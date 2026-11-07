Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nhà gỗ 200 năm tuổi ở Nha Trang

Lần đầu đến đây, anh Trần Thanh Tùng (du khách Đồng Nai) đánh giá: “Ngôi nhà này đẹp và có sức hút kỳ lạ. Tôi khâm phục tay nghề của các nghệ nhân ngày trước. Từng đường nét, hoa văn trên tường, đồ vật đều được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế. Mọi thứ đều đẹp đối với tôi”.