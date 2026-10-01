Trực thăng 11 tấn của Việt Nam bay gần 370 km ra biển làm nhiệm vụ đặc biệt: 2 động cơ tổng công suất hơn 4.200 mã lực, 9 lá cánh quạt, tốc độ hơn 260 km/h

Công ty Trực thăng miền Nam (thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã điều động trực thăng EC225, số hiệu VN-8619, thực hiện nhiệm vụ cấp cứu một thuyền viên người Philippines trên tàu BILLY JIM mang quốc tịch Cyprus (Đảo Síp) vào ngày 4/10.

Thời điểm đó, con tàu đang hoạt động trên vùng biển cách Nha Trang khoảng 200 hải lý, tương đương gần 370 km. Một thuyền viên sinh năm 2000 bị viêm phổi, suy hô hấp nặng, không thể tiếp tục hành trình và cần được đưa vào đất liền điều trị khẩn cấp.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, chiếc EC225 cất cánh từ sân bay Vũng Tàu, mang theo tổ bay, nhân viên kỹ thuật và bác sĩ. Máy bay bay đến Cam Ranh tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình ra vị trí tàu gặp nạn. Dù thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, tổ bay đã điều khiển trực thăng tiếp cận và hạ cánh trực tiếp xuống bãi đáp trên tàu BILLY JIM để đón bệnh nhân.

Đến 19 giờ 5 phút, chiếc trực thăng trở về sân bay Vũng Tàu an toàn. Bệnh nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đáng chú ý, chiếc trực thăng thực hiện nhiệm vụ thuộc dòng EC225 do hãng Eurocopter của Pháp, nay là Airbus Helicopters, sản xuất. Đây là loại trực thăng hạng nặng, được thiết kế để vận chuyển người, hàng hóa và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên biển.

Theo thông số kỹ thuật của Airbus, EC225 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 11 tấn, sử dụng hai động cơ turbine Makila 2A1 do Safran của Pháp sản xuất. Mỗi động cơ có công suất cất cánh khoảng 2.101 mã lực, tương đương tổng công suất hơn 4.200 mã lực. Đáng chú ý, mỗi động cơ có thể đạt gần 2.400 mã lực trong chế độ khẩn cấp khi động cơ còn lại ngừng hoạt động. Máy bay có tốc độ hành trình khoảng 263 km/h và tầm bay khoảng 850 km với nhiên liệu tiêu chuẩn.

Máy bay có tổng cộng 9 lá cánh quạt, gồm 5 lá cánh quạt chính trên nóc và 4 lá ở đuôi. Cánh quạt chính có đường kính lên tới 16,2 m.

Ở cấu hình vận chuyển hành khách, EC225 có thể chở 19 người cùng 2 phi công. Dòng máy bay này còn có khả năng mang tải bên ngoài gần 4,75 tấn, tùy điều kiện vận hành.

EC225 được trang bị hệ thống lái tự động 4 trục, hỗ trợ phi công giữ máy bay ổn định trong những nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao, đặc biệt khi hoạt động ngoài khơi.

Về đơn vị vận hành, Công ty Trực thăng miền Nam là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bay trực thăng phục vụ hoạt động dầu khí ngoài khơi Việt Nam, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển hàng hóa.

Năm 2025, công ty đạt tổng doanh thu hơn 2.485 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 530 tỷ đồng. Tổng sản lượng bay đạt 11.339 giờ, trong khi thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 67 triệu đồng/tháng.