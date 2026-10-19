Tin nhắn lúc 5h sáng trên điện thoại của David Beckham khiến Victoria nổi giận

Beckham đã có cuộc chia sẻ về cơ duyên Messi đến với bóng đá Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đầu tháng 6/2023 tại Nhật Bản, chiếc điện thoại liên tục rung lên lúc 5 giờ sáng đã mang đến cho David Beckham thông tin chấn động: Lionel Messi chính thức đồng ý gia nhập Inter Miami, đánh dấu cột mốc lịch sử làm thay đổi bộ mặt bóng đá Mỹ.

Cú điện thoại định mệnh lúc 5 giờ sáng

Khi đang cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại một khách sạn ở Nhật Bản, David Beckham giật mình tỉnh giấc bởi chiếc điện thoại đặt bên giường liên tục rung lên bần bật. Đồng hồ khi đó mới chỉ đúng 5 giờ sáng. Thấy điện thoại reo không ngừng làm gián đoạn giấc ngủ, cô vợ Victoria ngái ngủ cất tiếng gắt: “Cái quái gì thế? Tắt điện thoại đi!”. Nhưng khi cầm máy lên kiểm tra, cựu danh thủ người Anh ngỡ ngàng phát hiện tin nhắn dồn dập thông báo Lionel Messi vừa trực tiếp xác nhận trên truyền hình về việc sẽ chuyển đến thi đấu cho Inter Miami. Beckham lập tức reo lên trong sung sướng vỡ òa: “Leo đang đến! Xong rồi! Đồng ý rồi, cậu ta vừa nói thế trên TV!”.

"Tôi nổi da gà khi nói về điều đó", Beckham bồi hồi nhớ lại. "Tôi đã gọi điện ngay cho Jorge Mas (đồng sở hữu CLB) và vô cùng xúc động vì tôi biết những gì chúng tôi từng cùng nhau trải qua, từ việc nỗ lực xây dựng CLB, vật vã tìm đất làm sân vận động cho đến các cuộc chiến pháp lý kéo dài... Khoảnh khắc này đã thay đổi tất cả. Victoria khi đó đã tỉnh giấc hoàn toàn, cô ấy ôm lấy tôi và đó là lúc tôi cảm nhận trọn vẹn cảm xúc dâng trào".

Beckham hạnh phúc với thương vụ của Messi (Ảnh: the athletic)

Khởi đầu từ giấc mơ 10 năm trước

Để có được cái gật đầu của siêu sao người Argentina, Inter Miami đã phải trải qua một chiến dịch theo đuổi kéo dài cả thập kỷ. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc trò chuyện cởi mở bên ly rượu trong bữa tối giữa Beckham và người đồng sự Jorge Mas. "Tôi quay sang Jorge và nói: Một ngày nào đó, chúng ta cần đưa Messi về đây'. Đó là câu chuyện của 10 năm trước", Beckham tiết lộ:

"Ý tưởng đó luôn thường trực trong tâm trí tôi. Tôi tin rằng bất kỳ chủ sở hữu đội bóng nào cũng khao khát có được những cầu thủ xuất sắc nhất. Nếu đưa được Leo đến đây, chúng tôi sẽ thu hút người hêm mộ trên khắp thế giới".

Sự nghiệp lẫy lừng của chính Beckham cũng đóng vai trò là cột mốc tham chiếu quan trọng. Năm 2007, khi quyết định rời Real Madrid ở tuổi 32 để gia nhập LA Galaxy, anh từng hứng chịu không ít chỉ trích vì đặt chân đến một giải đấu mới chỉ có 13-14 đội bóng. Nhưng chính quyết định táo bạo đó đã nâng tầm giải MLS.

"Tôi nghĩ Leo đã nhìn thấy hành trình của tôi và nhận ra những gì có thể làm được", cựu thủ lĩnh tuyển Anh chia sẻ. "Tôi luôn yêu nước Mỹ và tin vào những cơ hội nơi đây. Tôi muốn mang những trải nghiệm từ châu Âu về để thay đổi bộ mặt bóng đá Mỹ. Leo có lẽ đã nhìn thấy điều đó và nghĩ: 'OK, đây là một cơ hội'".

Messi đã có một hành trình đặc biệt ở Mỹ (Ảnh: FBNV)

Việc ký hợp đồng với Messi - chỉ một năm sau khi anh cùng tuyển Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022 — đến một đội bóng mới thành lập vỏn vẹn 3 năm được Beckham đánh giá là thành tựu gây chấn động đối với thị trường thể thao lớn nhất thế giới.

Bản thân Beckham thừa nhận cảm xúc khi chiêu mộ thành công siêu sao sở hữu 8 Quả bóng Vàng không khác gì những đỉnh cao anh từng trải qua thời còn làm cầu thủ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác của một ông chủ giống như khi còn thi đấu trên sân. Nhận cuộc điện thoại đó, tôi có cảm giác vinh quang giống như lúc bước ra khỏi thảm cỏ Old Trafford hay Wembley. Tôi vừa đánh bại mọi đối thủ để mang về cầu thủ vĩ đại nhất thế giới".

Kể từ khi chính thức gia nhập Inter Miami CF vào tháng 7/2023, Lionel Messi đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự cho bóng đá Mỹ khi biến một đội bóng mới thành lập thành thế lực hàng đầu khu vực. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh đã giúp Inter Miami giành chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ tại Leagues Cup 2023, nơi anh giành trọn cả hai giải thưởng cá nhân Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất. Sức ảnh hưởng của siêu sao người Argentina tiếp tục bùng nổ khi anh dẫn dắt đội bóng chinh phục Supporters' Shield 2024 với điểm số kỷ lục lịch sử MLS, vô địch MLS Cup 2025 đầy thuyết phục và gần đây nhất là chiếc cúp Campeones Cup 2026. Tính đến nay, Messi đã cán mốc vượt 100 bàn thắng và gần 60 đường kiến tạo cho Inter Miami trên mọi đấu trường, đồng thời đi vào lịch sử giải đấu với tư cách cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu MLS MVP hai mùa liên tiếp (2024, 2025).