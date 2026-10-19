Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý nói thẳng về mối quan hệ với con riêng của chồng

NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà vào năm 2021, sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mới đây, Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ với hai con riêng của NSND Công Lý. Trước câu hỏi của khán giả về việc liệu cô và các con của chồng có thực sự hòa thuận như mọi người vẫn nghĩ hay không, Ngọc Hà đã thẳng thắn đưa ra câu trả lời.

Cô cho biết: "Có một số bác hỏi em là mối quan hệ giữa em và con anh Công Lý có thực sự là tốt đẹp không? Thì hôm nay em Hà cũng mạnh dạn xin trả lời thật thà là hoàn toàn bình thường".

Theo Ngọc Hà, chữ "bình thường" ở đây xuất phát từ việc cô và hai người con của chồng không sống gần nhau. Các con chủ yếu đến thăm bố rồi trở về, không ở chung nhà hay sinh hoạt cùng nhau trong thời gian dài. Vì vậy, giữa họ cũng không có nhiều va chạm trong cuộc sống thường ngày.

Ngọc Hà chia sẻ về mối quan hệ với con riêng của chồng là NS Công Lý. Nguồn: FBNV

Trong video, Ngọc Hà chia sẻ thêm cô và NSND Công Lý chưa có con chung. Do đó, những vấn đề thường được nhắc đến trong các gia đình có con chung, con riêng cũng không phải điều mà cô và các con của chồng phải đối mặt trong hoàn cảnh hiện tại.

Thay vì cố gắng xây dựng hình ảnh một gia đình lúc nào cũng thân thiết, Ngọc Hà lựa chọn nhìn nhận mối quan hệ này theo cách thực tế. Cô cho rằng việc mọi người gặp gỡ, chào hỏi nhau bình thường đã là điều phù hợp với hoàn cảnh của gia đình mình.

Không chỉ nói rõ về mối quan hệ với các con riêng của chồng, Ngọc Hà còn dành những lời tích cực khi nhắc đến tình cảm giữa NSND Công Lý và hai người con. Cô cho biết bản thân cảm thấy nghệ sĩ rất may mắn khi có những người con ngoan ngoãn, yêu thương và gần gũi với bố.

Ngọc Hà tiết lộ thêm cô và NSND Công Lý chưa có con nên hiện không lo chuyện con riêng con chung. Ảnh: FBNV

Bà xã Công Lý còn đặc biệt ấn tượng khi các nhóc tỳ dù đã trưởng thành vẫn thể hiện tình cảm với bố bằng những cử chỉ gần gũi, những cái ôm và lời nói yêu thương. Với cô, đây là điều đáng quý mà không phải gia đình nào cũng dễ dàng duy trì khi con cái đã lớn.

Về phần mình, Ngọc Hà khẳng định không tham gia vào những chuyện riêng giữa chồng và các con. Cô cho rằng mỗi người đều có những mối quan hệ cần được tôn trọng, còn bản thân chỉ là người phụ nữ ở bên cạnh NSND Công Lý. "Cái quan trọng là bố con anh ấy được vui vẻ, được hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc", Ngọc Hà chia sẻ.

Ngọc Hà khẳng định không tham gia vào những chuyện riêng giữa chồng và các con. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi kết hôn với Ngọc Hà vào năm 2021. Ngọc Hà không ít lần nhận được sự quan tâm của công chúng về cuộc sống hôn nhân cũng như mối quan hệ với gia đình riêng của chồng.

NSND Công Lý và Ngọc Hà quen biết nhau từ năm 2016, trải qua khoảng 5 năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào ngày 2/1/2021. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008.

Trước khi kết hôn với cô, Công Lý từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con riêng. Ảnh: FBNV