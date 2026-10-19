Phenikaa 16 năm làm chủ công nghệ đến hệ sinh thái “đổi mới – kiến tạo – bền vững”

Tập đoàn hiện có hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước và hơn 5.500 CBCNV. Hành trình 16 năm không thuần túy là mở rộng quy mô, mà là chiến lược phát triển nhất quán trên toàn hệ thống của Phenikaa: làm chủ công nghệ & đổi mới để tạo dựng lợi thế cạnh tranh; kết nối các lĩnh vực để cộng hưởng và gia tăng giá trị; đầu tư vào con người, tri thức để phát triển dài hạn trên tinh thần Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững.

Đổi mới: Từ bài toán thực tiễn đến năng lực cạnh tranh

Với Phenikaa, đổi mới chưa bao giờ là khẩu hiệu, mà là cách ứng xử trước những bài toán thị trường đặt ra. Câu chuyện đổi mới ấy bắt đầu từ những thách thức tại Vicostone, một trong những đơn vị thành viên đầu tiên trong hệ sinh thái Tập đoàn.

Những năm đầu thành lập, Vicostone đối mặt với nhiều khó khăn khi sở hữu công nghệ sản xuất hiện đại nhưng chưa thể làm chủ, nguyên vật liệu chưa đáp ứng yêu cầu; thị trường trong nước trì trệ, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ. Trước bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty quyết định tái cấu trúc toàn diện, từ bộ máy tổ chức đến chiến lược kinh doanh, lấy thị trường quốc tế làm hướng đi chủ đạo, đưa sản phẩm VICOSTONE® vươn ra biển lớn.

Để có thể được chấp nhận tại các thị trường "khó tính", mở rộng hệ thống phân phối phải đi cùng nâng cao chất lượng, tạo sự khác biệt cho sản phẩm và tạo dựng niềm tin vào thương hiệu. Vicostone tiên phong tiếp nhận, làm chủ và cải tiến công nghệ để biến thành bí quyết riêng, coi nghiên cứu và phát triển (R&D) là chìa khóa thực hiện chiến lược cạnh tranh khác biệt. Hướng đi này giúp doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm dẫn dắt xu hướng, xây dựng và khẳng định vị thế thương hiệu, đưa doanh nghiệp lọt vào Top 3 nhà sản xuất đá nhân tạo cao cấp hàng đầu thế giới theo báo cáo của Freedonia - công ty nghiên cứu thị trường công nghiệp quốc tế uy tín, với hệ thống phân phối rộng khắp tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kinh nghiệm vượt qua nghịch cảnh của Vicostone trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển của Phenikaa trong suốt 16 năm qua. Từ sản xuất công nghiệp, Tập đoàn từng bước mở rộng sang Phát triển công nghệ, Giáo dục đào tạo và Chăm sóc sức khỏe. Quá trình này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tầm nhìn dài hạn: chủ động nguyên liệu cần tham gia sâu vào chuỗi cung ứng; làm chủ công nghệ cần năng lực nghiên cứu; phát triển nghiên cứu cần nhân lực chất lượng cao và môi trường học thuật. Thành quả khoa học được ứng dụng, chuyển giao vào sản xuất và các lĩnh vực phục vụ con người, kết nối bốn lĩnh vực thành những mắt xích trong cùng một chuỗi giá trị.

Trong hệ sinh thái ấy, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, dữ liệu hỗ trợ kết nối và khai thác nguồn lực. Mối liên kết này được cụ thể hóa qua cải tiến dây chuyền, phát triển vật liệu mới và tái chế trong sản xuất công nghiệp; nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi về bán dẫn, tự hành, tích trữ năng lượng, y sinh và vật liệu tiên tiến; nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của người học; ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất dược phẩm và thực hành lâm sàng.

Qua thời gian, tri thức và kinh nghiệm tích lũy từ nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trở thành năng lực nội sinh của Phenikaa. Nền tảng đó giúp Tập đoàn chủ động giải quyết các bài toán thực tiễn, tăng cường liên kết giữa các đơn vị và chuyển hóa sức mạnh hệ sinh thái thành sản phẩm, giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Kiến tạo: Hệ sinh thái nơi các giá trị cộng hưởng

Không mở rộng hệ sinh thái đơn thuần theo chiều rộng, Phenikaa kết nối các đơn vị thành viên theo chiều sâu, xây dựng mối liên kết giữa Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Đổi mới sáng tạo – Sản xuất kinh doanh. Trong đó, Hệ thống giáo dục Phenikaa gồm: Trường phổ thông liên cấp Phenikaa (Phenikaa School), Đại học Phenikaa, đào tạo nhân lực và tạo ra tri thức; các viện, trung tâm nghiên cứu chuyển tri thức và kết quả khoa học thành công nghệ; doanh nghiệp đưa công nghệ vào sản xuất, kiểm chứng bằng thị trường và tái đầu tư cho nghiên cứu. Vòng liên kết khép kín ấy giúp Tập đoàn chủ động trong chiến lược phát triển và rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm thương mại; tạo điều kiện để nhu cầu/bài toán thực tế định hướng hoạt động nghiên cứu. Cơ chế này giúp tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn của khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay, đồng thời góp phần phát triển tài năng, trí tuệ Việt.

Trong sản xuất công nghiệp, bên cạnh những thành công của thương hiệu VICOSTONE ® , Phenikaa làm chủ tới 95% nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất đá nhân tạo, vận hành Nhà máy Cristobalite (Phenikaa Huế); Nhà máy Hóa chất Phenikaa sản xuất nhựa polyester không no bằng công nghệ "Made in Vietnam" do chính đội ngũ của Tập đoàn nghiên cứu, phát triển. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế, đồng thời là lợi thế giúp Phenikaa chủ động về nguồn cung, tối ưu chi phí và chất lượng trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tinh thần đó được nối tiếp trong lĩnh vực phát triển công nghệ: các chuyên gia, kỹ sư Việt Nam của Tập đoàn phát triển những sản phẩm ứng dụng vào đời sống và sản xuất, tiêu biểu như robot AMR Pallet Mover sử dụng trong nhà máy Samsung Electronics, robot lễ tân tại các bệnh viện và trung tâm hành chính công, xe tự hành, thiết bị bay không người lái (drone). Những sản phẩm này góp phần khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, lợi thế cạnh tranh và tầm vóc quốc tế của Phenikaa.

Với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phenikaa School kiến tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, nhân văn, sáng tạo. Đại học Phenikaa vừa là nơi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa là trung tâm nghiên cứu và phát triển tri thức. Hàng nghìn công bố quốc tế, các bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, cùng sự hiện diện trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế là nền tảng để tri thức được kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Từ đây, Hệ thống giáo dục Phenikaa không chỉ đào tạo người học mà còn là môi trường ươm tạo ý tưởng, hình thành các công ty khởi nghiệp (start-up, spin-off).

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Phenikaa đầu tư đồng bộ cho Hệ thống Y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế PhenikaaMec, Dự án Nhà máy Dược Phenikaa hướng tới tiêu chuẩn EU-GMP và Trung tâm Tương đương sinh học. Các đơn vị này vừa cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm, kiểm nghiệm và đánh giá tương đương sinh học, vừa là môi trường thực hành, thực nghiệm cho giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học.

Chính sự cộng hưởng liên ngành làm nên khác biệt của hệ sinh thái Phenikaa: mỗi lĩnh vực không đứng riêng, mà bổ trợ cho nhau để tạo ra những giá trị thiết thực phục vụ con người.

Bền vững: Khi giá trị hôm nay tạo năng lực cho ngày mai

Nếu "đổi mới" đặt câu hỏi làm thế nào để tạo ra giá trị mới, "kiến tạo" đặt câu hỏi làm thế nào để kết nối và nhân rộng giá trị, thì "bền vững" là câu hỏi về khả năng duy trì và phát triển những giá trị ấy trong dài hạn. Với Phenikaa, phát triển bền vững không được nhìn từ kết quả tăng trưởng trong một thời điểm, mà từ năng lực tạo ra những giá trị dài hạn cho khách hàng, người lao động, cộng đồng, xã hội và các bên liên quan. Trong đó, mỗi lĩnh vực đảm nhận một vai trò riêng, cùng hướng tới những chuẩn mực chung về Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) .

Sản xuất công nghiệp – Nền tảng tạo giá trị và tăng trưởng ổn định, bền vững.

Phát triển công nghệ – Yếu tố cốt lõi tạo khác biệt và sức mạnh bứt phá.

Giáo dục đào tạo – Sứ mệnh khai mở tri thức, nuôi dưỡng nhân tài và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chăm sóc sức khỏe – Hệ sinh thái nhân văn phụng sự cộng đồng.

Phát triển bền vững, vì vậy, không chỉ là duy trì những gì đang có, mà liên tục đầu tư vào con người, tri thức, công nghệ, môi trường và cộng đồng để hệ sinh thái tiếp tục phát triển trong dài hạn. Giá trị của việc đầu tư này nằm ở năng lực tích lũy: đội ngũ có chuyên môn, công nghệ có khả năng ứng dụng và nguồn lực có thể hỗ trợ nhiều lĩnh vực; từ đó kiến tạo những giá trị thực tiễn và bền vững.

"Sau 16 năm phát triển, nền tảng và cấu trúc cơ bản của Hệ sinh thái Phenikaa cùng các trụ cột cốt lõi được hình thành một cách chắc chắn, bao gồm từ tầm nhìn tổng thể, giá trị cốt lõi, các mục tiêu chiến lược, cơ cấu sản xuất kinh doanh, đến hạ tầng và nguồn lực. Song song với mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, Phenikaa kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy ESG làm khung tham chiếu xuyên suốt trong mọi hoạt động, đề cao trách nhiệm với môi trường, xã hội và các bên liên quan. Với nội lực vững vàng, ý chí kiên định và vượt khó, Phenikaa sẽ từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành Tập đoàn hạnh phúc và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội", đại diện Tập đoàn Phenikaa chia sẻ.

Một doanh nghiệp có thể lớn lên nhờ quy mô, nhưng chỉ có thể đi xa nhờ những giá trị mình tạo ra và để lại. Sau 16 năm, vị thế của Phenikaa được định hình từ khả năng làm chủ công nghệ và kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị của hệ sinh thái. Tinh thần "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững" được thể hiện qua chính cách thức Tập đoàn phát triển: lấy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, thị trường làm nơi kiểm chứng và con người làm trọng tâm của những giá trị được tạo ra.