Haidilao bất ngờ thông báo lý do không phát nhạc theo khách hàng mong muốn

Hai đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM, thu hút đông đảo người hâm mộ. Dịp này, Haidilao cũng triển khai các hoạt động đón khách sau concert tại một số chi nhánh, kết hợp xe đưa đón và ưu đãi dành cho khán giả tham dự các chương trình âm nhạc.

Đáng chú ý, Knorr và Haidilao còn kết hợp quảng bá dòng hạt nêm nấm hương Organic mới thông qua hoạt động mang tên “Siêu Concert Bus Knorr x Haidilao”. Người hâm mộ có cơ hội nhận sản phẩm dùng thử, tham gia trò chơi và check-in để nhận quà. Những hoạt động này đưa thương hiệu đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ âm nhạc.

Haidilao thông báo về bản quyền âm nhạc

Tuy nhiên, câu chuyện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội lại đến từ trải nghiệm tại một nhà hàng sau concert.

Theo đó, một thực khách đã chia sẻ trải nghiệm không hài lòng trên Threads sau khi đến một chi nhánh Haidilao tại TP.HCM vào tối 17/10, sau concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 .

Theo lời kể của người này, nhà hàng ban đầu xác nhận đón khách là người hâm mộ tham dự concert. Nhưng trong lúc chờ bàn và dùng bữa, nhà hàng liên tục phát các ca khúc từ một chương trình âm nhạc khác. Người này đã góp ý, đề nghị chuyển sang nhạc từ Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 hoặc những ca khúc không gắn với chương trình cụ thể nào.

Bài đăng cho biết sau khi nhạc được tắt một thời gian, các ca khúc từ chương trình kia lại tiếp tục vang lên khi khách đã vào bàn. Trải nghiệm này khiến thực khách đặt câu hỏi về khâu chuẩn bị và cách lựa chọn nhạc của nhà hàng trong ngày đón nhóm khách có chung mối quan tâm là concert.

Phản hồi từ khách hàng về việc Haidilao chọn nhạc để phát khi tiếp đón các Gai Con sau concert

Ngày 18/10, Haidilao Vietnam đăng thông báo về bản quyền âm nhạc sử dụng tại nhà hàng. Thương hiệu cho biết các nội dung âm nhạc được phát trong hệ thống đều phải tuân thủ phạm vi bản quyền mà Haidilao đang sử dụng. Vì vậy, một số ca khúc có thể chưa nằm trong danh mục được cấp phép và không thể phát tại nhà hàng.

Thông báo cũng đề cập đến mong muốn của khách hàng được tiếp tục thưởng thức những bài hát yêu thích sau các sự kiện âm nhạc. Tuy nhiên, Haidilao nhấn mạnh việc sử dụng âm nhạc tại nhà hàng phải tuân thủ quy định bản quyền hiện hành, đồng thời khẳng định việc không phát một số ca khúc không xuất phát từ việc thương hiệu không muốn đáp ứng sở thích của khách hàng.

Sự việc cho thấy một bài toán không đơn giản với các thương hiệu lựa chọn concert làm điểm chạm tiếp thị. Những hoạt động như xe đưa đón, ưu đãi hay quà tặng có thể tạo thiện cảm với người hâm mộ, nhưng trải nghiệm thực tế tại điểm đến cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cách khách hàng nhìn nhận thương hiệu.

Khi nhà hàng chủ động hướng đến nhóm khán giả vừa tham dự một sự kiện âm nhạc, kỳ vọng của họ có thể không chỉ dừng ở một bữa ăn hay chương trình ưu đãi. Trong trường hợp này, việc lựa chọn nhạc phù hợp với hoàn cảnh và giải thích rõ những giới hạn liên quan đến bản quyền trở thành một phần của trải nghiệm khách hàng.

Với Haidilao, thông báo ngày 18/10 đã đưa ra lý do liên quan đến bản quyền âm nhạc. Tuy nhiên, những câu hỏi về cách lựa chọn nhạc và xử lý phản hồi của thực khách vẫn là điều thương hiệu cần làm rõ nếu muốn giải quyết triệt để những tranh luận đang diễn ra.