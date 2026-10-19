Tôn Ngộ Không đẹp trai nhất màn ảnh: Bị cấm hoạt động 5 năm, U70 sống thầm lặng

Trong nhiều phiên bản Tây du ký, Trương Vệ Kiện được nhiều khán giả đánh giá là Tôn Ngộ Không đẹp trai, trẻ trung và sáng màn ảnh nhất của truyền hình Hoa ngữ.

Khác với hình tượng chuẩn mực của Lục Tiểu Linh Đồng, Tôn Ngộ Không do Trương Vệ Kiện đóng mang phong cách trẻ trung, tinh nghịch, rất gần gũi với khán giả trẻ.

“Đối thủ” số một của Châu Tinh Trì

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965 trong gia đình không hạnh phúc. Anh từng có một tuổi thơ sống trong nỗi ám ảnh vì người cha thường xuyên bạo hành gia đình. Vốn có năng khiếu nghệ thuật, Trương Vệ Kiện đăng ký tham gia cuộc thi hát của Đài Truyền Hình Thiệu Thị (TVB) và may mắn giành giải nhất. Đây là bước đệm giúp anh dấn thân vào làng giải trí.

Sau một thời gian phấn đấu, Trương Vệ Kiện “lọt mắt xanh” của tài tử Trương Quốc Vinh - ông hoàng màn ảnh Hong Kong. Cả hai gặp nhau và bàn bạc về những kế hoạch dài hơi.

Ngoại hình điển trai đốn tim fan nữ của Trương Vệ Kiện thời mới vào nghề.

Năm 1991, Trương Vệ Kiện ra mắt album đầu tiên và đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng. 5 năm sau, sự nghiệp của anh bứt phá với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký bản truyền hình của TVB.

Khả năng diễn xuất linh hoạt và lợi thế ngoại hình đẹp giúp nam diễn viên họ Trương nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Trương Vệ Kiện thành công xây dựng hình ảnh Tôn Ngộ Không đúng chất và không có quá nhiều khác biệt so với bản gốc của Lục Tiểu Linh Đồng.

Thậm chí, lời thoại “Thỉnh kinh thôi mà, có gì phải sợ” của anh trong bộ phim còn trở thành câu cửa miệng của nhiều khán giả. Sau bộ phim, cái tên Trương Vệ Kiện nổi danh khắp châu Á.

Vai diễn Tôn Ngộ Không trong “Tây du ký” (1996) giúp Trương Vệ Kiện nổi đình đám.

Tên tuổi của anh tiếp tục toả sáng trong loạt bộ phim như Lộc đỉnh ký, Đệ tử Hoàng Phi Hồng, Đứa con phá sản, Trương Tam Phong, Như Ý Cát Tường...

Thời hoàng kim, Trương Vệ Kiện từng được xem là đối thủ ngang tài ngang sức với Châu Tinh Trì tại Hong Kong (Trung Quốc), trong đó Châu Tinh Trì thống trị lĩnh vực điện ảnh, còn Trương Vệ Kiện được mệnh danh là “vua hài truyền hình”.

Sự nghiệp tụt dốc vì ồn ào kiện tụng

Trương Vệ Kiện nổi tiếng nhanh nhưng cũng phải trải qua không ít thăng trầm. Anh từng đứng trên đỉnh vinh quang, danh tiếng không thua kém bất kỳ tài tử Hương cảng nào song sự nghiệp có lúc rơi vào bế tắc.

Anh từng vướng vào vụ kiện tụng xô xát với tài tử Vương Bá Chiêu. Vụ kiện kéo dài từ năm 1999 đến 2004 khiến sự nghiệp của Trương Vệ Kiện bị ảnh hưởng nặng nề.

Không chỉ mất đi danh tiếng và hình ảnh đẹp đẽ vốn có, anh còn bị cấm hoạt động tại đại lục trong suốt 5 năm. Chỉ đến khi đơn kiện của Vương Bá Chiêu bị toà án bác bỏ vì không đủ chứng cứ cụ thể để định tội, Trương Vệ Kiện mới được quay lại màn ảnh.

Tài tử từng trải qua khoảng thời gian thăng trầm với nghề.

Những năm sau này, tài tử họ Trương vẫn tiếp tục đóng phim, nhưng tên tuổi không còn được như xưa. Năm 2008, vợ anh bị sảy thai, mẹ lại gặp chuyện ngoài ý muốn, bản thân suýt phá sản, những biến cố liên tiếp ập đến khiến Trương Vệ Kiện thay đổi rất nhiều. Anh sống thu mình, trầm lặng hơn, ít tham gia hoạt động nghệ thuật.

Hôn nhân êm ấm dù không con cái

Về đời tư, Trương Vệ Kiện kết hôn với diễn viên Trương Tây vào năm 2004. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn rất hạnh phúc và khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ phải ghen tị.

Trải qua hai lần sảy thai đầy đau đớn, Trương Tây không thể sinh con song Trương Vệ Kiện luôn cảm thông với vợ. Anh không gây sức ép về chuyện sinh nở mà hết mực thương yêu, chiều chuộng vợ. Cặp đôi thống nhất sống không con cái với nhau tới già.

Ở tuổi 61, Trương Vệ Kiện thừa nhận, sự nghiệp của mình dần tuột dốc, không còn nhiều khán giả nhớ đến anh. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn vui vẻ chấp nhận hiện thực và chọn một cuộc sống giản dị, bình yên.

Trương Vệ Kiện chọn cuộc sống giản dị ở tuổi xế chiều.

Những năm gần đây, Trương Vệ Kiện ít đóng phim, thay vào đó tích cực tổ chức show ca hát và góp mặt các chương trình truyền hình. Nam diễn viên được yêu thích nhờ lối nói chuyện hài hước nhưng có chiều sâu.

Trương Vệ Kiện có cuộc sống tự do tự tại, không mưu cầu tiền tài, danh vọng. Nam diễn viên ý thức tên tuổi mình đã qua thời nên không lưu luyến.

Theo truyền thông Hoa ngữ, tuy không còn tiếng tăm lừng lẫy song tài tử Hong Kong vẫn sống giàu có, sung túc nhờ những khoản tiền kiếm được từ các bộ phim năm xưa và đầu tư. Anh vẫn được xem là đại gia ngầm của làng giải trí Cảng thơm.