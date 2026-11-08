Phát hiện lạ ở Nha Trang: Cây ven biển Trần Phú được tỉa thành hình kim tự tháp, xoắn ốc suốt gần nửa thế kỷ

Mới đây, một tài khoản TikTok đăng loạt ảnh “review cây ở Nha Trang” và nhanh chóng thu về gần 20.000 lượt thích, hơn 1.000 bình luận cùng hơn 8.000 lượt chia sẻ. Trong ảnh, những cây cao to đùng đứng dọc đường ven biển, nhưng tán lá lại được tỉa thành khối vuông, hình tháp, có cây nhiều nhánh mỗi nhánh một hình. Thậm chí có chỗ hai cây đứng gần nhau được tỉa chung thành một khối liền.

Ảnh: Phương Trương

“Cũng đi được 2/3 đất nước rồi, ngoài Nha Trang ra tôi chưa thấy thành phố nào tỉa cây như thế này”, chủ tài khoản bày tỏ. Dưới phần bình luận, nhiều người nhắc lại ký ức tuổi thơ đi chơi công viên Phù Đổng giữa những hàng cây tạo hình. Có người kể ngày trước Nha Trang còn tỉa cả… cây dừa. Có người thì thắc mắc: “Ủa ở chỗ khác không tỉa vậy hả?”.

Hàng dương được “nắn” suốt gần nửa thế kỷ

Phần lớn những hàng cây tạo hình nổi bật nhất nằm dọc dải công viên bờ biển dài khoảng 7 km của Nha Trang. Loài cây chủ lực ở đây là dương, hay còn gọi là phi lao. Ở nơi khác, dương thường được để mọc cao vút. Còn ở Nha Trang, hàng dương được cắt tỉa theo kiểu cây bonsai, chiều cao chỉ khoảng 3 đến 10 m.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Hùng, Đội trưởng đội dịch vụ cắt tỉa tạo hình cây xanh của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, với Báo Khánh Hòa năm 2022, khoảng 40 năm trước những cây dương ở đây vẫn mọc bình thường. Sau đó, những người thợ được giao chăm sóc đã dần cắt tỉa, tạo cho chúng nhiều hình dáng khác nhau: kim tự tháp, hình vuông, hình bình hành, xoắn ốc… Điều đáng nói là mỗi năm, hàng dương được cắt tỉa tạo dáng tới 6 lần và đều làm bằng tay. Qua gần nửa thế kỷ thay đổi từng chút một, khoảng 2.000 cây dương đã trở thành nét riêng của tuyến công viên bờ biển.

Phần việc khó nhất là tạo hình khối

Đứng sau những hàng cây vuông vức là một tổ thợ chuyên trách. Năm 2024, ông Nguyễn Đồng Tân, Tổ trưởng tổ cắt tỉa cây xanh với hơn 20 năm trong nghề, cho biết tổ có 25 người, chia thành các nhóm nhỏ để chăm sóc, cắt tỉa và tạo hình khối cho cây xanh trong thành phố.

Theo ông Tân, khó nhất là giai đoạn tạo hình khối. Công việc này đòi hỏi người thợ vừa có tay nghề cao vừa có con mắt thẩm mỹ, để tùy từng loại cây mà tạo dáng tròn, nhọn hay bậc thang sao cho hợp với cảnh quan xung quanh. Không chỉ để đẹp.

Nha Trang là thành phố biển thường xuyên đón gió bão. Năm 2017, bão số 12 quét qua đã khiến hệ thống cây xanh của thành phố bị ảnh hưởng tới 70-80%, nhiều cây cổ thụ bị gió bẻ ngang. Vì vậy, bên cạnh việc tạo dáng, mỗi năm trước mùa mưa bão, công nhân còn khẩn trương cắt tỉa, hạ độ cao và đốn hạ những cây có nguy cơ gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người dân. Một hàng cây thấp vừa phải, tán gọn gàng vì thế không chỉ đẹp mắt mà còn phù hợp với điều kiện của một thành phố ven biển.

“Đặc sản” không cần mua vé

Với người Nha Trang, những hàng cây tạo hình đã quá quen thuộc, gắn với ký ức đi dạo công viên, ngắm biển mỗi chiều. Còn với du khách, đây là chi tiết dễ khiến người ta phải ngoái nhìn, dù chỉ đi ngang qua trên đường Trần Phú. Không cần mua vé hay tìm đến một điểm check-in cụ thể, cả dải công viên bờ biển đã là một “phòng trưng bày” ngoài trời, nơi mỗi tán cây là kết quả của rất nhiều lần cắt tỉa thủ công lặp đi lặp lại. Còn bạn, đã từng thấy thành phố nào tỉa cây như Nha Trang chưa?

Nguồn: Báo Khánh Hoà, Sài Gòn Giải Phóng, Tỉnh uỷ Khánh Hoà. Ảnh: Trương Phương