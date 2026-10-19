Đại diện duy nhất ngành dược phẩm và bán lẻ y tế vào Top 50 ESG 2026

Sự ghi nhận đánh dấu thêm bước tiến phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đến thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm trong vận hành.

Lễ vinh danh diễn ra ngày 15/10/2026 tại TP.HCM trong khuôn khổ Hội nghị Phát triển bền vững 2026 - "Đường đua xanh" do Forbes Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên được thực hiện, danh sách Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam hướng đến ghi nhận những doanh nghiệp đang từng bước tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động cốt lõi, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Theo Ban tổ chức, bộ đánh giá khắt khe bao gồm 66 chỉ số, được tổng hợp thành 4 nhóm: Môi trường (35%), Xã hội (25%), Quản trị (25%) và Tài chính & Tuân thủ (15%). Thông qua danh sách "Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam", Forbes Việt Nam nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ESG trong chiến lược kinh doanh, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đư ợc Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Khánh

Đáng chú ý, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là đại diện duy nhất của ngành dược phẩm và bán lẻ y tế Việt Nam có tên trong danh sách.

Với Long Châu, phát triển bền vững không chỉ nằm ở việc tối ưu hoạt động kinh doanh, mà còn gắn liền với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Theo định hướng này, hệ thống từng bước kết hợp trách nhiệm môi trường, chất lượng dịch vụ y tế, ứng dụng công nghệ và quản trị có trách nhiệm nhằm tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, đối tác và cộng đồng.

Phát triển xanh từ những thay đổi trong vận hành

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu nhận thức sâu sắc sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng phải gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Xác định đây là trụ cột trọng tâm trong định hướng phát triển bền vững, doanh nghiệp từng bước thực hành ESG theo các Khung quản trị Quốc tế về phát triển bền vững, thực hiện giám sát định kỳ để thúc đẩy cải tiến thông qua các giải pháp toàn diện. Trong quá trình mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, đơn vị chú trọng quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên hợp lý và kiểm soát tác động đến môi trường.

Theo đó, tại các điểm phục vụ, hệ thống tuân thủ quy trình an toàn trong vận hành, bảo quản dược phẩm và xử lý chất thải y tế. Đồng thời, Long Châu đẩy mạnh số hóa quy trình, ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hoá quy trình, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải và tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình hoạt động.

Long Châu đã hợp tác với các đối tác dược phẩm triển khai thu gom, xử lý và tái chế đúng cách vỉ thuốc, vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Ảnh: Ngô Lộc

Đáng chú ý, Long Châu đã hợp tác với các đối tác dược phẩm triển khai thu gom, xử lý và tái chế đúng cách vỉ thuốc, hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Các chương trình hướng đến góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về xử lý rác thải y tế, khuyến khích khách hàng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa. Đây là bước đi tiên phong trong ngành bán lẻ dược phẩm, thể hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội. Trong đó, lần đầu Long Châu đóng vai trò "trạm xanh", cam kết đồng hành lâu dài trong xây dựng cuộc sống bền vững.

Song song đó, đơn vị cũng từng bước thúc đẩy các giải pháp vận hành xanh, từ ứng dụng công nghệ trong quản trị hệ thống, đến cải thiện hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng. Việc hợp tác với các đối tác trong vận chuyển và cung ứng cũng mở ra cơ hội thúc đẩy những thực hành thân thiện hơn với môi trường. Hiện các đối tác vận chuyển bằng xe điện hiện chiếm tỷ trọng gần 30%, ước tính khoảng 300.000 đơn giao hàng mỗi tháng.

Lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao chuỗi Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Với Long Châu, phát triển bền vững không chỉ nằm ở những cam kết về môi trường hay trách nhiệm xã hội, mà cần được thể hiện qua cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày, từ việc nâng cao tiêu chuẩn quản trị, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm đến mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến, chất lượng đến gần hơn, sát hơn cho người dân. Chúng tôi xem ESG không chỉ là một tiêu chuẩn, một giải thưởng mà là một hành trình cải tiến liên tục, đòi hỏi sự đồng hành của đội ngũ nhân sự, đối tác và toàn bộ hệ thống. Sự ghi nhận từ Forbes Việt Nam là động lực để Long Châu tiếp tục hoàn thiện các thực hành phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh doanh với giá trị lâu dài cho cộng đồng."

Long Châu phối hợp cùng các cơ quan y tế, bệnh viện và đối tác triển khai nhiều chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ y tế cho cộng đồng. Ảnh: Hoàng Khánh

Thông qua mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng phủ khắp cả nước, hệ thống nỗ lực đưa các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần người dân hơn; đồng thời thúc đẩy nhận thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua nhiều hoạt động cộng đồng. Long Châu phối hợp cùng các cơ quan y tế, bệnh viện và đối tác triển khai nhiều chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ y tế cho cộng đồng.

Các hoạt động thuộc dự án dài hạn "Long Châu sẻ chia" thể hiện rõ tinh thần phụng sự này. Đồng hành với chính quyền địa phương và các đơn vị y tế, hệ thống đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân: từ cung cấp thuốc, vật tư y tế cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đến sơ cấp cứu cộng đồng, khám bệnh và tầm soát miễn phí, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Long Châu hướng đến việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài. Ảnh: Ngô Lộc

Đơn vị cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế hơn 22.000 dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên thông qua các chương trình đào tạo liên tục, phối hợp với các bệnh viện, cơ sở đào tạo, đối tác dược phẩm hàng đầu trong và ngoài nước. Đội ngũ được cập nhật kiến thức y khoa, tư vấn sử dụng thuốc an toàn, chuẩn hóa quy trình tiêm chủng, thực hành sơ cấp cứu… thường xuyên cùng các chuyên gia đầu ngành, tạo nền tảng chuyên môn để phục vụ người dân. Gần nhất, vào ngày 13/10/2026, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược cùng 16 đơn vị dược phẩm đa quốc gia khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng dài hạn "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây". Mục tiêu hướng đến chuyên môn y khoa đến gần hơn với cộng đồng, giúp người dân dễ dàng gặp gỡ bác sĩ, được tư vấn và chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà thuốc; từ đó kiến tạo hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục: từ kết nối với bác sĩ đến đồng hành chăm sóc dài hạn. Đây cũng là một trong những bước đi nhằm đưa y tế chất lượng đến "gần dân, sát dân" hơn, hiện thực hoá tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Song song, ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe và kết nối với các dịch vụ phù hợp. Qua đó, Long Châu hướng đến thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế, đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại đến gần hơn với người dân ở nhiều địa phương.

Theo doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện qua các chương trình cộng đồng, mà còn được duy trì trong chính hoạt động cốt lõi: bảo đảm chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và lấy sức khỏe người dân làm trọng tâm trong quá trình phát triển.

Từng bước chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững

Bên cạnh môi trường và xã hội, quản trị là trụ cột quan trọng trong chiến lược ESG của Long Châu. Với hệ thống hoạt động trên quy mô lớn, doanh nghiệp chú trọng duy trì tính minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, tuân thủ quy định chuyên ngành, nâng cao chất lượng vận hành và xây dựng các nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm.

Long Châu từng bước đưa các thực hành phát triển bền vững vào quản lý chuỗi cung ứng, quan hệ với đối tác và hoạt động nội bộ. Việc chú trọng các quy trình kiểm soát, chuẩn hóa vận hành và nâng cao nhận thức của đội ngũ góp phần củng cố nền tảng quản trị, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trước những yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm và tính minh bạch.

Long Châu nhận Huy hiệu EcoVadis Committed, thắt chặt cam kết phát triển bền vững, minh bạch và trách nhiệm vì sức khỏe người Việt. Ảnh: EcoVadis

Tháng 12/2025, đơn vị này được EcoVadis trao Huy hiệu Committed (Committed Badge), ghi nhận những nỗ lực cải tiến trong thực hành phát triển bền vững theo bốn trụ cột đánh giá gồm Môi trường, Lao động và Nhân quyền, Đạo đức kinh doanh và Mua sắm bền vững. Đây là dấu mốc trong quá trình hệ thống rà soát, hoàn thiện các thực hành ESG và từng bước tiệm cận những chuẩn mực quốc tế.

Những ghi nhận từ các tổ chức lớn là động lực để Long Châu tiếp tục cải tiến. Hành trình ESG đòi hỏi sự kiên trì trong việc chuyển hóa các cam kết thành quy trình, hành động và kết quả có thể theo dõi, đánh giá; đồng thời mở rộng tinh thần phát triển bền vững đến đội ngũ nhân sự, đối tác và toàn bộ chuỗi giá trị.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững

Trong bối cảnh ESG ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh, chất lượng quản trị và triển vọng tăng trưởng dài hạn, Long Châu xác định phát triển bền vững là quá trình liên tục, cần được tích hợp vào từng quyết định vận hành và định hướng kinh doanh.

Việc góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 của Forbes Việt Nam là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của hệ thống trong việc kết hợp hoạt động kinh doanh với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị.

Trong thời gian tới, Long Châu tiếp tục hướng đến tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái y tế. Trên hành trình đó, doanh nghiệp kiên định với mục tiêu phát triển có trách nhiệm, lấy sức khỏe người dân làm trọng tâm và đóng góp vào một hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày càng hiện đại, an toàn và bền vững hơn.

Thông tin về bảng xếp hạng "Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026" được công bố trên chuyên trang của Forbes:

https://forbes.vn/50-doanh-nghiep-dan-dau-ve-esg-nam-2026/

"Thắng lớn" tại các giải thưởng Forbes

Trước đó, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) được Forbes Việt Nam vinh danh trong "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026". Đây là lần thứ ba doanh nghiệp được Forbes xướng tên, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách, ghi nhận những nỗ lực duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

FPT Retail củng cố nền tảng kinh doanh ở hai lĩnh vực cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành và tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.