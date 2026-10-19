Cuộc sống hiện tại của nữ MC đầu tiên dẫn Ai là triệu phú

Là một trong những gameshow truyền hình nổi tiếng nhất thế giới, Who Wants to Be a Millionaire? (được khán giả Việt Nam biết đến với tên gọi Ai là triệu phú) đã trải qua nhiều phiên bản với những người dẫn chương trình khác nhau. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bên cạnh các MC nam quen thuộc, chương trình này từng có những phiên bản do phụ nữ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt.

Trong đó, Barbara Stöckl, nữ MC người Áo sinh năm 1963, được ghi nhận là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới dẫn chương trình theo định dạng này, bắt đầu từ ngày 29/5/2000.

Nữ MC đầu tiên dẫn Ai là triệu phú, 63 tuổi vẫn miệt mài làm nghề

Barbara Stöckl sinh ngày 2/4/1963 tại Vienna (Áo). Theo hồ sơ giới thiệu trên ORF, bà là người con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Trước khi theo đuổi truyền hình, bà từng học tại một trường trung học định hướng thể thao, sau đó theo học ngành Toán kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Vienna.

Năm 1985, Barbara Stöckl bắt đầu đảm nhiệm vai trò MC chương trình dành cho giới trẻ Okay. Những năm tiếp theo, bà dần xây dựng tên tuổi qua nhiều chương trình truyền hình tại Áo và Đức.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào ngày 29/5/2000, khi Barbara Stöckl chính thức trở thành người dẫn chương trình Die Millionenshow, phiên bản Áo của gameshow Who Wants to Be a Millionaire?.

Theo thông tin được ORF công bố nhân dịp kỷ niệm 25 năm chương trình vào năm 2025, thời điểm Barbara Stöckl tiếp quản vị trí MC, bà là người phụ nữ duy nhất trên thế giới dẫn chương trình theo định dạng này.

Trong khoảng hai năm, từ tháng 5/2000 đến tháng 5/2002, Barbara Stöckl đã dẫn tổng cộng 105 tập. Đặc biệt, ngày 19/2/2001, bà chứng kiến thí sinh Anton Sutterlüty trả lời đúng toàn bộ 15 câu hỏi, giành giải thưởng cao nhất trị giá 10 triệu schilling Áo.

Ảnh OFR

Đến năm 2002, Barbara Stöckl rời vị trí MC và được thay thế bởi Armin Assinger. Tuy nhiên, nữ MC không rời xa truyền hình mà tiếp tục phát triển sự nghiệp ở các chương trình phỏng vấn, trò chuyện.

Từ tháng 2/2013, bà đảm nhận chương trình STÖCKL. trên ORF 2. Đây là nơi bà gặp gỡ những nhân vật có câu chuyện cuộc đời đáng chú ý, từ nghệ sĩ, doanh nhân đến các chuyên gia và nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội. Sau hơn 13 năm, chương trình vẫn được duy trì, trở thành một trong những công việc gắn bó lâu dài với Barbara Stöckl.

Điều hành công ty có tài sản hơn 2 triệu euro, vẫn gắn bó với Ai là triệu phú

Không chỉ thành công trong vai trò MC, Barbara Stöckl còn tham gia kinh doanh và sản xuất nội dung truyền hình. Bà hiện là Giám đốc điều hành KIWI TV-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., cùng đạo diễn Peter Nagy. Công ty được thành lập từ năm 1994, có trụ sở tại Vienna, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Áo được nền tảng Firmenakte tổng hợp, báo cáo tài chính năm 2024 của KIWI TV ghi nhận tổng tài sản khoảng 2,17 triệu euro. Doanh nghiệp có 15 nhân sự, trong khi lợi nhuận ghi trên bảng cân đối đạt khoảng 890.076 euro, bao gồm cả phần lợi nhuận chuyển từ kỳ trước.

Thông tin từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp FirmenABC cũng cho biết Barbara Stöckl sở hữu 50% cổ phần KIWI Holding GmbH, công ty nắm giữ toàn bộ vốn tại KIWI TV.

Ảnh Provinz Echo

Dù đã rời ghế MC Ai là triệu phú từ năm 2002, bà vẫn có mối liên hệ nghề nghiệp với chương trình này. Theo website chính thức của KIWI TV, doanh nghiệp đã đảm nhiệm công tác biên tập, xây dựng hệ thống câu hỏi cho Die Millionenshow từ năm 2000. Hoạt động này được tiếp tục trong nhiều năm sau khi Barbara Stöckl không còn trực tiếp dẫn chương trình.

Ngoài hoạt động truyền hình và kinh doanh, bà còn là tác giả nhiều cuốn sách, trong đó có Zartbitter, Wer braucht Gott? và Was wirklich zählt. Hồ sơ ORF cũng ghi nhận bà từng cộng tác viết bài cho các tờ báo và tham gia dẫn nhiều sự kiện, chương trình thiện nguyện.

Có thể thấy, ở tuổi 63, Barbara Stöckl vẫn tiếp tục theo đuổi công việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Từ nữ MC đầu tiên dẫn Ai là triệu phú trên thế giới đến người điều hành doanh nghiệp sản xuất truyền hình, bà đã xây dựng sự nghiệp riêng mà không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng của một chương trình. Hơn hai thập kỷ sau khi rời chiếc ghế nóng từng làm nên dấu ấn đặc biệt, Barbara Stöckl vẫn hiện diện trên sóng truyền hình Áo, tiếp tục công việc mà bà yêu thích.



