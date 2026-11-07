Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nhà gỗ 200 năm tuổi ở Nha Trang
Căn nhà gỗ có tuổi đời hơn 200 năm giữa phố thị Nha Trang với kiến trúc độc đáo trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến đây.
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VTC News