UBND TP.HCM dự kiến giảm sở hữu tại Becamex Group

Theo Quyết định số 6810/QĐ-UBND ngày 14/10/2026, UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, UBND TP.HCM công bố danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026 – 2030.

Cụ thể, 4 doanh nghiệp được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV trước năm 2030 gồm Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty TNHH MTV 27/7.

32 đơn vị được hợp nhất để thành lập và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Tổng công ty lĩnh vực dịch vụ đô thị. Trong đó có 3 đơn dự kiến được hợp nhất trước năm 2029 là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị. Còn lại 29 đơn vị khác được thực hiện chuyển giao trước năm 2030.

3 đơn vị được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV gồm Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và CTCP Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3 doanh nghiệp được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận gồm Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV và CTCP Đầu tư xây dựng Udcons.

7 doanh nghiệp được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty CP, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam (Hiện nay phần vốn do Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu tạm quản lý hộ).

Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước cho Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV. Công ty CP Cao su Thống Nhất được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Becamex Group, mã BCM, sàn HoSE) dự kiến giảm tỷ lệ vốn Nhà nước về mức trên 65%, thực hiện trước năm 2030. Được biết, tại thời điểm 30/9/2026, UBND TP.HCM đang sở hữu 95,44% vốn tại BCM.

Hồi tháng 6/2026, Becamex Group cho biết không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, nên công ty đang xây dựng lộ trình giảm sở hữu nhà nước về 65% trong giai đoạn 2026 - 2030. Công ty đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ từ 95,44%, về 65% vốn điều lệ giai đoạn 2026 - 2030, bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.

8 đơn vị dự kiến phá sản trước tháng 12/2027 là Công ty Sản xuất dịch vụ Đông Hưng, Công ty Chế biến hàng xuất khẩu Tân Phú, Xí Nghiệp Quốc doanh chế biến thực phẩm Hóc Môn, Xí nghiệp In Tổng hợp Vũng Tàu, Công ty XNK nông sản và tiểu thủ công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (Công ty Sinhanco), Xí nghiệp hợp doanh Lisata, Công ty CP Xuất nhập khẩu Côn Sơn, Công ty CP Dịch vụ Đô thị và Công cộng Huyện Xuyên Mộc.

Nguồn: UBND TP.HCM

Ngoài ra, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại 11 đơn vị trong giai đoạn 2026 – 2030 gồm: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài và Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên.