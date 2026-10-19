Khổ như fan Manchester United

Trận hòa 1-1 trước Leeds United ở vòng 7 Premier League không chỉ khiến Manchester United tiếp tục đánh mất điểm số mà còn kéo dài thử thách kỳ lạ của Frank Ilett, cổ động viên nổi tiếng với biệt danh "The United Strand - Mái tóc Manchester United". Sau 743 ngày chờ đợi trải dài qua 100 trận đấu của "Quỷ đỏ", người hâm mộ này vẫn chưa thể xuống tóc vì đội nhà chưa thể giành được 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Thử thách độc đáo này bắt đầu khi Ilett tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi Manchester United thiết lập được chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu tưởng chừng đơn giản ấy lại trở nên vô cùng gian nan khi đội chủ sân Old Trafford rơi vào giai đoạn thiếu ổn định và liên tục thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Tính đến nay, anh đã đồng hành cùng đội bóng trải qua tới 5 đời huấn luyện viên khác nhau.

Fan cuồng MU chưa thể cắt tóc (Ảnh: Sun)

Giai đoạn đầu của thử thách gắn liền với kỳ vọng dành cho HLV Erik ten Hag, nhưng chiến lược gia người Hà Lan đã không thể đưa MU đạt được chuỗi thắng như mong đợi. Khi Ten Hag ra đi, HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy giúp đội bóng giành 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng ông không có đủ thời gian cầm quân để hoàn thành mục tiêu trước khi Ruben Amorim tiếp quản. Dưới thời Amorim, thành tích tốt nhất của "Quỷ đỏ" cũng chỉ dừng lại ở 3 chiến thắng liên tiếp. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó chia tay đội bóng để chuyển sang dẫn dắt AC Milan, còn Ilett vẫn phải giữ nguyên mái tóc ngày càng dài. Người kế nhiệm tạm quyền là Darren Fletcher chỉ nắm đội 2 trận và không giành được chiến thắng nào.

Hy vọng lớn nhất để Ilett hoàn thành lời hứa xuất hiện khi Michael Carrick lên nắm quyền. Chiến lược gia người Anh tạo dấu ấn tức thì với 4 chiến thắng liên tiếp trước Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham. Khi MU chỉ còn cách cột mốc quyết định đúng một trận thắng, West Ham đã phá hỏng tất cả bằng trận hòa 1-1, chính thức làm đứt mạch thăng hoa và buộc cổ động viên này tiếp tục hành trình nuôi tóc.

Sau trận hòa 1-1 trước Leeds United, Manchester United hiện lại trở về vạch xuất phát với chuỗi 0 trận thắng. Chừng nào đội chủ sân Old Trafford chưa thể duy trì phong độ để chạm tới mốc 5 chiến thắng liên tiếp, mái tóc của "The United Strand" sẽ vẫn còn tiếp tục dài thêm.



