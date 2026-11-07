Một tỉnh miền núi phía Bắc vừa quy hoạch 2 khu du lịch quốc gia rộng hơn 33.700ha: Nơi được ví là "Sa Pa thứ 2", nơi sở hữu con đèo dài nhất Việt Nam với đỉnh cao 2.035m

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ có tổng diện tích tự nhiên 24.907,88ha, bao gồm toàn bộ địa phận xã Sìn Hồ và một phần các xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải.

Trong khi đó, Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ có quy mô 8.800ha, thuộc một phần địa phận xã Bình Lư (8.275ha) và xã Tả Lèng (525ha).

Như vậy, tổng diện tích quy hoạch của 2 khu du lịch lên tới 33.707,88ha. Cả 2 đồ án đều có thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Cao nguyên Sìn Hồ hướng tới du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với dược liệu

Với quy mô gần 25.000ha, Cao nguyên Sìn Hồ được định hướng trở thành khu du lịch quốc gia xanh, phát triển bền vững, lấy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao nguyên, văn hóa cộng đồng, du lịch mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe làm những sản phẩm chủ đạo.

Một trong những hướng phát triển đáng chú ý là khai thác tiềm năng của Sâm Lai Châu cùng các loại dược liệu bản địa để hình thành sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe.

Về tổ chức không gian, khu vực được quy hoạch theo mô hình "Một trung tâm - Bốn phân vùng chức năng - Nhiều điểm đến đặc trưng - Hệ thống liên kết vùng đồng bộ".Bốn phân vùng chức năng gồm phân vùng trung tâm động lực; phân vùng du lịch văn hóa cộng đồng; phân vùng du lịch sinh thái, khám phá, mạo hiểm, tâm linh; phân vùng du lịch chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dược liệu.

Cao nguyên Sìn Hồ được ví như "nóc nhà" Lai Châu.

Ngoài phát triển du lịch, quy hoạch cũng đặt mục tiêu duy trì và hoàn thiện đô thị Sìn Hồ đạt tiêu chí đô thị loại III.

Về quy mô phát triển, đến năm 2030, Cao nguyên Sìn Hồ dự kiến đón khoảng 74.100 lượt khách, quy mô dân số khoảng 22.100 người. Đến năm 2050, lượng khách dự kiến tăng lên hơn 1 triệu lượt mỗi năm, dân số khoảng 39.600 người.

Ô Quy Hồ đặt mục tiêu đón gần 3 triệu lượt khách vào năm 2050

Với diện tích 8.800ha, Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ được định hướng phát triển thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi cao, khám phá thiên nhiên, thể thao mạo hiểm và du lịch cộng đồng.

Quy hoạch xác định việc phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa bản địa. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí công nhận Khu du lịch quốc gia trước năm 2045.

Về cấu trúc không gian, Ô Quy Hồ được tổ chức theo mô hình "Một trục - Hai vùng - Ba lớp". Trong đó, trục động lực chính chạy dọc Quốc lộ 4D. Hai phân vùng gồm Vùng cổng trời Ô Quy Hồ và Vùng thung lũng sinh thái Bình Lư. Ba lớp không gian phát triển được định hướng từ dịch vụ ven đường, nghỉ dưỡng sinh thái đến các hoạt động trekking, thể thao mạo hiểm và chinh phục những đỉnh núi cao.

Đèo Ô Quy Hồ là một trong Tứ đại đỉnh đèo huyền thoại của vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

Đáng chú ý, Ô Quy Hồ được đặt mục tiêu đón khoảng 844.000 lượt khách vào năm 2030, với quy mô dân số khoảng 11.600 người. Đến năm 2050, lượng khách dự kiến đạt khoảng 2,98 triệu lượt mỗi năm, dân số khoảng 25.000 người.

Tính chung, 2 khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ được đặt mục tiêu đón hơn 3,98 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2050.

Lai Châu định hướng thu hút các nhà đầu tư lớn vào du lịch

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu, việc phê duyệt 2 đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong quản lý không gian phát triển, thu hút đầu tư và xác lập tầm nhìn dài hạn đối với ngành du lịch địa phương.

Tỉnh định hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, đồng thời đẩy mạnh thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, ưu tiên các dự án trọng điểm, chất lượng cao và có sức lan tỏa.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án du lịch tại 2 khu vực.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được định hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao và có khả năng kết nối. Tỉnh cũng yêu cầu tránh đầu tư dàn trải, manh mún, đồng thời kiểm soát chặt hoạt động xây dựng để bảo vệ cảnh quan tự nhiên, hạn chế tình trạng bê tông hóa.

Sau khi công bố quy hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao hoàn thiện hồ sơ, công khai quy hoạch và tham mưu kế hoạch triển khai chi tiết. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ cắm mốc, trong khi chính quyền các xã liên quan thực hiện quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cảnh quan trên địa bàn.

Theo định hướng của tỉnh, đến năm 2045, Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ được kỳ vọng đáp ứng các điều kiện để trở thành những khu du lịch quốc gia có thương hiệu, sức cạnh tranh và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.

Cao nguyên Sìn Hồ nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.500m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan núi non và biển mây đặc trưng, được ví như "Sa Pa thứ 2" của vùng Tây Bắc. Trong khi đó, Ô Quy Hồ nổi tiếng với cung đèo dài nhất Việt Nam gần 50km, nối Lai Châu với Lào Cai, nằm trong nhóm "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam. Đỉnh đèo ở độ cao khoảng 2.035m, là một trong những điểm ngắm cảnh núi rừng Tây Bắc nổi tiếng.



