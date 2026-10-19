Soi học vấn cô trợ lý xinh đẹp của thiếu gia Minh Đạt

Cô trợ lý này không ai khác ngoài Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989).

Trong một sự kiện mới đây, khi Phó Chủ tịch DUYTAN Group Trần Duy Minh Đạt dự sự kiện với vai trò khách mời, Midu đã xuất hiện cùng chồng và nửa đùa nửa thật rằng “đi theo làm trợ lý cho chồng”. Từ sau đó, cô thường tự nhận mình là “trợ lý” khi đăng ảnh cùng chồng.

Đi du lịch cùng chồng, Midu còn chú thích: "Trợ lý dắt ông chủ ra đảo chơi nha"

Tất nhiên, nếu nói về những danh xưng gắn với Midu, “trợ lý” chỉ là một cách gọi hài hước. Trước khi trở thành vợ của Phó Chủ tịch DUYTAN Group, cô đã xây dựng con đường riêng trong nghệ thuật, giáo dục và kinh doanh. Đáng chú ý, thành tích học tập của Midu cũng là điều khiến nhiều người quan tâm.

Midu, tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng theo học trường THCS Lê Văn Tám, là thành viên đội tuyển Ngữ văn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sau đó, cô học tại trường THPT Gia Định và duy trì thành tích học sinh giỏi trong suốt 12 năm phổ thông.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Midu đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cuối cùng, cô lựa chọn theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM, theo đuổi lĩnh vực phù hợp với sở thích và định hướng của bản thân.

Năm 2007, Midu tham gia cuộc thi Miss Teen và giành ngôi vị quán quân khi mới 19 tuổi. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cô dần bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật, tham gia các hoạt động giải trí và được khán giả biết đến rộng rãi. Cũng trong giai đoạn này, Midu bắt đầu làm quen với kinh doanh, mở cửa hàng thời trang riêng bên cạnh việc học tập và hoạt động nghệ thuật.

Năm 2013, Midu chính thức tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Khi đó, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui sau nhiều năm miệt mài trên giảng đường: “Đây là niềm vui và hạnh phúc rất lớn đối với Du vì sau bao năm tháng miệt mài ở giảng đường đại học Du cũng đã hoàn thành được giấc mơ của mình. Cũng từ đây, Du sẽ có thêm niềm tin và động lực để bắt đầu một hành trình mới nhiều thử thách hơn khi bước vào đời và chinh phục những khó khăn của cuộc sống”.

Năm 2017, Midu trở thành giảng viên ngành Thời trang, Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh đứng lớp, hướng dẫn sinh viên và tham gia chấm thi. Song song với công việc nghệ thuật và kinh doanh, cô duy trì hoạt động giảng dạy trong nhiều năm.

Midu vẫn thường đăng ảnh đi dạy và hướng dẫn sinh viên

Tháng 3/2024, Midu tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang sau 2 năm học tập. Cô bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và đạt kết quả Á khoa. Thành tích này khiến hành trình học vấn của nữ diễn viên một lần nữa được nhắc đến, bởi cô tiếp tục đạt thứ hạng cao ở một cột mốc quan trọng sau nhiều năm tốt nghiệp đại học.

“Dùi mài kinh sử 2 năm, cuối cùng cũng bảo vệ thành công Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ rồi. Ngày xưa thi Đại học được Á khoa, nay tốt nghiệp Thạc sĩ cũng Á khoa luôn. Mình có duyên với Á khoa ghê. Cám ơn các thầy cô và bạn bè đã luôn yêu thương” - Midu tâm sự về cột mốc đặc biệt này.

Midu còn nhận giấy khen và cúp từ lãnh đạo nhà trường vì đạt thành tích tốt trong quá trình học Thạc sĩ

(Ảnh: FBNV)