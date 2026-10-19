Tôi thà mất vài phút còn hơn tiếc cả đời: 7 việc ra khỏi nhà dù vội đến mấy cũng phải kiểm tra

Buổi sáng thường là khoảng thời gian dễ cuống nhất trong ngày. Người lớn vội đi làm, trẻ nhỏ chuẩn bị đến trường, điện thoại báo giờ liên tục trong khi trong đầu vẫn còn hàng loạt việc chưa giải quyết. Chính lúc này, chúng ta rất dễ làm mọi thứ theo quán tính rồi bước ra khỏi nhà mà không thực sự nhớ mình vừa làm gì. Đi được một đoạn mới bắt đầu tự hỏi bếp đã tắt chưa, bàn là đã rút điện chưa hay sáng nay thắp hương rồi có để thứ gì dễ cháy bên cạnh không.

Thay vì mang theo cảm giác thấp thỏm ấy cả ngày, tôi thà dành thêm vài phút kiểm tra trước khi đóng cửa. Không phải nhà nào cũng có đầy đủ 7 thứ dưới đây, nhưng nếu gia đình đang sử dụng thì đây đều là những vị trí đáng nhìn lại trước khi rời nhà.

1. Bếp đã thực sự tắt chưa

Nấu xong bữa sáng không có nghĩa là việc với chiếc bếp đã kết thúc. Trước khi đi, hãy nhìn lại trạng thái của bếp một lần nữa thay vì dựa hoàn toàn vào trí nhớ. Với bếp gas, cần chắc chắn các núm điều khiển đã trở về vị trí tắt, ngọn lửa không còn và không có dấu hiệu bất thường; việc khóa van gas sau khi sử dụng nên thực hiện theo hướng dẫn an toàn của hệ thống đang dùng. Với bếp điện hoặc bếp từ, hãy kiểm tra bếp đã ngừng hoạt động, đồng thời không để nồi, khăn, giấy hay vật dễ cháy ở khu vực nấu. Việc này chỉ mất vài giây nhưng đặc biệt đáng làm vào những buổi sáng vừa nấu ăn vừa chuẩn bị hàng loạt việc khác.

2. Vừa thắp hương thì đừng vội đóng cửa đi ngay

Nhiều gia đình có thói quen thắp hương vào buổi sáng, bởi vậy bàn thờ cũng là nơi nên nhìn lại trước khi ra khỏi nhà. Điều cần quan tâm ở đây không nằm ở chuyện hương đã cháy được bao lâu mà là nguy cơ cháy từ nguồn lửa và vật liệu xung quanh. Nếu trên bàn thờ có nến, đèn dầu hoặc nguồn lửa khác, càng không nên để chúng cháy trong căn nhà không có người trông coi. Khu vực này cũng cần tránh giấy, vải, đồ trang trí dễ bắt lửa nằm quá gần. Trong những hôm quá vội và biết chắc mình sắp phải rời nhà, an toàn vẫn nên được đặt lên trước thói quen.

3. Sáng nay có dùng bàn là không

Bàn là đáng được tách thành một mục riêng bởi đây chính là món đồ dễ tạo ra câu hỏi quen thuộc sau khi chúng ta đã đi khỏi nhà: mình rút điện chưa nhỉ. Thiết bị này tạo nhiệt trực tiếp và có thể còn nóng sau khi vừa sử dụng, vì vậy sau khi là quần áo, hãy tắt thiết bị, rút phích cắm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đặt bàn là ở vị trí an toàn để nguội. Đừng để bàn là còn nóng úp trên quần áo, chăn đệm hoặc những bề mặt dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nếu thường xuyên phải là đồ trước giờ đi làm, tốt nhất hãy tạo một trình tự cố định là dùng xong, tắt, rút điện rồi mới chuyển sang việc khác.

4. Vòi nước vừa dùng đã khóa kín hay chưa

Một vòi nước nhỏ giọt không phải lúc nào cũng dẫn đến sự cố nghiêm trọng, nhưng một chiếc vòi chưa được khóa hẳn hoặc đường nước vừa sử dụng xảy ra vấn đề khi nhà vắng người có thể gây ra hậu quả lớn hơn nhiều. Vì thế không cần đi kiểm tra từng đường ống trong nhà, chỉ cần nhớ lại những vị trí mình vừa sử dụng vào sáng hôm đó. Vòi rửa bát, lavabo, vòi ngoài ban công hay vòi dùng để tưới cây là những nơi nên nhìn lại. Nếu thấy nước vẫn rỉ dù đã khóa, đừng coi đó là chuyện để tối về xử lý rồi bỏ đi cả ngày; một hiện tượng bất thường của hệ thống nước nên được khắc phục thay vì mặc kệ vì nghĩ lượng nước đang chảy chưa đáng kể.

5. Máy giặt còn đang chạy thì cân nhắc trước khi bỏ nhà đi

Bật máy giặt rồi tranh thủ đi làm nghe rất tiện, nhưng nếu có thể chủ động thời gian, tốt hơn nên vận hành thiết bị khi trong nhà vẫn có người. Máy giặt sử dụng đồng thời điện và một lượng nước đáng kể, đi kèm đường cấp nước, đường thoát nước cùng nhiều bộ phận hoạt động trong suốt chu trình. Phần lớn thời gian máy có thể chạy hoàn toàn bình thường, nhưng nếu xuất hiện rò nước, ống cấp hoặc thoát nước gặp vấn đề hay thiết bị báo lỗi, sẽ không có ai ở đó để phát hiện và xử lý sớm. Điều này không có nghĩa cứ bước ra ngoài khi máy giặt đang chạy là nguy hiểm, mà đơn giản là khi có lựa chọn, đừng biến việc để máy hoạt động một mình trong căn nhà trống thành thói quen thường xuyên.

6. Nhìn cửa sổ và cửa ban công theo thời tiết hôm đó

Một ngày trời khô ráo, việc hé cửa để thông thoáng có thể không phải vấn đề. Nhưng nếu dự báo có mưa lớn, gió mạnh hoặc thời tiết đang thay đổi, những cánh cửa mở lại là chuyện khác. Nhà ở tầng cao càng cần lưu ý bởi gió có thể mạnh hơn, còn mưa tạt qua cửa có khả năng làm ướt rèm, sàn, đồ nội thất và những thiết bị đặt gần đó. Bởi vậy, thay vì áp dụng cứng nhắc nguyên tắc lúc nào ra ngoài cũng phải đóng kín mọi cửa sổ, hãy nhìn vào điều kiện thực tế của ngôi nhà và thời tiết trước khi đi. Những hôm cần đóng, hãy kiểm tra cả chốt cửa chứ đừng chỉ kéo cánh cửa lại cho có.

7. Cuối cùng, hãy tự tay kiểm tra cửa chính

Đây nên là động tác cuối cùng trước khi rời khỏi nhà. Có những loại cửa chỉ cần kéo lại đã trông như đóng kín nhưng thực tế chưa được khóa, cũng có lúc chúng ta khóa cửa trong vô thức đến mức vài phút sau không còn nhớ mình đã làm hay chưa. Sau khi khóa, hãy thử lại tay nắm hoặc kéo nhẹ cánh cửa để chắc chắn khóa đã vào đúng vị trí. Nếu nhà có cửa cổng hoặc cửa phụ mà mình vừa sử dụng, kiểm tra luôn trước khi rời đi. Làm việc này một cách có ý thức không chỉ giúp bảo đảm cửa đã khóa mà còn tạo ra một ký ức rõ ràng, nhờ vậy bạn ít phải quay xe giữa đường chỉ vì không thể nhớ nổi sáng nay mình đã khóa cửa hay chưa.

Không ai cần biến việc ra khỏi nhà thành một cuộc kiểm tra kéo dài hàng chục phút. Cách đơn giản hơn là tạo cho mình một thứ tự quen thuộc: bếp, bàn thờ, bàn là, nước, máy giặt, cửa sổ rồi cửa chính. Những hôm không sử dụng một thiết bị nào đó thì có thể bỏ qua, còn thứ vừa dùng thì kiểm tra ngay. Khi thói quen đã hình thành, cả quá trình chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đổi lại là cảm giác yên tâm khi cánh cửa phía sau đã khép lại.