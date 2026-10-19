Chuyện gì đang xảy ra khiến Haidilao phải lên tiếng về bản quyền âm nhạc?

Haidilao Việt Nam thông báo về bản quyền âm nhạc sử dụng tại nhà hàng

Một thông báo về bản quyền âm nhạc của Haidilao Việt Nam vừa đăng tải mới đây đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả và cư dân mạng. Đăng tải trên fanpage chính thức ngày 18/10, thông báo đề cập đến phạm vi sử dụng các ca khúc được phát tại nhà hàng, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện âm nhạc.

Cụ thể, Haidilao cho biết toàn bộ nội dung âm nhạc phát tại hệ thống nhà hàng đều phải tuân thủ phạm vi bản quyền mà thương hiệu được cấp phép sử dụng. Vì vậy, một số ca khúc dù được khách hàng yêu thích vẫn có thể không nằm trong danh mục được cấp phép và không thể phát tại nhà hàng.

Thông báo từ Haidilao Việt Nam

Đáng chú ý, thương hiệu cũng đề cập đến nhu cầu của khách hàng muốn tiếp tục thưởng thức những bài hát yêu thích sau khi các chương trình âm nhạc kết thúc. Tuy nhiên, việc phát nhạc tại nhà hàng vẫn cần bảo đảm tuân thủ đúng các quy định bản quyền hiện hành. Theo đó, những ca khúc chưa thuộc phạm vi cấp phép sẽ không thể được phát theo yêu cầu, bất kể mức độ yêu thích của khán giả.

Haidilao đồng thời khẳng định việc hạn chế phát một số bài hát xuất phát từ quy định về bản quyền, không phải do thương hiệu không muốn đáp ứng sở thích âm nhạc của khách hàng. Thông báo cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng vì đã thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng hệ thống nhà hàng.

Tuy nhiên, bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình với cách giải thích của Haidilao. Một số ý kiến cho rằng thương hiệu chưa làm rõ toàn bộ vấn đề, đồng thời đặt câu hỏi về cách xử lý tình huống khi không thể phát những ca khúc thuộc phạm vi bản quyền chưa được cấp phép. Theo nhóm khán giả này, Haidilao hoàn toàn có thể lựa chọn những bài hát khác phù hợp hoặc chuyển sang phát nhạc không lời, thay vì để khách hàng rơi vào tình huống khó xử.

Nhiều bình luận trái chiều bên dưới bài đăng của Haidilao Việt Nam

Bên cạnh đó, một số bình luận còn thắc mắc về sự khác biệt giữa các chi nhánh khi cho biết từng nghe nhạc từ những chương trình khác tại một số nhà hàng Haidilao. Điều này khiến họ đặt câu hỏi liệu phạm vi bản quyền có khác nhau giữa các địa điểm hay không, cũng như cách thương hiệu lựa chọn nhạc phát trong từng trường hợp.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng thông báo lần này chưa giải đáp thỏa đáng những thắc mắc đang được bàn luận, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến việc phát nhạc từ các chương trình âm nhạc khác nhau. Một bộ phận khán giả cho rằng nếu đã hướng đến nhóm khách tham dự là fan riêng của concert, nhà hàng cần có phương án phù hợp để đáp ứng trải nghiệm của thực khách.

Chuyện gì đang xảy ra ?

Nguyên nhân dẫn đến thông báo của Haidilao cùng hàng loạt ý kiến trái chiều bên dưới xuất phát từ trải nghiệm của một nhóm khán giả sau đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra ngày 17/10. Sau chương trình, một số khán giả đã đến dùng bữa tại một chi nhánh Haidilao ở TP.HCM. Tuy nhiên, trải nghiệm tại đây khiến một thực khách không hài lòng và quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội cá nhân.

Bài viết trên Threads nhận về rất nhiều lượt tương tác của một khách hàng khi chia sẻ về trải nghiệm không hài lòng tại một chi nhánh Haidilao ở TP.HCM

Theo chia sẻ của người này, ban đầu, nhà hàng xác nhận chỉ đón khách là người hâm mộ tham dự concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Tuy nhiên, trong thời gian chờ bàn và dùng bữa, khách hàng cho biết nhà hàng liên tục phát các ca khúc từ một chương trình âm nhạc khác. Người này đã chủ động góp ý, đề nghị nhà hàng chuyển sang phát nhạc từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hoặc những ca khúc không liên quan đến chương trình nào. Dù vậy, theo bài đăng, sau khi nhạc bị tắt một thời gian, các ca khúc từ chương trình này tiếp tục được phát trở lại khi khách hàng đã vào bàn.

Thực khách cũng cho biết đã trực tiếp trao đổi với nhân viên lễ tân để xác nhận phạm vi phục vụ khách concert của nhà hàng. Sau sự việc, người này đặt câu hỏi về khâu chuẩn bị và cách lựa chọn nhạc phù hợp với nhóm khách hàng mà nhà hàng hướng đến trong ngày diễn ra sự kiện.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về trải nghiệm khách hàng, cách vận hành của nhà hàng cũng như vấn đề bản quyền âm nhạc

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về trải nghiệm khách hàng, cách vận hành của nhà hàng cũng như vấn đề bản quyền âm nhạc. Nhiều khán giả bên dưới cũng bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí trực tiếp gắn thẻ fanpage Haidilao để yêu cầu thương hiệu lên tiếng về sự việc. Những phản ứng trái chiều này trở thành một trong những nguyên nhân khiến Haidilao đăng tải thông báo về bản quyền âm nhạc vào ngày 18/10, qua đó tiếp tục thu hút sự quan tâm và tranh luận từ cộng đồng mạng. Hiện tại các chủ đề bàn luận xung quanh sự việc phát nhạc ở nhà hàng vẫn đang được bàn tán sôi nổi.

Ảnh: Haidilao Việt Nam/ chụp màn hình