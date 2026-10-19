Tôn Nam Kim đầu tư 6.200 tỷ đồng, mở hướng tăng trưởng bằng thép chất lượng cao

‏Theo bản tin tháng 9/2026 của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tổng sản lượng thép thô Việt Nam trong tám tháng đầu năm đạt khoảng 20,63 triệu tấn, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, nhóm tôn mạ kim loại và sản phẩm mạ màu ghi nhận diễn biến trái chiều, với sản lượng khoảng 3,21 triệu tấn, giảm 11,2%.‏

‏Sự phân hóa này cho thấy ngành tôn mạ vẫn đối mặt với khó khăn dù sản xuất thép thô tăng trưởng. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp về nâng cao sức cạnh tranh, phát triển sản phẩm và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ.‏

‏Tôn Nam Kim lựa chọn hướng phát triển dựa trên đầu tư chiều sâu. Với tổng vốn 6.200 tỷ đồng, Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ là bước đi chiến lược để nâng cấp nền tảng công nghệ, phát triển thép chất lượng cao và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.‏

‏Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, tháng 9/2026, sản lượng bán hàng của Nam Kim đạt trên 115.000 tấn, trong đó xuất khẩu trên 70.000 tấn. Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ từng bước đóng góp vào kết quả này thông qua bổ sung năng lực cung ứng, nâng cao chất lượng và‏ ‏ phát triển sản phẩm mới.‏

‏Đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng‏

‏Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ có công suất thiết kế khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm, góp phần nâng tổng công suất thiết kế toàn hệ thống lên hơn 2,2 triệu tấn mỗi năm khi được khai thác theo kế hoạch. Quy mô mới tạo điều kiện để doanh nghiệp đáp ứng đơn hàng lớn và chủ động hơn trong tổ chức sản xuất.‏

‏Toàn cảnh Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 6.200 tỷ‏

‏Trọng tâm của dự án nằm ở hệ thống công nghệ tích hợp, gồm dây chuyền tẩy gỉ – cán nguội liên tục PL-TCM, ủ liên tục CAL, mạ CGL, mạ màu CCL và phủ lớp cách điện cho thép kỹ thuật điện ACL. Các công đoạn được liên kết nhằm kiểm soát chất lượng từ nền thép đến thành phẩm.‏

‏Với thép chất lượng cao, đặc tính vật liệu được hình thành xuyên suốt quá trình cán, xử lý nhiệt và hoàn thiện bề mặt. Việc đầu tư đồng bộ giúp Nam Kim chủ động kiểm soát độ dày, độ phẳng, chất lượng bề mặt và lớp phủ, đồng thời tăng tính ổn định giữa các lô hàng.‏

‏Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp cận những đơn hàng có yêu cầu kỹ thuật cao. Đối với khách hàng công nghiệp, vật liệu đồng đều giúp thuận lợi hơn trong gia công, kiểm soát chất lượng và duy trì hiệu quả sản xuất.‏

‏Đa dạng sản phẩm, mở rộng không gian thị trường‏

‏Trên nền tảng công nghệ mới, Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ được định hướng phát triển các dòng thép mạ kẽm, thép mạ hợp kim nhôm kẽm, tôn mạ màu, thép cán nguội ủ và thép kỹ thuật điện.‏

‏Danh mục này mở rộng khả năng phục vụ từ xây dựng sang cơ khí chế tạo, thiết bị gia dụng và sản xuất thiết bị điện. Thay vì tập trung vào một nhóm nhu cầu, doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển sản phẩm phù hợp với từng lĩnh vực ứng dụng.‏

‏Nếu vật liệu xây dựng chú trọng độ bền lớp phủ và tính thẩm mỹ, các ngành chế tạo còn đặt yêu cầu về khả năng tạo hình, đặc tính cơ học và độ ổn định khi gia công. Khả năng kiểm soát nhiều công đoạn giúp Tôn Nam Kim linh hoạt hơn trong đáp ứng các tiêu chí này.‏

‏Đa dạng hóa sản phẩm gắn với nâng cao chất lượng vì thế trở thành hướng đi chiến lược: mở rộng tệp khách hàng, tiếp cận phân khúc có giá trị gia tăng cao và tạo thêm cơ hội tại cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.‏

‏Kết hợp lợi thế quy mô, vận hành và cung ứng‏

‏Bên cạnh công nghệ, hệ thống sản xuất tích hợp tạo điều kiện phối hợp các công đoạn, phân bổ năng lực dây chuyền và tối ưu chi phí trên đơn vị sản phẩm khi công suất được khai thác hiệu quả. Đây là cơ sở để Tôn Nam Kim nâng sức cạnh tranh đồng thời duy trì yêu cầu chất lượng.‏

‏Vị trí gần cụm cảng Cái Mép – Thị Vải cũng mang lại thuận lợi cho vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu. Kết hợp với năng lực sản xuất mới, lợi thế logistics giúp doanh nghiệp tăng khả năng tổ chức cung ứng cho khách hàng trong nước và quốc tế.‏

‏Khoản đầu tư 6.200 tỷ đồng thể hiện định hướng tăng trưởng dài hạn của Tôn Nam Kim: lấy công nghệ làm nền tảng, chất lượng làm lợi thế và danh mục sản phẩm làm động lực mở rộng thị trường. Kết quả bán hàng tháng 9 là tín hiệu bước đầu cho sự đóng góp của năng lực mới, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế trong ngành tôn mạ.‏