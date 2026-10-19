Trùm Mercedes Việt tăng gấp rưỡi nhân sự trong 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng vọt nhờ mua công ty bán xe VinFast

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, về nhân sự, tại ngày 30/09/2026, Haxaco và các công ty con có tổng cộng 1.983 nhân viên, tăng 703 người so với hồi đầu năm, tương ứng tăng gần 55%.

Doanh thu thuần quý 3/2026 của Haxaco đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán đạt 1.265 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận gộp đạt 126 tỷ đồng, tăng 112%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt 683 triệu đồng. Chi phí tài chính, toàn bộ là chi phí lãi vay, đạt 28 tỷ đồng, tăng 206%. Chi phí bán hàng đạt 72 tỷ đồng, tăng 23%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 46 tỷ đồng, tăng 27%.

Haxaco ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 20 tỷ đồng. Thu nhập khác đạt 27,47 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí khác, lợi nhuận khác đạt 27 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,6 tỷ đồng, trong khi quý 3/2025 lần lượt lỗ 24 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.

Theo giải trình, Haxaco cho biết doanh thu hợp nhất tăng chủ yếu đến từ việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt, đại lý/chi nhánh được ủy quyền chính hãng của VinFast, đồng thời là trung tâm kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng và phân phối phụ tùng VinFast chính hãng, trở thành công ty con của Haxaco từ tháng 3/2026 và được hợp nhất vào báo cáo tài chính kể từ thời điểm doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát.

Theo Haxaco, lợi nhuận hợp nhất còn được hỗ trợ bởi sự cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và các khoản thu nhập phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động đầu tư, mở rộng hệ thống kinh doanh thông qua các công ty con.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Haxaco đạt 4.048 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng, tăng 255%. Lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, tăng 3.927%, tương ứng gấp 40 lần cùng kỳ.

Tổng tài sản của Haxaco tại ngày 30/09/2026 đạt 3.748 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm.

Nợ phải trả tại ngày 30/09/2026 đạt 2.293 tỷ đồng, tăng 107% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.455 tỷ đồng, tăng 6%.