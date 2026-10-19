Cô gái SN 1995 liên tục được vinh danh cấp Trung ương: 1 lần bùng nổ quốc tế, sự nghiệp tình duyên cùng thăng hoa

Mới đây, Hòa Minzy tiếp tục chia sẻ tin vui trên trang cá nhân khi được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Trong bài đăng, nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ghi nhận vì những hoạt động hướng đến cộng đồng.

Với Hòa Minzy, bên cạnh các giải thưởng nghệ thuật, sự vinh danh cho những việc làm trong cuộc sống mang đến cảm xúc đặc biệt. Nữ ca sĩ cho biết cô giúp đỡ mọi người đơn giản vì mong muốn san sẻ khó khăn, không đặt nặng việc nhận lại điều gì.

Giọng ca Bắc Bling cũng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì đã tạo nên một giải thưởng ý nghĩa, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức tiếp tục trở thành cầu nối gắn kết những tấm lòng nhân ái.

Hòa Minzy được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026

Những năm qua, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy nhiều lần nhận được sự quan tâm khi tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự ghi nhận lần này là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy những đóng góp của nữ ca sĩ không chỉ gói gọn trong lĩnh vực âm nhạc mà còn hướng đến các giá trị xã hội.

Trước đó, Hòa Minzy nhiều lần được vinh danh, khen thưởng ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương nhờ những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Tháng 5/2025, nữ ca sĩ được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII. Cùng năm, cô nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp và Tình Nguyện Quốc Gia năm 2025.

Hoà Minzy liên tục nhận được nhiều bằng khen các cấp nhà nước

Đến tháng 3/2026, Hòa Minzy tiếp tục được vinh danh với giải thưởng Gương Mặt Trẻ Việt Nam Tiêu Biểu năm 2025 ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đồng thời nhận danh hiệu Gương Mặt Trẻ Tiêu Biểu Tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Trước đó, vào tháng 3/2025, cô cũng tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam. Tháng 6/2026, nữ ca sĩ được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Tháng 9/2026, Hòa Minzy được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024- 2029

Tháng 9/2026, Hòa Minzy được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024- 2029. Chuỗi dấu mốc liên tiếp cho thấy nữ ca sĩ ngày càng được ghi nhận không chỉ trong hoạt động nghệ thuật mà còn ở những đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Phần lớn những dấu mốc đáng chú ý của Hòa Minzy trong giai đoạn gần đây đều có sự cộng hưởng từ thành công của Bắc Bling. Từ thành công của Bắc Bling, Hòa Minzy bước sang giai đoạn thăng hoa mới trong sự nghiệp.

Từ thành công của Bắc Bling, Hòa Minzy bước sang giai đoạn thăng hoa mới trong sự nghiệp.

Ca khúc kết hợp âm nhạc đại chúng với chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương Bắc Ninh cùng sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew. Sự kết hợp này giúp sản phẩm tạo dấu ấn riêng, đồng thời đưa những nét văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ. MV hiện đạt khoảng 330 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ hiện tại.

MV Bắc Bling

Đáng chú ý, sức hút của Bắc Bling không chỉ giới hạn ở thị trường trong nước. MV nhanh chóng đạt # 1 Trending YouTube Việt Nam chỉ sau 24 giờ phát hành và duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều tuần. Đến ngày 12/3/2025, sau 11 ngày ra mắt, sản phẩm tiếp tục vươn lên #1 Trending YouTube toàn cầu, góp phần đưa tên tuổi Hòa Minzy đến gần hơn với khán giả quốc tế. Đặc biệt, tại Music Awards Japan 2026, ca khúc được vinh danh ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music. Thành công của Bắc Bling cũng giúp Hòa Minzy nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhờ những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Đặc biệt, tại Music Awards Japan 2026, ca khúc Bắc Bling của Hoà Minzy được vinh danh ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music

Từ một ca sĩ bước ra từ chương trình Học Viện Ngôi Sao hơn 12 năm trước, Hòa Minzy từng bước xây dựng vị trí riêng bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư và khả năng biến hóa qua nhiều màu sắc khác nhau. Sau dấu ấn của Bắc Bling, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động biểu diễn, thực hiện fan concert solo đầu tiên vào đầu năm 2026 và góp mặt tại nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn. Song song với những bước tiến trong sự nghiệp, cô cũng liên tục được ghi nhận nhờ các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và những đóng góp cho xã hội.

Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Đại úy Thăng Văn Cương thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt khi cô cởi mở chia sẻ những khoảnh khắc đời thường

Cuộc sống riêng của Hòa Minzy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Đại úy Thăng Văn Cương thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt khi cô cởi mở chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với không ít thăng trầm, Hòa Minzy đang cho thấy những chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện. Từ thành công nổi bật của Bắc Bling, sự ghi nhận ở các giải thưởng trong nước và quốc tế đến những dấu mốc đáng chú ý trong đời sống cá nhân, nữ ca sĩ đang có một giai đoạn sự nghiệp khởi sắc, trong khi chuyện tình cảm cũng được công chúng quan tâm theo hướng tích cực.

Ảnh: FBNV