thay đổi liên tục về hình ảnh, kết hợp cùng đội hình biểu diễn đông đảo, góp phần tạo cảm giác mới mẻ xuyên suốt chương trình.

Khán giả không chỉ đến để gặp lại những nghệ sĩ yêu thích hay thưởng thức các tiết mục quen thuộc, mà còn chờ đợi những màn trình diễn được nâng cấp về quy mô, hình ảnh và hiệu ứng

Với quy mô hàng chục nghìn khán giả, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cho thấy sức hút của một concert được xây dựng từ cả âm nhạc lẫn trải nghiệm sân khấu. Khán giả không chỉ đến để gặp lại những nghệ sĩ yêu thích hay thưởng thức các tiết mục quen thuộc, mà còn chờ đợi những màn trình diễn được nâng cấp về quy mô, hình ảnh và hiệu ứng. Đây cũng là điểm khiến concert trở thành một trong những sự kiện thu hút đông đảo khán giả nhất tại TP.HCM trong tối 17/10.

7.000 người trong "thế giới độc bản" rực rỡ của đại diện nữ duy nhất - Phùng Khánh Linh

Giữa một đêm TP.HCM có nhiều concert quy mô lớn với sự góp mặt của các nghệ sĩ nam, Phùng Khánh Linh trở thành đại diện nổi bật của nghệ sĩ nữ với đêm nhạc thu hút khoảng 7.000 khán giả. Không chạy theo không khí đại nhạc hội đông đảo, nữ ca sĩ mang đến một màu sắc riêng, tập trung vào trải nghiệm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, từ setlist đến cách dàn dựng sân khấu.

Giữa một đêm TP.HCM có nhiều concert quy mô lớn với sự góp mặt của các nghệ sĩ nam, Phùng Khánh Linh là đại diện nổi bật của nghệ sĩ nữ với đêm nhạc thu hút khoảng 7.000 khán giả

Phùng Khánh Linh mang Giữa Một Vạn Tour mở rộng trở lại TP.HCM với đêm diễn thứ 5 trong chuỗi concert. So với những đêm diễn trước, nữ ca sĩ tiếp tục nâng cấp quy mô sân khấu, đầu tư mạnh tay vào phần dàn dựng và hiệu ứng thị giác. Không chỉ là một đêm nhạc để thưởng thức những ca khúc quen thuộc, concert còn mang đến trải nghiệm trình diễn công phu, nơi âm nhạc, ánh sáng và bối cảnh sân khấu cùng tạo nên một tổng thể mãn nhãn.

Bữa tiệc âm nhạc và thị giác của Phùng Khánh Linh trong Giữa Muôn Vạn Tour mở rộng vào tối ngày 17/10

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Phùng Khánh Linh đưa thế giới âm nhạc của mình lên sân khấu trực tiếp. Thay vì liên tục đẩy cao năng lượng bằng những hiệu ứng hoành tráng, concert chú trọng vào cảm xúc, giúp khán giả đắm chìm trong âm nhạc và cảm nhận rõ nét cá tính nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Từ trang phục đến thiết kế sân khấu, các chi tiết đều góp phần hoàn thiện thế giới thẩm mỹ mà Phùng Khánh Linh theo đuổi. Sự chỉn chu trong cách dàn dựng cho thấy concert không chỉ là dịp trình diễn những ca khúc quen thuộc, mà còn là cơ hội để nữ ca sĩ kể câu chuyện âm nhạc của mình bằng nhiều lớp trải nghiệm khác nhau.

Sức hút của các nghệ sĩ trẻ như Phùng Khánh Linh cùng cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn mạnh cho thấy thị trường nhạc Việt đang có thêm nhiều gương mặt đủ sức tự tổ chức concert cá nhân

Đặt cạnh những sân khấu thu hút hàng chục nghìn khán giả trong cùng đêm, concert của Phùng Khánh Linh mang đến một màu sắc khác biệt nhưng vẫn thu hút khoảng 7.000 người tham dự. Không gian đêm nhạc được lấp đầy bởi những khán giả yêu mến nữ ca sĩ và thế giới âm nhạc cô theo đuổi. Sức hút của các nghệ sĩ trẻ như Phùng Khánh Linh cùng cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn mạnh cho thấy thị trường nhạc Việt đang có thêm nhiều gương mặt đủ sức tự tổ chức concert cá nhân.

Tiffany Young Đại diện quốc tế mang đến miền hoài niệm cho fan Kpop thế hệ 2

Giữa loạt concert quy mô lớn của nghệ sĩ Việt, Tiffany Young là đại diện quốc tế duy nhất trong bức tranh âm nhạc sôi động tại TP.HCM tối 17/10, với khoảng 2.000 khán giả tham dự. Đêm diễn thuộc Edge Of Calm Tour - chuyến lưu diễn châu Á quảng bá album cùng tên của nữ ca sĩ, đi qua nhiều thành phố như Hong Kong, Jakarta, Singapore, Bangkok và Việt Nam.

Tiffany Young là đại diện quốc tế duy nhất trong bức tranh âm nhạc sôi động tại TP.HCM tối 17/10, với khoảng 2.000 khán giả tham dự

Đêm diễn trở thành dịp hội ngộ của cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi Tiffany từ thời hoạt động cùng SNSD. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ mang đến màu sắc khác biệt cho một đêm nhạc vốn có phần áp đảo của các nghệ sĩ nam trong nước.

Trên sân khấu, Tiffany Young đưa khán giả trở lại với những giai điệu gắn liền với hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, kết hợp các màn trình diễn giàu năng lượng cùng phong cách biểu diễn đặc trưng.

Đêm diễn trở thành dịp hội ngộ của cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi Tiffany từ thời hoạt động cùng SNSD

Không khí đêm nhạc được đẩy lên qua những khoảnh khắc giao lưu và sự hưởng ứng của người hâm mộ, tạo nên cảm giác gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc trực tiếp mà còn là cơ hội gặp lại một gương mặt quen thuộc của thế hệ thần tượng Kpop thứ hai.

Concert của Tiffany Young góp thêm màu sắc quốc tế cho bức tranh âm nhạc sôi động tại TP.HCM cuối tuần qua

Dù quy mô không thể so sánh với những concert thu hút hàng chục nghìn người cùng đêm, concert của Tiffany Young vẫn góp thêm màu sắc quốc tế cho bức tranh âm nhạc sôi động tại TP.HCM. Với khoảng 2.000 khán giả tham dự, đêm diễn cho thấy sức hút của nữ ca sĩ đối với cộng đồng người hâm mộ Kpop thế hệ thứ hai, những người vẫn nhiệt tình đến cổ vũ và gặp lại thần tượng sau nhiều năm.

4 concert, 99.000 khán giả: Văn hóa đi concert của người Việt bùng nổ

Một đêm có tới bốn concert cùng diễn ra, thu hút khoảng 99.000 lượt khán giả tại TP.HCM, cho thấy sức nóng của thị trường âm nhạc Việt ở thời điểm hiện tại. Từ những sân khấu quy tụ hàng chục nghìn người đến concert của nghệ sĩ quốc tế, mỗi đêm diễn có một tệp khán giả khác nhau nhưng cùng góp vào bức tranh sôi động của nhạc Việt. Concert giờ đây không còn là cuộc hẹn hiếm hoi của người hâm mộ, mà đang dần trở thành một lựa chọn giải trí quen thuộc, đặc biệt với giới trẻ.

Một đêm có tới bốn concert cùng diễn ra, thu hút khoảng 99.000 lượt khán giả tại TP.HCM, cho thấy sức nóng của thị trường âm nhạc Việt ở thời điểm hiện tại

Khán giả ngày càng sẵn sàng dành thời gian, tiền bạc để có mặt tại những đêm nhạc mình yêu thích. Họ không chỉ đến nghe ca sĩ hát những bài quen thuộc, mà còn muốn tận mắt chứng kiến sân khấu được dàn dựng công phu, hòa giọng cùng hàng nghìn người và tận hưởng bầu không khí náo nhiệt chỉ có ở những buổi biểu diễn trực tiếp. Những màn fanchant đồng thanh, biển người cùng hát theo nghệ sĩ hay khoảnh khắc khán giả vỡ òa trước một tiết mục quen thuộc cho thấy sức hấp dẫn riêng của concert, nhất là với thế hệ khán giả trẻ.

Khán giả Việt ngày càng sẵn sàng dành thời gian, tiền bạc để có mặt tại những đêm nhạc mình yêu thích

Đây cũng là tín hiệu tích cực với nghệ sĩ Việt. Khi khán giả sẵn lòng mua vé và đến với concert, nghệ sĩ có thêm cơ hội đầu tư cho những sân khấu quy mô hơn, chỉn chu hơn, đồng thời đưa màu sắc âm nhạc của mình đến gần công chúng. Sức hút không chỉ nằm ở những chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo, mà còn đến từ các concert mang dấu ấn cá nhân, nơi nghệ sĩ có thể kể câu chuyện âm nhạc theo cách riêng. Bốn đêm diễn cùng xuất hiện trong một ngày, mỗi nơi có một lượng khán giả riêng, phần nào cho thấy thị trường đang có thêm nhiều lựa chọn và những nghệ sĩ với màu sắc khác nhau đều có cơ hội tìm được khán giả của mình.

Ảnh: FB